 ألمانيا ـ أحزاب صغيرة تفسد حسابات القوى السياسية التقليدية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.09.2021

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سياسة واقتصاد

ألمانيا ـ أحزاب صغيرة تفسد حسابات القوى السياسية التقليدية

عززت نتائج الانتخابات الألمانية توجها عرفته الاستحقاقات السابقة، يتعلق باستمرار تراجع الأحزاب التقليدية وصعود الأحزاب الصغيرة. أحزاب ستلعب دورا حاسما في المفاوضات الماراثونية لتشكيل أول ائتلاف حكومي في عهد ما بعد ميركل.

أنالينا بيربوك زعيمة الخضر وكريستيان ليندنر زعيم الحزب الديموقراطي الحر

أنالينا بيربوك زعيمة الخضر وكريستيان ليندنر زعيم الحزب الديموقراطي الحر

أعلنت أربعة أحزاب سياسية ألمانية الدخول في محادثات استكشافية في أفق تشكيل أول ائتلاف حكومي سيقود البلاد بعد عهد المستشارة أنغيلا ميركل، الذي دام 16 عاما. وأظهرت نتائج الفرز النهائي للأصوات استمرار تشتت المشهد السياسي بتآكل تدريجي لرصيد الأحزاب الكبيرة بتحولها إلى أحزاب متوسطة من جهة، وصعود الأحزاب التي كانت إلى عهد قريب توصف بالصغيرة، من جهة أخرى.

الاقتراع الذي أجري الأحد (26 سبتمبر/ أيلول) أسفر عن فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) بفارق ضئيل عن التحالف المسيحي (يمين الوسط). وحصل الاشتراكيون الديمقراطيون على 25.7 % من الأصوات، في أفضل نتيجة انتخابية لهم منذ سنوات، في حين تراجع التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل، إلى مستوى قياسي، ولم يحصل إلا على 24.1% من الأصوات بعد 16 عاما في الحكم. المرشحان الرئيسيان لمنصب المستشارية، أولاف شولتس وأرمين لاشيت أعلنا سعيهما لقيادة الحكومة المقبلة. ويتمتع شولتس بفرصة أفضل لقيادة الحكومة الجديدة، لكن الدستور الألماني يتيح أيضا لثاني أكبر حزب في البرلمان إمكانية قيادة الحكومة.

غير أن هناك حزبين سياسيين آخرين سيلعبان دورا محوريا في تحديد الائتلاف الحكومي المقبل، وبالتالي تحديد اسم من سيقوده: شولتس أم لاشيت؟ 

صحيفة "تاغس آنتسايغر" الصادرة في زيورخ (27 سبتمبر/ أيلول 2021) علقت بشأن الائتلافات الحكومية المحتملة وكتبت: "يعرف العديد من الألمان أن البلاد تواجه تحديات كبيرة. أولاف شولتس أشار إلى ضرورة الشروع في إصلاحات دون تقديم ثمن باهظ من قبل المواطنين، تمامًا كما فعلت أنغيلا ميركل. فرصته لتحقيق ذلك لا تزال كاملة، ليصبح رابع مستشار اشتراكي ديمقراطي بعد فيلي برانت وهيلموت شميت وغيرهارد شرودر. غير أن الأمر لن يكون سهلاً."  وتابعت الصحيفة قائلة: "يمكن بلا شك الوثوق في قدرات شولتس كمفاوض ممتاز لإقناع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر بتحالف وسطي، من نوع جديد. لقد باتت ألمانيا تقترب من واقع في الديمقراطيات البرلمانية الأوروبية الأخرى: أي فوز الحزب الأول بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من الأصوات، تليه العديد من الأحزاب المتوسطة والصغيرة التي تشكل تحالفات متنوعة. على ألمانيا أن تتعود أولا على هذا المشهد السياسي الملتبس".

