ألمانيا ـ إطلاق نار على المركز الثقافي الإسلامي في مدينة هالة

أُطلقت أعيرة نارية من بندقية هوائية على المركز الثقافي الإسلامي في مدينة هاله الألمانية. وقالت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إن الأعيرة لم تصب أحدا، كما لم تُلحق أي تلفيات بالمبنى. وجاء فيبيان للشرطة أن شهود عيان رصدوا انطلاق الأعيرة من نافذة في مبنى سكني مقابل للمركز.

وأجرت الشرطة تحقيقات ضد صاحب المبنى المنحدر من هاله (55 عاما) وبحسب البيان، تم العثور لديه على بندقية ومسدس ضغط غاز. ولم توضح الشرطة اليوم (الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022) ما إذا كان تم القبض على الرجل. وبحسب البيان، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الرجل لم يرتكب من قبل أي جرائم ذات دوافع سياسية. ولم تُعرف بعد تفاصيل أخرى أو خلفيات عن الواقعة. وتتولى سلطات أمن الدولة التحقيق فيها.

من جهته، طالب المجلس المركزي الأعلى للمسلمين في ألمانياعبر تويتر بتوضيح كامل للحادث، باعتباره الهجوم الثالث من نوعه في ست سنوات، الذي يتم فيه إطلاق النار على المسجد.

كما عبر "المؤتمر الحاخامي الأرثوذكسي الألماني" (ORD)، عن تعاطفه وتضامنه مع الجالية المسلمة في هاله، في استحضار لهجوم على كنيس يهودي في هاله في أكتوبر/ تشرين الثاني 2019.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)