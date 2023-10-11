ألمانيا- عمدة هامبورغ يحث على إغلاق مركز إسلامي لصلته بإيران

حث عمدة ولاية هامبورغ شمالي ألمانيا بيتر تشنتشر على إغلاق المركز الإسلامي بهامبورغ (آي زد إتش) والذي تطالب به العديد من الجهات، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري.

وفي تصريحات لصحيفة "هامبورغر آبند بلات" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (11 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن إصدار "حظر عام لمركز إتش زد إتش يقع في نطاق اختصاص وزارة الداخلية. سيحظى هذا بالترحيب والدعم بشكل صريح من جانب حكومة الولاية وذلك بناء على النتائج التي توصل إليها المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)".

وأوضح تشنتشر أن المركز خضع خلال السنوات الماضية لـ "مراقبة دقيقة" من جانب مكتب حماية الدستور في هامبورغ من أجل الحصول على معلومات موثوقة قضائياً للإعداد للإجراء اللاحق بحق المركز.

كانت وزارة الداخلية في ولاية هامبورغ قررت طرد نائب رئيس المركز العام الماضي واستطاعت الحصول على حكم قضائي يؤيد الطرد. وأكد تشنتشر:" حكومة الولاية لا تتسامح مع أي أنشطة موجهة ضد النظام الدستوري وفكرة التفاهم بين الشعوب وحق إسرائيل في الوجود".

يذكر أن المركز الذي يدير المسجد الأزرق الواقع على نهر ألستر، يخضع لمراقبة مكتب حماية الدستور منذ عام 1993.

ويرى مكتب حماية الدستور أن المركز تطور ليصبح مؤسسة مهمة تابعة لإيران. ويعتبر مكتب حماية الدستور في هامبورغ هذا المركز بمثابة نقطة خارجية تابعة للنظام الإيراني وخاضعة للتعليمات من طهران.

يذكر أن إيران هنأت حركة حماس بعد الهجوم الذي شنته الأخيرة على إسرائيل ووصفت هذا الهجوم بأنه " نقطة تحول على طريق مواصلة المقاومة المسلحة".

يشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)