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مسائية DW: بعد انتخابات البوندستاغ.. أحزاب صغيرة تملك ناصية تشكيل الحكومة

الأحزاب الصغيرة في دور "صانع الملوك"

الدستور الألماني يمنح الحزب الأول من حيث عدد المقاعد التفويض لتشكيل الحكومة، وإن فشل فقد توكل المهمة للحزب الثاني. وبالتالي فإن شولتس هو المؤهل حسب الأعراف لقيادة محاولات تشكيل ائتلاف حكومي.

مختارات

سيطرة الحزب الاشتراكي والاتحاد المسيحي قد أصبحت جزء من الماضي، وهو ما يشير إلى أن الناخب الألماني يريد التغيير. رئيسة تحرير مؤسسة DW مانويلا كاسبر- كلاردج تعتبر ذلك فرصة للتغيير ولمعالجة القضايا الكبرى.

مرشح المحافظين أرمين لاشيت رأى أن نتائج الانتخابات التشريعية منحته "الحق" في منصب المستشارية رغم خسارة حزبه المدوية. غالبية الألمان في استطلاع للرأي، اعتبرته موقفا "خاطئاً تماماً".

تابع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سير الانتخابات الألمانية باهتمام كبير، وواكبوا مستجداتها بتعلقيات مختلفة، كما استغل البعض الفرصة لعقد مقارنات بين الانتخابات الألمانية والانتخابات في بلدانهم.

الخضر والليبيراليون سيضطلعون بدور حاسم في تحديد هوية الائتلاف المقبل الذي سيقود الحكومة في برلين. الحزبان برزا على التوالي كثالث ورابع قوة في هذه الانتخابات، وهما يسعيان أولا لإجراء مباحثات ثنائية بينهما قبل الدخول في مشاورات مع الاشتراكيين والمحافظين.

الحكومة المقبلة ستكون، بالمنطق الرياضي، مكونة بالضرورة من ثلاثة أحزاب لتشكيل أغلبية مستقرة، في ظل استبعاد المراقبين لائتلاف كبير بين الاشتراكيين والمحافظين (على شاكلة التكتل الذي قادته ميركل لحد الآن). وبالتالي فإن حزب الخضر والحزب الليبرالي سيلعبان دور "صناع الملوك" وفي حال توافقهما، قد يحددان اسم المستشار المقبل. وفي حال قرر طرفا الائتلاف الحاكم الحالي، كما هو مرجح، عدم مواصلة ائتلافهما، سيتعين على كل منهما إقناع الحزبين اللذين لهما أجندات سياسية مختلفة تماما، بالانضمام إليهما لتشكيل ائتلاف حاكم ثلاثي وهو أمر غير مسبوق منذ الخمسينات. ويعتبر هذا تحولا في حسابات تشكيل الحكومات في ألمانيا، الذي قد يستغرق أسابيع أو حتى شهورا. موقع "تي-أونلاين" (27 سبتمبر/ أيلول) كتب بهذا الصدد معلقا "إنها نقطة تحول تاريخية: التكتل المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي باتا حزبين ضعيفين بشكل لم يسبق له مثيل. الجمهورية الألمانية القديمة (ما بعد الحرب العالمية الثانية) ولّت وانتهت. لكن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى عدم استقرار سياسي".

 

أوروبا تتساءل عن مستقبل التكتل القاري بعد ميركل

اهتمت كبريات الصحف والمواقع الإخبارية الأوروبية بنتائج الانتخابات الألمانية. صحيفة "دي ستاندارد" البلجيكية كتبت "يجب أن يكون المستشار المقبل أفضل من أنغيلا ميركل لسبب بسيط هو أنه في أول يوم له في العمل سيكتشف الكثير من الملفات العاجلة المهملة وسيكتشف جانبا أقل جمالا في المستشارة (المنتهية ولايتها): فعلى الرغم من أن "ماما ميركل" حلت العديد من المشاكل بفضل خصالها العظيمة، إلا أنها تركت بصمت، مجموعة من القضايا الصعبة للغاية لخلفها وربما للأجيال المقبلة".

