 ألمانيا ـ السلطات تناقش مدى ضرورة فرض حظر تجول عام في البلاد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.03.2020

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أخبار

ألمانيا ـ السلطات تناقش مدى ضرورة فرض حظر تجول عام في البلاد

تناقش النخبة السياسية اليوم أزمة تفشي وباء كورونا في البلاد، ومدى ضرورة تعميم إجراءات تقييد حركة السكان أو فرض حجر عام على مستوى البلاد لوقف تفشي الوباء.

بعض الولايات والمدن الألمانية فرضت تقييدا واسعا لحركة السكان

بعض الولايات والمدن الألمانية فرضت تقييدا واسعا لحركة السكان

تناقش المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الأحد (22 مارس/آذار) عبر تقنية الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية تطورات انتشار فيروس كورونا والخطوات المطلوبة للحد من تفشي الجائحة العالمية في البلاد، بما في ذلك مناقشة مدى ضرورة فرض تقييد عام على حركة السكان أو حتى فرض حظر تجول عام.

وكانت أولولايتين من الولايات الـ 16، وهما ولاية بافاريا وولاية سارلاند، قد أعلنتا يوم الجمعة تقييد الحركة بشكل واسع، دون أن يصل ذلك إلى مستوى الحجر الصحي العام. كما اتخذت عدة مدن صغيرة خطوات مشابهة، بينما تقول الحكومة الاتحادية إنها سوف تقيّم الوضع قبل اتخاذ قرار بفرض تقييد عام للحركة في عموما مناطق البلاد.

وتحض ألمانيا حتى الآن المواطنين على البقاء في المنزل وتجنب التجمعات البشرية قدر المستطاع، لكن من دون أن تصدر أمرا رسميا بذلك على المستوى الوطني.

من ناحية أخرى بدأ الجيش الألماني صباح اليوم الأحد تقديم مساعدات طوارئ إلى منطقة هاينسبرغ المتضررة على نحو خاص من وباء فيروس كورونا المستجّد. وأعلنت قيادة عمليات الجيش في ولاية شمال الراين-ويستفاليا أن الجنود قدموا لأطقم الإنقاذ في مدينة إركيلنتس 3 آلاف قناع لحماية الجهاز التنفسي و15 ألف كمامة لحماية الفم والأنف، بالإضافة إلى 8 آلاف معطف طبي. وأضافت القيادة أن الجيش وفّر أيضا جهازي تنفس اصطناعي لوحدات الرعاية المركزة.

وتعد منطقة هاينسبرغ التي تقع على الحدود مع هولندا، من النقاط الملتهبة في موجة عدوى الفيروس منذ وقت مبكر، وناشدت سلطات المنطقة الجيش الألماني تقديم المساعدة. وقام الجيش بتجميع مواد المساعدات الطارئة من عدة أماكن في ألمانيا ونقلها على متن شاحنات إلى هاينسبرغ.

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، كانت قد أعلنت الخميس الماضي أن 2336 جنديا احتياطيا في الجيش الألماني سجلوا أسماءهم للاستعانة بهم في مكافحة وباء فيروس كورونا في حال الضرورة. جاء ذلك استجابة لدعوة الاحتياط التي أعلنتها الوزيرة "من أجل تقديم الدعم في مستشفيات الجيش الألماني والإسعافات الأولية... وعلى جميع المستويات..".

ع.ج.م/ و ب (د ب أ)

  • Blüten in Bonn, fotografiert am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    بهجة الربيع

    في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.

  • Bonn - Kirschblüten in der Heerstraße (DW/F. Schlagwein)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    حلم وردي

    بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

  • Noch blühen die Kirschbäume in der Bonner Heerstraße nicht (DW/L. Döing)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    بدايات الازهار

    رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.

  • Die Blüten in der Bonner Wolfstraße blühen bereits am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    صدفة سعيدة

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Warten auf die große Kirschblüte in Bonn im März 2020 (DW/L. Döing)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    بون على الطريقة اليابانية

    السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.

  • Die Bonner Kirschblüte 2020 braucht noch ein bisschen Zeit. Mitte März sind nur Knospen in der Breiten Straße zu sehen. (DW/L. Döing)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    متعة ربيعية لا تنتهي

    لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.

  • Knospen vor der Bonner Kirschblüte 2020 (DW/L. Döing)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    في انتظار الشمس

    تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.


 

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الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

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