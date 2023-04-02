 ألمانيا- عقبة التأشيرة تعرقل سد حاجة قطاع السياحة للعمالة الأجنبية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.04.2023

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سياسة واقتصاد

ألمانيا- عقبة التأشيرة تعرقل سد حاجة قطاع السياحة للعمالة الأجنبية

تعاني الفنادق والمطاعم في ألمانيا من نقص العمالة، فيما يعد استقدام العمالة الأجنبية أحد أفضل الحلول لسد حاجة هذا القطاع. لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على التأشيرات تشكل عقبة أمام استقدام العمالة الأجنبية.

مطعم في مدينة ريغنسبورغ في جنوب ألمانيا

يعاني قطاع السياحة وخاصة المطاعم والفنادق في ألمانيا من أزمة كبيرة في العمالة تفاقمت خلال جائحة كورونا

قطع ثلاثة شبان رحلتهم من الكاميرون إلى بلدة صغيرة في ولاية بافاريا الألمانية ليشاركوا في برنامج تدريبي في بلدة آيلسبرون ويصبحوا طهاة محترفين فيما بعد. فيما جرى تعيينهم من قبل موك رورل وهو صاحب مطعم "Gaststätte Rِöhrl" العريق المملوك لعائلة رورل التي تدير المطعم منذ عام 1658.

مختارات

وقال رورل إنه من الصعب "العثور على متدربين ألمان. فلا أحد يريد العمل في مجال المطاعم الآن"، مضيفا أنه اضطر بسبب ذلك لتعيين عمالة أجنبية حيث وجد ضالته في إفريقيا، لكن عملية الحصول على التأشيرات استغرقت ثمانية أشهر.

ورغم أن الموظفين الثلاثة قد شرعوا في التدريب لدى رورل إلا أن الأمر تأخر كثيرا، حيث كان من المفترض أن يبدأ التدريب في سبتمبر/ أيلول الماضي لو جرت الأمور وفق الخطة. وقدم الشبان الثلاثة طلبات الحصول على التأشيرة لدى البعثة الدبلوماسية الألمانية المعنية في يونيو/ حزيران 2022، لكن لم يتم منحهم إياها إلا في فبراير/ شباط الماضي، أي بعد نحو ثمانية أشهر.

وقد أثار هذا التأخير شعورا بالإحباط لدى روول، عبر عنه بالقول: "عندما تسير الأمور على هذا النحو، فإنه من الصعب التخطيط".

وقد نجم عن الأمر مشاكل أخرى، حيث هدد صاحب المسكن الذي كان من المفترض أن يعيش فيه الشبان الثلاثة بالبحث عن مستأجرين جدد بسبب تأخير وصولهم، فضلا عن تأخر حصولهم على التأشيرات لعدة أشهر أدى إلى مشاكل تتعلق بعملية التدريب داخل المطعم.

موك رورل، صاحب مطعم ألماني عريق في منطقة بافاريا

موك رورل، صاحب مطعم ألماني عريق، ينتقد بشدة التأخير في إصدار التأشيرات لاستقدام العمالة الأجنبية

ليست حالة منفردة

ولا تعد حالة الشبان الثلاثة منفردة، إذ هناك العديد من القصص المشابهة. فرعم أنه من السهل سد الحاجة إلى موظفين في  قطاع الفنادق  والمطاعم في ألمانيا عن طريق استقدام عمالة أجنبية، إلا أن هذه العملية تسير ببطء شديد. وفي هذا السياق، قالت ساندرا فاردن، مديرة "اتحاد الفنادق والمطاعم الألمانية"، إن هناك "نقطة شائكة غاية في الأهمية  تتمثل في إصدار التأشيرات".

وأضافت أنه في بعض دول البلقان يتجاوز الطلب على التأشيرات عدد المقابلات التي تجريها البعثات الدبلوماسية الألمانية بأكثر من 150، مشيرة إلى أن "هناك عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من الأفراد الذين وجدوا بالفعل فرصة للعمل في ألمانيا وأرباب العمل يريدون التعاقد معهم، لكن ليس لديهم مجال لتقديم طلب للحصول على التأشيرة بشكل مناسب".

قرعة لحجز المقابلات

وفي محاولة لحل هذه الأزمة، استعانت السفارة الألمانية في عاصمة كوسوفو بريشتينا بشركة خدمات خاصة من أجل المساعدة في معالجة الكم الكبير من الطلبات، ولأن عدد الطبات كبيرة جدا ويفوق عدد المواعيد المتاحة، فإنه يُجرى تحديد المواعيد شهريا عن طريق القرعة.