"دي تليغراف" الهولندية ذهبت في نفس الاتجاه وكتبت أن "المستشار المقبل في برلين سيكون الأضعف. هذه أخبار سيئة للاتحاد الأوروبي، حيث يتعين على ألمانيا قيادة الاتحاد الأوروبي في عالم مضطرب إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوضع الديموغرافي والقوة الاقتصادية. ومن المرجح أن يكون المستشار الألماني الجديد "زعيما عاديا بين نظراءه الأوروبيين" (..) وسيواجه من ناحية أخرى، رئيسا مثل الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يتمتع بسلطات أوسع في بلاده".

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الاشتراكيون يفوزون بالانتخابات العامة في ألمانيا والاتحاد المسيحي هو الخاسر الأكبر

موقع"SME" (سلوفاكيا) كتب أن "ألمانيا لا تزال مستقرة سواء كان المستشار المقبل اشتراكياـ ديموقراطيا أو محافظا، وهذا أمر جيد، فالسياسة ستمارس بالمنطق والعقل وستبقى الأحزاب الشعبوية على الهامش. ويمكن الجدل حول الكيفية التي ستتطور بها البلاد بعد أن شغلت ميركل منصب المستشارة لمدة 16 عامًا (..) لكن ألمانيا ستظل دائمًا (..) جزءًا من استقرار بناء في الاتحاد الأوروبي، قد يجد البعض ذلك مملا، لكنه جيد".

 

الديموقراطية الألمانية بعيون أوروبية

"فيردنس غانغ" (النرويج) وصفت انهيار المحافظين الألمان بأنه "هزيمة تاريخية للديمقراطيين المسيحيين. كانت أنغيلا ميركل أكثر شعبية من حزبها لسنوات عديدة. وعندما قررت عدم السعي لإعادة انتخابها كمستشارة، وجد العديد من ناخبيها بدائل أخرى بعيدا عن المحافظين"، تقول الصحيفة.

أمَّا موقع«444.hu» المجري فكتب أن "ناكري الديمقراطية في شرق ألمانيا (تلك الأحزاب التي تشكك في الديمقراطية الليبرالية وتحظى بشعبية كبيرة في ولايات جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا) حصل فيها حزب اليسار (راديكالي) وحزب البديل (يمين متطرف) على معظم الأصوات، ولا تزال هذه الأحزاب حاسمة في ولايات شرق البلاد. هذا يدل على أن ألمانيا الشرقية سابقا، تشبه العالم الذي كان يومًا خلف الستار الحديدي (خلال الحرب الباردة) أكثر من العالم الذي عاش فيه غرب البلاد".

"دي.إن.أ" الفرنسية كتبت أن "زعيم الحزب الديموقراطي الحر (الليبرالي) كريستيان ليندنر سيلعب دور الحكم في النهاية. أما الخضر فهم الفائزون الكبار، الذين على الرغم من نتائجهم المتفاوتة يمثلون القوة الثالثة في البلاد، ولكن قبل كل شيء لابد من تأكيد أهمية ليندنر، لأنه سيلعب دور الحكم، وهو الذي لم يهضم بعد الطريقة التي عومل بها من قبل الحزب المسيحي الاجتماعي (البافاري) والخضر قبل أربع سنوات عندما حاولوا حينها تشكيل أغلبية حكومية.

