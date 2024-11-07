ألمانيا ـ الحزب الديمقراطي الحر يعلن سحب وزرائه من الحكومة

عقب تفاقم الخلاف داخل الحكومة الألمانية وإقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، أعلن الحزب الديمقراطي الحر أنه سيسحب جميع وزرائه من الحكومة. موقف الحزب الحر لقيت انتقادات من الشركاء في الائتلاف الحكومي.

قال وزير الاقتصادي الألماني ونائب المستشار أولاف شولتس، روبرت هابيك، المنتمي لحزب الخضر في بيان موجه إلى المواطنين نشرته وزارته على موقع التواصل الاجتماعي إكس "لا تشكوا في قوة هذا البلد. لقد تغلبنا على تحديات مختلفة تماما. لقد حللنا مشكلات مختلفة تماما. لا تشكوا في الديمقراطية".

وأكد هابيك أن "حكومة الائتلاف الحاكم أصبحت الآن شيئا من الماضي". واعترف قائلا: "لقد كانت حكومة لا تحظى بشعبية"، مضيفا أن نزاع الائتلاف الحاكم أدى إلى تآكل الثقة في الحكومة والسياسة برمتها، وقال: "ورغم ذلك، فإن هذا المساء يبدو خاطئا.. خاطئا وغير ضروري"، مضيفا أنه كان من الممكن تجنب تفكيك الائتلاف الحاكم، مؤكدا أنه سيفي بواجباته على أفضل وجه ممكن حتى يتم إجراء انتخابات جديدة.

وعقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وجهت الكتلة البرلمانية لحزب الخضراتهامات خطيرة لوزير المالية المقال كريستيان ليندنر، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر. وقالت زعيمة الكتلة البرلمانية للخضر، بريتا هاسلمان، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في برلين: "وزير المالية لم يقم بعمله"، مضيفة أن "أنانية" ليندنر و"نهجه المدمر" هما المسؤولان عن عدم القدرة على التوصل إلى ميزانية مشتركة.

ووصفت زعيمة الكتلة البرلمانية المشاركة كاتارينا دروغه، إعطاء الحزب الديمقراطي الحر الأولوية لتكتيكات الحزب والحسابات قصيرة المدى بأنه أمر "غير مسؤول".

وزراء الحزب الليبرالي سينسحبون من الحكومة

وبلغ الخلاف المستمر منذ شهور في الائتلاف الحاكم ذروته بانهياره مساء أمس، حيث أقال المستشار أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي طالب المستشار قبل إقالته بتمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. وفي بيان صحفي، شن شولتس هجوما على ليندنر بسبب تحركه بما يخدم مصالح قاعدته الانتخابية الضيقة في وقت تمر فيه البلاد بصعوبات اقتصادية وأزمات دولية.

كما أعلن شولتس أن البرلمان الألماني سيقرر مستقبل الحكومة في تصويت على الثقة بها في 15 يناير/كانون الثاني المقبل. ومن جانبه، أعلن كريستيان دور، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، مساء أمس أن الحزب سيسحب جميع وزرائه من الحكومة.

وأعلن وزير النقل الألماني فولكر فيسينج اليوم الخميس في برلين خروجه من الحزب الديمقراطي الحر للبقاء في منصبه كوزير في الحكومة الاتحادية الحالية، موضحا أنه لا يعتزم الانضمام إلى حزب آخر.

ومن المقرر أن يصبح يورج كوكيس، وهو المستشار الاقتصادي الحالي للمستشار الألماني أولاف شولتس، خليفة لوزير المالية المقال كريستيان ليندنر، حسب ما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس من مصادر حكومية.



ويضم ائتلاف إشارة المرور : الحزب الاشتراكي الديقراطي المنتمي إليه شولتس، وحزب الخضر المنتمي إليه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)