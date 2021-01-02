 ألمانيا: طالبو اللجوء ضمن المجموعة الثانية لتلقي لقاح كورونا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 03.01.2021

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ثقافة ومجتمع

ألمانيا: طالبو اللجوء ضمن المجموعة الثانية لتلقي لقاح كورونا

بدأت ألمانيا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وسيكون طالبو اللجوء الذين يعيشون في مراكز اللجوء ضمن المجموعة الثانية لتلقي اللقاح. في هذا المقال أجوبة عن كل الأسئلة المرتبطة بتطعيم الفيروس داخل ألمانيا.

صورة من مركز تطعيم ضد كورونا في مدينة بامبرغ بولاية بافاريا

يحظى كبار السن والمرضى بأولوية قصوى لتلقي لقاح COVID-19

من المقرر أن يتلقى أكثر من 8 ملايين شخص اللقاح في المرحلة الأولى من التطعيمات في ألمانيا، ومن المتوقع أن يستغرق ذلك نحو شهرين. بعد ذلك، سيكون طالبو اللجوء الذين يعيشون في مخيمات اللجوء ضمن المجموعة الثانية التي سيتم تطعيمها.

مختارات

الترخيص للقاح كورونا يقف على الأبواب. والمواطنون والأطباء والقوى المساعدة في ألمانيا ستقف أمام تحد كبير. فكيف ستسير عملية التحصين باللقاح ضد كورونا لشعب يزيد عدده عن 80 مليون نسمة؟

كشف وزير الصحة الألماني عن الفئات التي ستستفيد أولا من التطعيم ضد فيروس كورونا، منوها إلى أن "حماية الأضعف" هو الهدف الأول من التطعيم، وأن المرحلة الأولى منه ستستغرق من شهر إلى شهرين.

كلمة "Ausbildung" الألمانية أي "التدريب والتأهيل المهني" يعرفها أو سمع بها كل مهاجر وصل لألمانيا. إنها مفتاح الحصول على عمل. جائحة كورونا تركت بصماتها على ملف اللجوء، ولكن ماذا عن فرص التأهيل والتدريب المهني للاجئين؟

بحسب سلطات الولاية فإن المصابين بالفيروس تم إدخالهم في حجر صحي منزلي، فيما تم إجراء اختبارات لكل المخالطين لهم في نزل اللاجئين إلا أن نتائجهم جاءت سلبية.

معرفة موعد تلقي التطعيم، سيكون عبر التواصل مع سلطات الولاية التي ستعلم المواطنين عندما يحق لهم تلقي اللقاح، إذ يوجد نظام مواعيد معمول به لتفادي طوابير الانتظار الطويلة أمام مراكز التطعيم. يمكن لمن يتوجب عليهم تلقي التطعيم الاتصال بخدمة تحديد المواعيد على رقم الهاتف الخاص بالدولة 116117.

من لا يقطن في منشأة مثل دار رعاية المسنين، فعليه التوجه إلى مركز التطعيم بمجرد أن يتم إعلام الشخص بأنه يستحق التطعيم. وفي هذه المرحلة، سيتعين على الشخص المعني بتلقي اللقاح، تقديم إثبات الهوية. ومن ثم سيتم تزويده بمعلومات حول التطعيم و المخاطر والآثار الجانبية بالإضافة إلى استبيان حول صحتك. سيتم إعطاء التطعيم في مقصورات فردية من قبل موظفين محترفين.

ويبقى التطعيم مجانياً، إذ ستتم تغطية التكاليف من قبل حكومات الولايات وصناديق التأمين الصحي، ولن يكون هناك تمييز بين من يملكون تأمين صحي حكومي أو تأمين خاص.

يتم إعطاء لقاح Biontech / Pfizer على جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع. وسيتم تسجيل بيانات المطعمين، إلا أنها ستظل سرية، وسيتم تسجيل البيانات لتحديد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في أي فئات عمرية وأين تلقوا التطعيم، عن طريق استخدام نظام تسجيل إلكتروني.

