 ألمانيا ـ الشرطة تضبط سائق شاحنة يشاهد فيلما جنسيا أثناء القيادة | عالم المنوعات | DW | 05.12.2019

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منوعات

ألمانيا ـ الشرطة تضبط سائق شاحنة يشاهد فيلما جنسيا أثناء القيادة

أوقفت دورية للشرطة المرورية في منطقة بفالس الألمانية سائق شاحنة بسبب ارتكابه مخالفة مرورية. لكن سبب هذه المخالفة يبدو غريباً، حيث أقر أنه كان يتابع فيلما جنسيا أثناء قيادته للشاحنة. فكيف تصرفت الشرطة؟

Symbolbild Frankreich Zollkontrolle (picture-alliance/dpa/D. Crasnault)

ضبطت الشرطة الألمانية سائق شاحنة نقل وهو يشاهد أحد أفلام الإثارة الجنسية من هاتفه النقال خلال قيادته للشاحنة، بعد أن لفت نظرها من خلال طريقته الغريبة في القيادة بمنطقة بفالتس الألمانية.

 

مختارات

سحبت رخصة القيادة من سائق ألماني شاب بعد حصوله عليها بـ49 دقيقة فقط، وذلك بعد أن ضبطته الشرطة يخالف القوانين المرورية قرب مدينة دورتموند الألمانية، كما فرضت عليه غرامة مالية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى. (21.11.2018)

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وقالت الشرطة الألمانية اليوم الخميس (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2019) إن السائق كان يسير مساء أمس الأربعاء على الطريق الاتحادي رقم 10 عند بلدة بيركفايلر على بعد 16 كيلومترا جنوبي طريق الكروم عندما "راح يقود الشاحنة بصورة متعرجة بتأثير من النشوة التي شعر بها".

وأضافت الشرطة أنه كان يشاهد الفيلم خلال القيادة من خلال حاسوب لوحي (تابلت)، مضيفة أن السائق اعترف "نادما" بأن الفيلم أعجبه بشدة لدرجة أنه انحرف بالشاحنة خلال القيادة.

وذكرت الشرطة أنه دفع غرامة قدرها 150 يورو، بيد أنها لم تجب عن سؤال حول بيانات هذا الفيلم. وقال متحدث باسم الشرطة إن الأمر يمثل مشكلة يواجهها رجال الشرطة كثيرا، مبينا بالقول: "نواجه دائما حوادث اصطدام لأن سائق شاحنة ينظر إلى إحدى الشاشات الإلكترونية التي يحملها".

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ)

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