ألمانيا ـ ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 1993

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الخميس (السادس من يناير/كانون الثاني 2022) أن معدل التضخم في البلاد وصل في 2021 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1993 بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة، حيث وصل في ديسمبر 2021، 5.3 في المائة.
وذكر المكتب أن الأسعار في العام المنصرم ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بعام 2020.
وكانت آخر مرة يتجاوز فيها معدل التضخم هذا المستوى في عام 1993 عندما وصل إلى 4.5 في المائة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضعف القوة الشرائية للمستهلكين لتراجع عدد السلع. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل قوي على نحو خاص على الأسر الفقيرة التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تنفق جزءا كبيرا من دخلها على سلع ضرورية للحياة مثل السكن والمواد الغذائية.
كما يؤثر الارتفاع في معدل التضخم على المدخرين لأنه يؤدي إلى خسارة في قيمة مدخراتهم ذات الفائدة المنخفضة.
وتصدر الارتفاع المتسارع في أسعار الطاقة قائمة العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي، وجاء هذا الارتفاع في أسعار الطاقة في أعقاب التعافي الاقتصادي العالمي بعد أزمة كورونا 2020.
وكان من ضمن عوامل ارتفاع معدل التضخم سحب الحكومة الألمانية للتخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة حيث عاد العمل بالشرائح الضريبية المعتادة مرة أخرى منذ مطلع 2021 وهو جعل السلع والخدمات تأخذ اتجاها مرتفعا على أساس سنوي.
وهناك بالإضافة إلى هذا عوامل أخرى لعبت دورا في ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا مثل نقص المواد الأولية واختناقات سلاسل التوريد وتطبيق ضريبة الكربون مع بداية العام بواقع 25 يورو لكل طن انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون يصدر عن حرق الديزل والبنزين وزيوت التدفئة والغاز الطبيعي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الضريبة ارتفعت مع بداية العام الجديد إلى 30 يورو لكل طن.
ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
أولاف شولتس: النسخة الذكورية من ميركل
بعد مرور16 عاماً، يتولى أحد الإشتراكيين الديمقراطيين من جديد منصب المستشار. أولاف شولتس، وزير المالية السابق في حكومة أنغيلا ميركل، هو رابع مستشار منذ عام 1949 يعينه الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويعد عمدة هامبورغ السابق، الذي درس القانون، بالإستمرارية ومبدأ المستشار الجديد هو: الرصانة والإصرار، كما أنه يشبك أصابع يديه لتأخذ شكل المعين، وهي حركة تتميز بها أنغيلا ميركل وتسمى بالألمانية: Merkel-Raute!
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
فرانسيسكا غيفي: جهود لترتيب العاصمة برلين
فرانسيسكا غيفي (43 عاماً) هي أيضاً واحدة من الوجوه المألوفة في الساحة السياسية الألمانية. فازت وزيرة الأسرة السابقة وعمدة حي نويكولن في برلين بانتخابات برلمان ولاية برلين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتصبح عمدة برلين أي حاكمة الولاية التي هي أيضا العاصمة الألمانية. بينما يحكم زميلها في الحزب شولتس من مكتب المستشارية.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
روبرت وأنالينا: فريق أحلام حزب الخضر
أنالينا بيربوك وروبرت هابيك هما وجهان جديدان في الحكومة الألمانية. تقلدت مرشحة حزب الخضر لمنصب المستشارة، منصب وزيرة خارجية ألمانيا، وهو تحدٍ بالتزامن مع رئاسة ألمانيا مجموعة السبع (G7) التي تبدأ في يناير / كانون الثاني عام 2022. هابيك الذي كان وزيرا للتحول إلى الطاقة الخضراء في ولاية شليزفيغ هولشتاين من 2012 إلى 2018 ، يطلق عليه الآن "الوزير السوبر" بعد توليه وزارتي المناخ والاقتصاد بألمانيا.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
جيم أوزديمير: وزير الزراعة
جيم أوزديمير هو أول وزير من أصول مهاجرة تركية في حكومة اتحادية. السياسي من حزب الخضر، الذي يطلق على نفسه مواطناً، هو ابن عامل من العمال الأتراك، وقد ولد وترعرع في ألمانيا. الأخصائي الاجتماعي كان رئيس حزب الخضر لمدة عشر سنوات. لكن في منصبه الجديد بمجلس الوزراء، لا ينبغي أن يهتم بالإندماج ، وإنما بالزراعة.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
أوغور وأوزليم: زوجان طوّرا لقاح كورونا
