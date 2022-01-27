ألمانيا ـ إدانة باحث روسي بتهمة التجسس والمدان ينفي "العمالة"

أصدرت المحكمة المحلية العليا في مدينة ميونخ الألمانية حكما بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على طالب دكتوراة عالم روسي في جامعة أوغسبورغ الألمانية بتهمة التجسس لصالح المخابرات الروسية.

وقال القاضي الذي كان يرأس المحاكمة اليوم الأربعاء (13 نيسان/أبريل) إن المتهم 30/ عاما/ "كان متقبلا لإجراء أبحاث لصالح جهاز مخابرات روسي". وتم إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق المتهم.

وكان طالب الدكتوراه الروسي قد نفى خلال المحاكمة وجود أي نية للتجسس ، وقال: "أنا لست عميلا"، مضيفا أنه صحيح نقل معلومات متاحة للجمهور إلى موظف في القنصلية العامة الروسية في ميونخ، والذي اتضح بعد ذلك أنه موظف في جهاز المخابرات الروسي "SWR"، إلا أنه نفى علمه بأنشطة هذا الرجل.

وترى المحكمة أن المتهم لم يشتبه في الموظف إلا في لقاء متأخر.

وذكر المتهم أنه لم يكن يتخيل أن المخابرات الروسية ستكون مهتمة بمعلومات متاحة بالفعل للجمهور. وأدين الرجل بتهمة ممارسة أنشطة استخباراتية.

ع.ج.م/إ.ف (د ب أ)