 

تضارب البرامج بين الشركاء الحكوميين المحتملين

يبدو للوهلة الأولى أنه سيكون من الصعب التوفيق بين برنامج الليبراليين والخضر، خصوصا من حيث رؤيتهما للميزانية العامة للدولة ومشاريع زيادة الضرائب وفرضها بشكل خاص على الأغنياء وزيادة الحد الأدنى للأجور، وهي أمور يسعى لها الخضر كما الاشتراكيين. وهو ما يعارض التوجه الليبيرالي للحزب الديموقراطي الحر. ورغم هذا التناقض، فإن الناخبين الألمان خصوصا الشباب منهم صوتوا بكثافة للحزبين على حد تعبير صحيفة "هانلدسبلات" (28 سبتمبر/ أيلول) التي كتبت أنه "عليك فقط إلقاء نظرة على الناخبين الذين صوتوا لأول مرة. الشباب الذين تساورهم المخاوف بشأن مستقبلهم، اختاروا ليندنر وبيربوك (..). لقد سئموا من الائتلاف الكبير، المؤلف من التكتل المحافظ والحزب الديموقراطي الاشتراكي". ولاشك أن الألمان لا يحبون التشدد في أي اتجاه ويحبذون طريقا وسطا بين البرامج السياسية المعروضة.

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أولاف شولتس مرشح الاشتراكيين الطامح بخلافة ميركل

زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر، قام بعمل جبار خلال السنوات الماضية، بعدما كاد حزبه أن يندثر بين معالم الخريطة السياسية. وكان ليندنر على وشك تشكيل تحالف مع المحافظين والخضر بعد انتخابات 2017؛ غير أنه انسحب آنذاك من المحادثات دون سابق إنذار، مؤكداً "أنه من الأفضل عدم الحكم على الحكم بشكل سيئ". قرار أدخل حينها ألمانيا في أزمة سياسية غير مسبوقة، ما أدى إلى تأخير تشكيل الحكومة لعدة أشهر. ومن المؤكد أن الحزب لن يكرر هذه المرة نفس الخطأ وسيسعى لتقديم التنازلات الضرورية للدخول في التشكيل الحكومي.

وقد تحرك ليندنر من الآن باتجاه حزب الخضر حين قال (الأحد 26 سبتمبر/ أيلول) "الحكومة القادمة ستكون بيئية بامتياز. إنها رغبة واضحة للمجتمع". مقرا في الوقت ذاته بأن "لدى حزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر أكبر الخلافات وعليهما بدء المفاوضات" قبل المضي قدمًا في محادثات مع الأحزاب الرئيسية.

غير أن طريق المفاوضات بين الحزبين لن يكون مفروشا بالورود، بين حزب يمثل مصالح رجال الأعمال وحزب مدافع عن البيئة. الحزبان كانا يتصارعان باستمرار كخصمين لدودين كما أوضحت ذلك صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" (27 سبتمبر/ أيلو) بقولها "حزب الخضر كان الخصم المفضل لليبراليين لسنوات عديدة"، مؤكدة أن الليبراليين دأبوا على التقليل من شأن الخضر الذي يعتبرونه "حزب المحظورات"، أي أنه يقف على نقيض ما يؤمنون به.

وذهبت مجلة "شبيغل" في نفس الاتجاه معتبرة أن "الخضر والليبراليين متباعدون كل البعد، لا سيما حول مسألة كيفية تمويل حماية فعالة للمناخ دون التأثير على ذوي الدخل المنخفض. ومن المرجح أن تكون مسألة التمويل موضوع نقاش محموم خلال المباحثات".

 حسن زنيند

  • Berlin Merkel-Pressekonferenz nach Hessen-Wahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    قرار سريع بعد انتخابات هيسن

    رغم أن الضغوط كانت قوية إلا أن كثيرين لم يتوقعوا أن يأتي الرد بهذه السرعة. فبعد ساعات من التراجع الكبير لحزبها في انتخابات ولاية هيسن بقيادة فولكر بوفيير (الصورة)؛ أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أنها لن تترشح مجددا لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي قضت 18 عاما من حياتها السياسية رئيسة له.

