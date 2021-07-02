ألمانيا ـ إحياء ذكرى مقتل مروة الشربيني وتأسيس مكتب باسمها

أحيت منظمات واتحادات تابعة للجالية المسلمة في ألمانيا، الذكرى الثانية عشر لمقتل الشابة مروة الشربيني على يد أحد العنصريين اليمينيين، والتي توافق الأول من يوليو/ تموز.

وقتلت مروة في عام 2009 وهي حامل في شهرها الثالث بثماني عشرة طعنة في قاعة المحكمة بدريسدن أمام زوجها، وطفلها أثناء الإدلاء بشهادتها بخصوص دعوى رفعتها على الجاني، وهو عنصري ألماني كان قد اتهمها بالتطرف، والإرهاب إثر خلاف في منتزه أطفال.

توصلت مؤسسة DW ببيان من "المجلس الأعلى للمسلمين" الذي اعتبر هذا اليوم هو "يوم مناهضة العنصرية والعداء ضد المسلمين" في ألمانيا،

وجاء في كلمة أيمن مزيك، رئيس المجلس أمام محكمة دريسدن اللإقليمية التي كانت مسرحا للجريمة، "إن هذه الجريمة المحزنة، والمروعة، وما تلاها من أحداث عنصرية دموية من قبل النازيين الجدد NSU، في مدينة ميونيخ، وهاله، وهاناو، والهجوم على إمام في دريسدن عام 2016 ، يدل للأسف الشديد على أن خطر اليمين المتطرف لا زال قائما".

من قعالية احياء ذكرى مقتل مروة الشربيني في دريسدن (1/7/2021)

ودعا مزيك "جميع السياسيين، والمثقفين، ومؤسسات المجتمع المدني إلى محاربة العداء ضد المسلمين بكل الوسائل الممكنة، لأننا في النهاية نقوم بذلك من أجل بلدنا ألمانيا، ومن أجل ديمقراطيتنا، وحريتنا".

مكتب مراسلة استقبال الشكاوي العنصرية

إلى ذلك، أعلن مجلس الجاليات الإسلامية في هامبورغ (الشورى) إنشاء مكتب مراسلات لاستقبال الشكاوي "لمكافحة العنصرية ضد المسلمين"، ويحمل اسم "مكتب مراسلة مروة"، وهدفه "تلقي وتوثيق الاعتداءات العنصرية ضد المسلمين" إلى جانب "دعم المتضررين بالمشورة".

وقال أوزليم ناس، مسؤول التعليم في مجلس الشورى، إن العنصرية ضد للمسلمين هي "حقيقة واقعة بالنسبة للكثير منهم"، مضيفًا أن "توثيق وإبلاغ بالحوادث العنصرية في المدينة أمر ضروري للعمل الفعّال لمكافحة" الظاهرة.

و"الشورى" اتحادا يضم عددا من الجمعيات والمنظمات الإسلامية الفاعلة في هامبورغ. وهو إلى جانب Ditib (الاتحاد التركي الإسلامي لمعهد الدين) و VIKZ (جمعية المراكز الثقافية الإسلامية)، طرف في اتفاقية شراكة مع سلطات المدينة.

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ويتعرض هذا الاتحاد حاليا إلى انتقادات متزايدة، لكونه يضم تحت لوائه المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH)، الذي يعتبره مكتب حماية الدستور "ممثلا للنظام الإيراني في ألمانيا"، ويصنّفه "متطرفا". ولهذا السبب يطالب سياسيون ألمان من القوى الإسلامية الفاعلة في المدينة بإنهاء تعاونها مع مجلس الشورى.

و.ب/ع.ج.م (ك أ ن، د ب أ)