ألمانيا: عدد لاجئي عام 2018 لم يصل للحد الأدنى المتفق عليه

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الأربعاء (23 كانون الثاني/يناير 2019) في برلين أن عدد اللاجئين الذين دخلوا ألمانيا وسجلوا كلاجئين بلغ في عام 2018 حوالي 165 ألفاً. والرقم أقل من الحد الأدنى الذي نصت عليه معاهدة الائتلاف بين الاتحاد المسيحي برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو بين 180 و220 ألف لاجئ سنوياً.

ويذكر أنه في عام 2017 كان عدد اللاجئين المسجلين رسمياً حوالي 198 ألفاً، وفي عام 2016 ما يقارب 280 ألفاً، وفي عام 2015 حوالي 890 ألفاً.

وذكر زيهوفر في مؤتمر صحفي مع رئيس "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" أن من بين أسباب تراجع عدد اللاجئين اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا، وإغلاق طريق البلقان، وضبط الحدود الألمانية-النمساوية.

ومن جانبه نوه رئيس "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين"، هانس-إيكارد زومر، إلى التحديات الكبيرة التي ما تزال ماثلة: "ما يقارب 750 ألف طلب لجوء تعود السنوات الماضية يتعين إعادة دراستها".

وفي سياق ذي صلة، أوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن نحو واحد من بين كل خمسة من المتقدمين بطلب الحصول على لجوء ولدوا في ألمانيا. وأوضحت الوزارة اليوم الأربعاء أن هذه الحقيقة التي تبدو من الوهلة الأولى متناقضة لها تفسير بسيط وهو أن نحو 19.9% من طلبات اللجوء التي قدمت العام الماضي لأول مرة في ألمانيا كانت لأطفال لم يتموا عامهم الأول بعد.

خ.س/ د.ص (ك ن أ، د ب أ)