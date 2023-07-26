ألمانيا: عدد المهددين بالفقر تجاوز مليوني طفل في 2022

كشفت البيانات التي أصدرها المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الأربعاء (26 تموز/يوليو 2023) أن عدد الأطفال والمراهقين دون سن 18 عاماً المهددين بالفقر قارب 2ر2 مليون شخص في العام الماضي.

وأوضح المكتب أن معدل خط الفقر بين هذه الشريحة وصل إلى 8ر14% مشيراً إلى أن مدى قوة تعرض الأطفال والمراهقين لخطر الفقر يتوقف على تعليم الوالدين مؤكداً أن ما يسمى بمعدل خط الفقر للأطفال والمراهقين من آباء لديهم مؤهل تعليمي منخفض وصل في العام الماضي إلى 6ر37%.

وفي المقابل وصلت هذه النسبة إلى 5ر14% فقط بين الأطفال والمراهقين من آباء حاصلين على مؤهل تعليمي متوسط، أما معدل خط الفقر بين الأطفال والمراهقين من آباء حاصلين على مؤهلات عليا فلم تتعد 7ر6%.

تجدر الإشارة إلى أن الشخص المهدد بالفقر في ألمانيا هو من يتقاضى دخلاً يقل عن 60% من متوسط الدخل لجميع سكان البلاد، ووصلت هذه القيمة في العام الماضي إلى 1250 يورو شهرياً للشخص الذي يعيش بمفرده وإلى 2625 يورو شهريا بالنسبة للوالدين اللذين لديهما طفلان تقل أعمارهما عن 14 عاماً.

وقبل أقل من أسبوعين، كشفت بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات" عن أن أكثر من خُمس الأشخاص في ألمانيا لا يمكنهم السفر في عطلة لمدة أسبوع مرة واحدة سنوياً.

ووصف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني ديتمار بارتش أرقام المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات" بأنها "محزنة"، وأضاف في تصريحات صحفية: "هذه الأعداد تظهر مدى عمق الانقسام على المستوى الاجتماعي بألمانيا... يجب أن يكون في مقدور أي شخص أن يسافر في عطلة لمدة أسبوع على الأقل سنوياً". وأضاف أن تحقيق ذلك في ألمانيا يحتاج لزيادة الأجور ولمعاشات تقاعدية كافية ولسياسة متسقة لمواجهة التضخم وتأمين الأطفال ضد الفقر.

جدير بالذكر أن هذه الأرقام والنسب تغيرت بشدة خلال الأعوام الماضية؛ فمقارنة بعام 2021، فإن الوضع قد تردى نوعاً ما، حيث كانت تبلغ نسبة من لا يستطيعون قضاء عطلة لأسبوع واحد 9ر19% فقط في ألمانيا في عام 2021، وكانت أقل كثيراً في عام 2017، حيث بلغت آنذاك 3ر15%، فيما كانت مرتفعة في عام 2011 وبلغت آنذاك 8ر22%.

خ.س/ع أ ج (د ب أ)