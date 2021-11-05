 ألمانيا ـ إقرار تدابير لمواجهة كورونا خلال الخريف والشتاء | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 16.09.2022

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صحة

ألمانيا ـ إقرار تدابير لمواجهة كورونا خلال الخريف والشتاء

سيبدأ في ألمانيا تطبيق قواعد جديدة للوقاية من فيروس كورونا اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول. أهم هذه التدابير هو إعادة فرض الكمامات فائقة الحماية من طراز (إف إف بي2) في عدد من الأماكن العامة. فما هي التدابير الأخرى؟

Deutschland | Coronavirus - Maskenpflicht im Einzelhandel entfällt

تفرض التدابير الجديدة ارتداء الكمامات من طراز (إف إف بي2) في عدد من الأماكن العامة!

وافق مجلس الولايات الألماني "بوندسغات" على قواعد جديدة بشأن الوقاية من فيروس كورونا في فصلي الخريف والشتاء المقبلين. وأقر المجلس اليوم الجمعة، 16 سبتمبر/ أيلول 2022، تطبيق إلزام ارتداء الكمامات في المستشفيات ودور رعاية المسنين والعيادات الطبية على مستوى ألمانيا. ومنح المجلس صلاحية للولايات تمكنها من فرض المزيد من الإجراءات الوقائية بحسب الوضع الوبائي، مثل الإلزام بارتداء الكمامات في المتاجر.

مختارات

يعود القانون إلى اقتراح قدمه وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، ووزير العدل، ماركو بوشمان، وتم تمريره في البرلمان الاتحادي "البوندستاغ" يوم الخميس قبل الماضي. وقال لاوترباخ إن ألمانيا الآن "مستعدة بشكل جيد" لمواجهة موجة كورونا في الخريف والشتاء. ومن المنتظر أن يبدأ سريان هذه القواعد اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول وحتى السابع من أبريل/نيسان المقبلين.

وتنص القواعد الجديدة على استمرار الارتداء الإجباري لكمامات فائقة الحماية من طراز (إف إف بي2) في قطارات المسافات البعيدة وفي المستشفيات ودورالرعاية والعيادات وإلغائه داخل الطائرات. كما تلزم هذه القواعد زائري المستشفيات ودور الرعاية بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا. ووفقا للقواعد، سيظل بمقدور الولايات فرض الارتداء الإجباري للكمامات داخل المطاعم أو غيرها من القاعات المغلقة ووسائل النقل المحلية وإجراء اختبارات في المدارس ودور الحضانة، مع احتمال فرض الارتداء الإجباري للكمامات في المدارس بدءا من الصف الخامس.

إ.م د.ب.أ)

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


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