ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة

من برلين إلى بحر البلطيق

لا يكتمل صيف برلين دون رحلة شمالا إلى ساحل بحر البلطيق. إذ بفضل التذكرة الرخيصة الجديدة، ستكون زيارة المدن الساحرة أسهل من أي وقت مضى، مثل شترالسوند (في الصورة)، مع القطارات الإقليمية. ومع ذلك، تحذر شركة دوتيشه بان من أنه قد لا يكون من الممكن إحضار دراجتك. إذ من المتوقع أن تكون القطارات مزدحمة جدا خصوصاً في آب/ أغسطس، لذا فكر في استئجار دراجة في وجهتك. سارة هوكال/ ريم ضوا.