وقالت السفارة إنها شرعت في ذلك منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2021 وهو نفس الإجراء الذي تقوم به  السفارة الألمانية  في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو. لكن لهذه العملية ضحاياها من المتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بموعد.

نادل في مطعم يحمل طبق عليه كؤوس فارغة وزجاجة

توقعات بأن العديد من الوظائف في قطاع المطاعم والفنادق في ألمانيا سوف تظل شاغرة خلال موسم الصيف المقبل

وفي ذلك، قالت ساندرا فاردن إن هذا الأمر يعد "مثالا صارخا لما يحدث"، مشيرة إلى أن المشكلة تظهر بوضوح في بعض الدول الأخرى مثل الهند والصين وبلدان جنوب شرق آسيا. وأشارت إلى أن السلطات الألمانية خارج البلاد "لا ترى نفسها مسؤولة عن تعزيز ثقافة الترحيب في ألمانيا" ويتعين عليها تقليل وتيرة البيروقراطية في قضية إصدار التأشيرات.

لا تغيير حتى الصيف

ورغم أن نقص العمالة في قطاع الفنادق والمطاعم ليس بالأمر الجديد، إلا أن الوضع قد ساء بشكل كبير خلال جائحة كورونا، لا سيما داخل سلاسل المطاعم الألمانية، حيث أن النقص في العمالة بلغ 11,8 بالمائة العام الماضي، حسب مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني.

وقالت فاردن إن ظروف العمل داخل الفنادق والمطاعم باتت صعبة، فضلا عن أن العديد من الوظائف تعد "مُرهقة من الناحية العقلية والجسدية". ورغم ارتفاع معدلات الأجور  خلال العام الماضي، فإن فاردن تتوقع أن تظل الكثير من الوظائف في قطاع الضيافة شاغرة حتى  موسم الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنه يمكن سد هذه الفجوة عن طريق استقدام العمالة الماهرة وغير الماهرة من الخارج، في حالة وجود آلية مرنة للحصول على التأشيرات.

شاطئ فارنيمودي على بحى البلطيق شمال المانيا صيف 2022

تحتاج المقاصد السياحية الشهيرة المطلة على بحر البلطيق إلى المزيد من العمالة

رد الخارجية الألمانية؟

وفي ردهأ، قالت الخارجية الألمانية إنها على دراية بالأمر، مضيفة في بيان لـ DW "لقد عالجنا بالفعل مشكلة فترات الانتظار الطويلة في بعض الأحيان، وأيضا عالجنا طلبات الحصول على التأشيرات الخاصة بالعمالة الماهرة وتأشيرات العمل". وأضافت الخارجية "قمنا بوضع خطة عمل لتسريع الحصول على التأشيرات  داخل وزارة الخارجية خلال الأشهر الأخيرة وقد وقفنا على الإجراءات التي ستكون ضرورية لتحسين الأمر".

وذكر البيان أن الخارجية تتعامل حاليا مع جميع القضايا التي تقع تحت مسؤوليتها بشكل منفرد بما في ذلك رقمنة عمليات تقديم الطلبات، مشيرة إلى أنها تعمل على مراجعة قانون هجرة العمالة الماهرة.

يشار إلى أن الأحزاب السياسية الثلاثة المنضوية في الحكومة الائتلافية قد وافقت على تسريع إصدار التأشيرات ورقمنة عمليات تقديم الطلبات، فيما يهدف القانون إلى تسهيل هجرة العمالة الماهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

بيد أن موك رورل صاحب مطعم "Gaststätte Rِöhrl" يؤكد أن الأمر لا يتعلق بسرعة الحصول على التأشيرات، بل يتعلق أيضا بالشفافية، قائلا إن هناك بعض النقص في "توافر المعلومات الموثوقة حول المدة المتوقعة لعملية إصدار التأشيرة فضلا عن صعوبة التواصل مع السفارات". وأضاف أن الأمر "لا يقتصر على أنه يجب أن تسير [العملية] بوتيرة سريعة، بل يتطلب الأمر وجود  جدول زمني  محدد يوضح متى سيتم إصدار التأشيرات. على سبيل المثال، إذا كان الأمر سوف يستغرق نصف عام، عندئذ يمكنني تعديل الخطط وفقا لذلك".

يوناس مارتيني / م. ع

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