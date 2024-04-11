ألمانيا ـ اتهام سوريين واعتقال ثالث بشبهة ارتكاب "جرائم حرب"

أعلنت النيابة العامة الألمانية توجيه لائحة اتهام بارتكاب جرائم حرب لسوري يشتبه في قيادته لجماعة قاتلت مع تنظيم "داعش"، كما اتهمت سوريا آخر بانتمائه لنفس الجماعة، وأعلنت اعتقال مشتبه به ثالث من نفس الجنسية بشبهات مماثلة.

أعلنت النيابة العامة الاتحادية لمكافحة الإرهاب الألمانية، ومقرها مدينة كارلسروه، اليوم الخميس (11 أبريل/نيسان 2024) توجيه لائحة اتهام بارتكاب جرائم حرب لسوري يشتبه في أنه كان قائد جماعة قاتلت في بلاده إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

والشخص المعني هو "عامر أ." الذي كان القائد المفترض لـ"لواء جند الرحمن"، وهو متهم بارتكاب " جرائم حرب " على خلفية "تهجير قسري ونهب وتدمير"، بحسب ما أوضحته النيابة في بيان.

كما اتهمت النيابة سوريا آخر يُدعى "باسل و." بانتمائه إلى الجماعة، وأعلنت اعتقال مشتبه به ثالث من نفس الجنسية بشبهات مماثلة.

وبحسب النيابة، أسس "عامر أ." ما يعرف بـ "لواء جند الرحمن" عام 2013 في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

وسعت هذه الجماعة المسلحة إلى "إسقاط النظام السوري من خلال العنف" عبر التحالف مع " الجيش السوري الحر " ولكن باتباع "برنامج إسلامي".

وفي حزيران/يونيو 2013، أفادت تقارير أن مقاتلي "عامر أ." شاركوا مع جماعات جهادية أخرى في هجوم على قرية حطلة (شرق)، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 60 من سكانها الشيعة. ودفع الناجون إلى الفرار بعد تهديدهم بالقتل، كما "استولت الجماعة المسلحة على أغراض ثمينة ودمرت مؤسسات دينية وثقافية".

وفي عام 2014، انضم "عامر أ." إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش ) ووضع مقاتليه وموارده المالية تحت سيطرة التنظيم.

ويشتبه بأن "باسل و." كان يشغل "منصبا عسكريا مهما" في منظمة "عامر أ." في الفترة بين عامي 2013-2014.

أما السوري الثالث فهو "سهيل أ."، وقد أعتقل الأربعاء للاشتباه في انتمائه إلى "لواء جند الرحمن" وتنظيم "الدولة الإسلامية"، كما يشتبه في ارتكابه جرائم حرب في سوريا على خلفية التهجير القسري. وقالت النيابة في بيان منفصل إنه كان يعمل مسؤولا إعلاميا وقام بتصوير "مقاطع فيديو دعائية"، بعضها بشأن مجزرة حطلة.

والمتهمون الثلاثة محتجزون لدى السلطات الألمانية .

ويوم الاثنين الماضي بدأت في مدينة كوبلنتس (كوبلنز) غربي ألمانيا، وقائع محاكمة سوري بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" والمشاركة في إعدام سجناء لدى التنظيم المتطرف وارتكاب جرائم حرب.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)