ألمانيا ـ أكبر تراجع للتضخم منذ أكثر من عامين

تراجع التضخم في ألمانيا بأكثر من المُتوقع، بعدما وصل للأوج بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما تبعه من ارتفاع أسعار الطاقة، ويتزامن ذلك مع توقع محافظ المركزي الألماني خفض أسعار الفائدة قبل الصيف للبنك المركزي الأوروبي.

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم (الثلاثاء 12 مارس / آذار 2024)، إن معدل التضخمفي ألمانيا تراجع إلى أقل بكثير من الذروة التي وصل إليها بعد أن بدأت الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حيث تراجع ليصل إلى 2.5% في شباط / فبراير، مؤكدا بذلك الأرقام الأولية. وكان هذا أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ حزيران / يونيو عام 2021، عندما بلغ المعدل 2.4%. كما سجل معدل التضخم السنوي 2.9% في كانون الثاني/يناير و3.7% في كانون الأول / ديسمبر.

من جانبها، قالت روت براند، رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي، إن "وضع الأسعار في قطاع الطاقة مستمر في التراجع. وقد تباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بقدر كبير، ويعد المعدل الآن أقل من التضخم الإجمالي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين". جدير بالذكر أن ارتفاع معدلات التضخم يقلل من قوة المستهلك الشرائية. وقد خفض العديد من المستهلكين الألمان من استهلاكهم في العام الماضي ما كان له تأثير على الاقتصاد الألماني ككل..

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وفي سياق متصل، سبق لمحافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل أن أعلن أن البنك المركزي الأوروبي ربما يستطيع خفض أسعار الفائدة قبل العطلة الصيفية لصناع السياسات به. وقال ناجل في تصريحات للمدونة الصوتية "تيبول ميديا" إن "الاحتمالات تتزايد بشأن خفض أسعار الفائدة قبل العطلة الصيفية"، مشيرا إلى أن "هذا القرار يتوقف على البيانات، ولكن الآفاق مشرقة".

ومن المقرر أن يصدرالبنك المركزي الأوروبي سلسلة من القرارات خلال اجتماعاته في 11 نيسان / أبريل و6 حزيران / يونيو، و18 تموز/ يوليو، ثم سيتوقف عن عقد الاجتماعات حتى 12 أيلول / سبتمبر. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ناغل قوله إن "الميل الأخير من السياسة النقدية عادة ما يكون صعبا، ولابد أن تتحلى بالهدوء، وألا تشعر بسعادة مبكرة بزعم أنك تغلبت على التضخم". وأضاف: "معدل نمو الاقتصاد الألماني بطيء للغاية، ولكن من المتوقع أن يكتسب الزخم إذا ما قمنا بالواجب المفروض علينا".

وقرر البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير، وذلك في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية. ويبلغ سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي، والذي تحصل عليه المؤسسات الائتمانية عند إيداع الأموال في البنك، 4 % وهي نسبة مرتفعة على نحو قياسي. وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يبقي فيها البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.

وأنهى المركزي الأوروبي أطول فترة من أسعار فائدة صفرية وسالبة في تموز/ يوليو 2022. وقام على نحو متكرر بزيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع بعدما خرجت منطقة العملة الموحدة من جائحة كورونا. وأخيرا رفع البنك المركزي سعر الفائدة عشر مرات على التوالي قبل أن يتوقف عن ذلك في تشرين الأول / أكتوبر الماضي .

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)