  • Archiv - Angela Merkel und Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    حلفاؤها في بافاريا يسجلون خسارة تاريخية

    وسبق التراجع الكبير لحزب ميركل في هيسن، خسارة تاريخية للحزب المسيحي الإجتماعي (البافاري) برئاسة زيهوفر (الصورة) في الانتخابات في بافاريا، التي نُظَّمت الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018). وحصل الحزب على 37.2 في المائة من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة له منذ نحو 60 عاما. وبهذه النتيجة بدأت الضغوط تتزايد على ميركل.

  • Berlin PK Merkel Seeehofer Nahles Neu (picture-alliance/AP/M. Sohn)

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    ائتلاف ميركل الكبير يتراجع

    صعود ميركل كأول امرأة إلى منصب المستشارة عام 2005 أصبح ممكنا بفضل ما عرف بالائتلاف الكبير، الذي يضم حزبها المسيحي الديمقراطي وشقيقه المسيحي الاجتماعي (التحالف المسيحي) إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي. لكن بعد انتخابات بافاريا تراجعت بحدة شعبية هذا الائتلاف الكبير فقد نشرت القناة الثانية الألمانية استطلاعا للرأي، بلغت فيه شعبية التحالف المسيحي 27%، أما الاشتراكيون فحصلوا على 14%.

  • Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    أزمة اللاجئين تؤدي لتراجع شعبية ميركل

    خلال سنواتها الـ13 في منصب المستشارة حققت ميركل نجاحات كبيرة خصوصا على المستوى الاقتصادي ومسرح السياسة الدولية، وإلا لما أعيد انتخابها لثلاث ولايات أخرى. غير أن سياسة "الباب المفتوح" أمام اللاجئين بداية من عام 2015 أدت إلى تذمر الناخبين الألمان، خصوصا مع وقوع هجمات إرهابية وجرائم جنائية نفذها لاجئون. والنتيجة هو صعود اليمين الشعبوي.

  • Deutschland AfD Alice Weidel und Alexander Gauland (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    اليمين الشعبوي لأول مرة في البوندستاغ

    استغل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، اليميني الشعبوي تذمر قطاع عريض من الألمان من سياسة اللجوء، ليحقق النجاح في ولايات الشرق ويدخل البرلمان الألماني (بوندستاغ) في انتخابات خريف 2017 لأول مرة في تاريخه. وفي 2018 بدأ الحزب ينجح في دخول كافة برلمانات الولايات التي أجريت فيها انتخابات وبنسب مرتفعة. ليحمل متابعون سياسة ميركل السبب في صعود اليمين بهذا الشكل.

  • Deutschland Vereidigung der Bundeskanzlerin (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    مشهد لن يتكرر

    قسم ميركل اليمين الدستورية كمستشارة لألمانيا لولاية رابعة في مارس/ آذار 2018 لن يتكرر من جديد، فهي لن تترشح لانتخابات البرلمان الألماني (بوندستاغ)، المقررة في خريف 2021، وبذلك لن تكون أمامها فرصة لتولى منصب المستشارية. وستخرج ميركل برغبتها من الحياة السياسية الألمانية كلها، إن لم تضطر للخروج مبكراً لسبب ما.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    "لم أولد مستشارة لألمانيا"

    خلال إعلانها التاريخي في برلين عن عدم تشرحها من جديد لمنصب المستشارة قالت ميركل (64 عاما) "لقد قلت مرة إنني لم أولد كمستشارة وهذه المقولة لم أنسها أبدا". وفي هذه الصورة نرى الطفلة أنغيلا ميركل، عندما كان سنها نحو ثلاثة أعوام. وكبرت ميركل وأصبحت مستشارة لألمانيا وتوجت خلال الأعوام الماضية بأقوى امرأة في العالم حسب قائمة مجلة فوربس الأمريكية، كما أصبحت أشهر سياسية في العالم في السنوات الأخيرة.

