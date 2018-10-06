ألمانيا- عشرات الآلاف يتظاهرون للحفاظ على غابة هامباخر فورست

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، في مظاهرة سلمية ضخمة قرب مدينة "كيربن" بولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية اليوم السبت (6 تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، مطالبين بالحفاظ على غابة "هامباخر فورست".

وجاءت الأعداد تفوق ما كان يتوقعه منظمو المظاهرة، الذين قالوا إنها بلغت نحو 50 ألف مشارك، بينما لم تؤكد الشرطة هذا الرقم، وقامت بإغلاق طرق ومحطات مرور.

وجاءت المظاهرة الضخمة في اليوم التالي من قيام المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر بإصدار قرار يقصي بوقف مؤقت لعمليات إزالة أشجار الغابة، التي تعتزم شركة "آر دبليو إي" (RWE) للطاقة إزالة أكثر من نصف المساحة المتبقية من غابة "هامباخر فورست" في الشهور المقبلة من أجل تحويلها إلى منجم لاستخراج الفحم البني.

وتعد غابة "هامباخر فورست" رمزاً لمناهضة استخدام الفحم وما يرتبط به من تأثير على المناخ. وتسعى شركة الطاقة بداية من منتصف الشهر الجاري لإزالة 100 هكتار إضافي من أشجار الغابة، حيث أنها تخطط لاستخراج 2.4 مليار طن من الفحم البني حتى عام 2040.

وفي مظاهرة اليوم السبت لم تتوقف مطالب المتظاهرين عند الحفاظ على الغابة التي يبلغ عمرها 12 ألف عام، وإنما طالبوا أيضا بالتخلي وبسرعة عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة.

ص.ش/ع.ج (ي ب د، د ب أ)