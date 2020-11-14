 ألمانيا.. عدد المتطرفين اليمنيين ″الخطرين″ في ارتفاع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.11.2021

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أخبار

ألمانيا.. عدد المتطرفين اليمنيين "الخطرين" في ارتفاع

كشفت الوكالة الاتحادية الألمانية لمكافحة الجريمة عن ارتفاع في عدد المتطرفين اليمينيين المصنفين ضمن فئة "الخطرين"، وهم الأشخاص الذين يمكنهم ارتكاب جرائم عنف خطيرة ذات دافع سياسي تصل إلى حد شن هجمات إرهابية.

صورة رمزية

صورة رمزية

أشارت الوكالة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا إلى استمرار ارتفاع عدد المتطرفين اليمينيين المدرجين ضمن تصنيف الخطرين، دون أن يقدم رقما جديدا.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوكالة هولجر مونش اليوم الخميس (18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) خلال اجتماع الخريف للمكتب.

يذكر أن عدد اليمينيين المتطرفين المدرجين حاليا ضمن تصنيف الخطرين يبلغ 75 شخصا على مستوى ألمانيا، فيما صنفت سلطات الأمن أكثر من ضعف هذا العدد بوصفهم "أشخاصا أصحاب صلة" بالخطرين.

مختارات

نفذت الشرطة الألمانية ومكتب مكافحة الجريمة الاتحادي عمليات تفتيش ضدهم في أربع ولايات، عثرت خلالها على أسلحة ومواد مخدرة. فمن هي جماعة "بيرزيركر كلان" اليمينية المتطرفة؟

ضجة في ألمانيا بعد القبض على أشخاص توجهوا صوب حدود بولندا لمنع تدفق المهاجرين. إنهم أعضاء بحزب يميني متطرف يُعرف بـ"الطريق الثالث" له صلات بجماعات النازيين الجدد. فما هو هذا الحزب صاحب النشاط الكبير رغم قلة عدد أعضائه؟

عبر وزير الداخلية الألماني عن قلقه من تنامي النزاعات المتطرفة، اليمينية منها والمعادية للسامية، فيما أكد رئيس الاستخبارات الداخلية إن الأنشطة الموجهة "ضد النظام الديمقراطي الحر نقلت إلى العالم الافتراضي" في ظل الجائحة.

وكان عدد المتطرفين اليمينيين الخطرين وصل في نهاية 2017 إلى أقل من 30 شخصا، وقال مونش إن هذا الارتفاع لا يعزى فقط إلى تزايد الاستعداد لممارسة العنف داخل الطيف اليميني، مشيرا إلى أن السلطات تتابع المشهد بصورة أكثر تدقيقا.

وتعني الشرطة بتصنيف "خطر" الأشخاص الذين يمكنهم ارتكاب جرائم عنف خطيرة ذات دافع سياسي تصل إلى حد شن هجمات إرهابية، أما تصنيف "أشخاص أصحاب صلة" فهؤلاء إما " شخصية قيادية" أو "كادر" أو قائم بعمل لوجستي أو داعم.

وتشترط السلطات توافر "أدلة موضوعية" يمكن من خلالها توقع أن هؤلاء الأشخاص " سيرتكبون جرائم ذات أهمية بالغة ولها دوافع سياسية"، وتشمل كذلك مجموعة "الأشخاص أصحاب الصلة" من يتصل أو يرافق المصنف خطر أو المشتبه به.

ويعمل المكتب الاتحادي حاليا بدعم من خبراء على إعداد وسيلة جديدة بحيث يمكن لسلطات الأمن أن تقيم بصورة أكثر دقة المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الذئاب المنفردة (شخص خطر يعمل بمفرده).

ومن المنتظر أن تتوافر هذه الوسيلة في العام المقبل وستساعد السلطات الشرطية المحلية في تركيز هيئاتها المحدودة على المتطرفين الخطرين بشكل خاص.

يذكر أن هذه الوسيلة موجودة بالفعل لكن السلطات تستخدمها في تقديراتها الخاصة بالخطرين الإسلاماويين.

وكانت "الهيئة الاتحادية لحماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) قد أعلنت في تقريرها لعام 2020 زيادة عدد الأشخاص الذين يتبنون مواقف يمينية متطرفة في ألمانيا من جديد، وارتفع إلى 33 ألفا و300 شخص، 40 في المئة منهم "يتسمون بالعنف أو مروجون للعنف أو داعمون للعنف أو مؤيدون للعنف".

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ)

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

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  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

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  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

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  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اغتيال فالتر لوبكه

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  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    معبد يهودي كهدف ليميني متطرف

    سكان مدينة هاله الألمانية (شرق) يرفعون شعار:"سكان هاله ضد اليمين - الاتحاد من أجل الشجاعة الأخلاقية"، احتجاجا على جريمة وقعت في مدينتهم في 09.10.2019 عندما كان 52 شخصا يحتفلون بيوم الغفران داخل المعبد اليهودي بالمدينة، وحاول شتيفان ب. وهو شاب يميني متطرف (28 عاما) اقتحام المعبد، ولكنه فشل فأطلق النار على امرأة وشاب وجدهما في طريقه وقتلهما. وكان يعتقد أن "المرأة مسلمة" وفق تصريحه أمام المحكمة.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه. إعداد م.أ.م / م.س

    الكاتب: ملهم الملائكة


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