  • EU Gipfel Riga Merkel mit Tsipras

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    ابنة القس

    ترعرعت أنغيلا ميركل في أسرة بروتستانتية في مدينة تيمبلين بولاية براندنبورغ. كان والدها قس، في حين كانت الأم ربة بيت تعمل على رعاية "إنجي" واثنين من إخوتها الصغار. ولم يكن أحد يعتقد أن أنغيلا دوروثيا كازنر، ستصبح أقوى امرأة في العالم. لكن صفات كالاجتهاد والموضوعية وضبط النفس والتواضع كانت وراء هذا النجاح الخارق.

  • Fußball WM 2014 Brasilien Deutsche Fußballnationalmannschaft mit Angela Merkel und Joachim Gauck

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    مشجعة كرة

    تعد ميركل من أكثر المتابعين لمنتخب بلادها لكرة القدم، إذ كانت من أبرز الحاضرين في نهائي كأس العالم بين ألمانيا والأرجنتين في البرازيل. وقد تفاعلت المستشارة مع مجريات المباراة، لتتوجه بعدها إلى غرفة تغيير ملابس اللاعبين وأخذت صورا تذكارية معهم، معبرة عن فخرها بالمنتخب الألماني وإنجازاته.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    أصول بولندية

    تظهر هذه الصورة غريتا ولودفيغ جدي المستشارة الألمانية، مع والدها هورست كاتسمرساك. كانت الأسرة تعيش في بوسن ببولندا، ثم استقرت في وقت لاحق ببرلين. بعدها قامت العائلة بتغيير اسمها سنة 1930 إلى كازنر. وعندما عرفت الجذور البولندية للمستشارة الألمانية سنة 2013، أثار ذلك اهتماماً كبيراً وخاصة في بولندا نفسها.

  • Angela Merkel als junges Mädchen

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    تلميذة مجتهدة

    درست ميركل في براندنبورغ. هذه الصورة تظهر ميركل في مخيم "هيمل فوت" الصيفي بعد فترة وجيزة من حصولها على شهادة الثانوية العامة سنة 1973 بتفوق. وكانت المستشارة بارعة في اللغة الروسية والرياضيات. وخلال فترة دراستها كانت ميركل أيضاً عضوا في منظمة الشباب الاشتراكي، وهي أول مستشارة لألمانيا نشأت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    طالبة الفيزياء

    بعد حصولها على شهادة التعليم الثانوي بدأت ميركل دارسة الفيزياء في جامعة لايبزيغ. بعدها مباشرة بدأت بالعمل في أكاديمية العلوم في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في مجال تفاعلات التحلل الكيمائي. وفي ذلك الوقت التقت بزوجها الأول أولريش ميركل، الذي قال عنها إنها كانت تحب السفر. في هذه الصورة تظهر ميركل في العاصمة التشيكية براغ.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    البداية من القمة

    بعد انفصال ميركل عن زوجها الأول زاد اهتمامها بالمجال السياسي، حيث انخرطت في الحزب المسيحي الديمقراطي. وبعد تجاوزها العقبات السياسية وجدت نفسها آنذاك قريبة من المستشار الألماني هلموت كول، الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي والراعي، الذي فسح لها المجل لتولي أعلى المناصب.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    صعود سريع

    في سنة 1998 اقترح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي آنذاك فولفغانغ شويبله، ميركل لتولي منصب الأمين العام للحزب. وبعد أربع سنوات أصبحت ميركل رئيسة للحزب. وفي سنة 2005 فازت مع حزبها بالانتخابات لتصبح أول مستشارة لتخلف بذلك غيرهارد شرودر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    "Mutti"

    تمكنت المستشارة ميركل أو "ماما ميركل" كما يلقبها الألمان من كسر الصور النمطية، فهي تعد أول امرأة قادمة من شرق ألمانيا تتولى منصب المستشار باعتبارها زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أحد أبرز الأحزاب السياسية في ألمانيا. الكاتبة الألمانية جولي زيه خصصت لها قطعة مسرحية بعنوان "Mutti" أي "الماما".


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