أوغور شاهين وأوزليم توريتشي، منحا للبشرية الأمل. فقد طوّر الزوجان الألمانيان من أصل تركي، واللذان التقيا في ألمانيا عام 2000 في مستشفى جامعة زارلاند بمدينة "هومبورغ" بولاية السار، لقاح بيونتيك ـفايزر ضد فيروس كورونا. يجري الزوجان منذ عقود الأبحاث في العلاجات المناعية الفردية ضد السرطان. هدفهما الآخر هو تطوير لقاح ضد مرض السرطان.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
دانييلا كافالو: أقوى سيدة أعمال
فولكس فاغن هي حياتها. لم يقتصر الأمر على أن والدها كان يكسب رزقه من هناك وهوعامل إيطالي. بدأت دانييلا كافالو حياتها المهنية أيضاً في عام 1994 في فولكس فاغن في فولفسبورغ. تشغل الخبيرة الاقتصادية في مجال الأعمال منصب رئيس مجلس العاملين في فولكس فاغن منذ بداية مايو/ آيار عام2021، والتي تمثل قوة عاملة تبلغ 660 ألف عامل. هذه هي المرة الأولى التي تترأس فيها امرأة أقوى هيئة تمثيلية للموظفين في العالم.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
ألكسندر زفيريف: "معجزة" التنس في هامبورغ
هل سيكون أحد الفائزين في بطولات جراند سلام عام 2022؟ وصل ألكسندر زفيريف إلى أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة عام 2020. وفي عام 2021، فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. نجم التنس، المولود بهامبورغ عام 1997، ينحدر من عائلة روسية من الرياضيين: لعب الأب ألكسندر في كأس ديفيس، واحتلت الأم إيرينا المركز 380 في التصنيف العالمي.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
زوي ويس: مغنية بروح ألمانية!
حصدت أغنيتها بعنوان "مراقبة" ما يقرب من 40 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. احتفلت المغنية زوي ويس البالغة من العمر 19 عامًا من هامبورغ بإنجازاتها في عام 2021. كانت أول مغنية ألمانية تظهر في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية (ميوزيك أورد) في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أول وجه ألماني في حملة إعلانية أمريكية لشركة Apple Music. في ربيع عام 2022 ، ستبدأ جولتها الفنية الرئيسية الأولى في إنجلترا.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
أنيسة أماني: المتمردة
لم تعد تشارك منذ زمن في مسابقات ملكات الجمال. فقد خلقت الفنانة الكوميدية الإيرانية-الألمانية أنيسة أماني، جمالا لها من نوع خاص. إذ تؤدي على خشبة المسرح منذ عام 2013 كوميديا الوقوف (ستاند أب كوميدي). وهي أول ألمانية تقدم برنامجها في "نتفليكس". وحصلت في عام 2021 على جائزة "غريمي أونلاين" عن برنامجها الحواري "المرجعية الأفضل"، الذي يعتبر ردا على برنامج "المرجعية الأخيرة" المثير للجدل بقناة "WDR".
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
لويزا نويباور: الناشطة البيئية
لويزا نيوباور هي النسخة الألمانية من غريتا تونبرغ. ولدت لويزا في هامبورغ عام 1996 وتعد واحدة من أبرز النشطاء منذ 2019 في حركة "أيام جمع من أجل المستقبل" بألمانيا. منذ عام 2016 تتبني العضوة بحزب الخضر قضايا العدالة العالمية وحماية المناخ. وفي 2020 نجحت في تقديم شكوى لدى المحكمة الدستورية ضد سياسة المناخ للحكومة الألمانية. ولن يكون ائتلاف إشارات المرور بمنأى عن انتقاداتها.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
ماتياس ماورر: رائد الفضاء الألماني
التحق بمحطة الفضاء الدولية "ISS"في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021. رائد الفضاء ماتياس ماورر هو الألماني الثاني عشر الذي سافر إلى الفضاء. وُلد عالم المواد ورائد الفضاء عام 1970، وتم تعيينه احتياطيا للفرنسي توماس بيسكويه في رحلتي محطة الفضاء الدولية المعروفتين باسم Expedition 65 و Mission Alpha في يوليو/ تموز 2020. ومن المتوقع أن تستغرق رحلته الفضائية الأولى في المهمة SpaceX ستة أشهر.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
هانزي فليك: مدرب كأس العالم
كمساعد للمدرب يوآخيم لوف، فاز هانزي فليك مع منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل 2014. ويتولى فليك تدريب المانشافت منذ أغسطس / آب 2021 وعليه الفوز باللقب مرة أخرى في النسخة 22 من كأس العالم التي تقام بقطر من 21 نوفمبر / تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022. قبل توليه تدريب المانشافت كان فليك مدربا لبايرن ميونيخ وهو أول مدرب يفوز في 22 في أول 25 مباراة رسمية له. أستريد برانيه دى أوليفرا/إ.م