أول من يتم تطعيمه هم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا فما فوق إضافة للذين يتلقون العلاج أو الرعاية طويلة الأمد في المستشفيات ومرافق الرعاية، بالإضافة إلى الأطر شبه الصحية. وتضم المجموعة الأولى أيضًا العاملين في العناية المركزة وخدمات الطوارئ، مثل عمال الإسعاف.

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بدء حملة التطعيم في ألمانيا ضد كورونا

طالبو اللجوء وموظفو مخيمات طالبي اللجوء، وكذلك ملاجئ المشردين هم في الفئة الثانية. وتشمل المجموعة الثانية أيضًا الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 عامًا وأولئك الذين تكون مخاطر إصابتهم بالفيروس عالية. الأشخاص المصابون بالخرف ومتلازمة داون ومرضى زرع الأعضاء هم أيضًا في هذه المجموعة. الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق بهؤلاء الأفراد يحق لهم أيضًا التطعيم في هذه المرحلة.

أما المجموعة الثالثة فتشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل ملحوظ، والذين يعانون من أمراض الكلى والكبد المزمنة، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وتتضمن هذه الفئة، الأشخاص المصابين بالسرطان أو الربو أو أمراض المناعة الذاتية أو الروماتيزم.

وتضم المجموعة الثالثة أيضًا الموظفين المدنيين والقوات المسلحة والشرطة والجمارك ورجال الإطفاء والحماية المدنية والقضاء بالإضافة إلى تجار التجزئة للمواد الغذائية. الأشخاص الذين كانوا يعملون في الأماكن التي تضررت بشدة من فيروس كورونا، مثل مصانع معالجة اللحوم.

تمت الموافقة على لقاح Biontech-Pfizer و Moderna فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، لذلك لن يحصل الأطفال على اللقاح. يجب على الأشخاص الآخرين الذين يعانون من أمراض آنية أو الحوامل مناقشة طبيبهم فيما إذا كانت هناك أسباب لعدم التطعيم.

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استعدادات في ألمانيا للتلقيح ضد كورونا والأولوية لكبار السن والأطباء

لا أحد في ألمانيا مجبر على تلقي لقاح فيروس كورونا، لكن يتم حث الجميع على التطعيم لحماية الصحة العامة. ومن الضروري بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بعدوى الفيروس سابقا الحصول على التطعيم. ليس من الواضح ما إذا كان البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة يوفر حماية كافية لعدم الإصابة مرة أخرى.

ومع ذلك، يجب عدم تلقي التطعيم أثناء الإصابة بفيروس COVID-19 أو الأنفلونزا أو نزلات البرد. في هذه الحالة ، يجب الانتظار حتى تعافي المريض. الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص في الحجر الصحي لأنهم كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب بالفيروس.

العودة إلى الوضع "الطبيعي" بعد التطعيم أمر غير منصوح به، فقد ناشد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، المواطنين الاستمرار في مراعاة قيود فيروس كورونا، مثل ارتداء القناع، والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين، حتى يتم تطعيم الجميع.

ماريون ماكغريغور، أ ف ب، ترجمة: ماجدة بوعزة – مهاجر نيوز

  

  • Jemen | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI324899/AlGhabri)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    اليمن

    يعيش في اليمن حوالي 3.6 مليون نازح، فضلا عن تدمير الجزء الأكبر من مؤسسات الرعاية الصحية وشبكة الصرف بسبب ما تشهده البلاد من صراعات مسلحة، ما يجعل هؤلاء أكثر ضعفا في مواجهة فيروس كورونا. وبعد تدريب من منظمة اليونيسيف يعمل متطوعون على التوعية في سبل الحد من انتشار الفيروس في اليمن.

  • Syrien | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI326167/Albam)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    سوريا

    تواجه سوريا وضعاً مماثلاً لما تعاني منه اليمن حيث تدخل في السنة العاشرة من حرب مدمرة خلفت ملايين يعيشون في مخيمات للاجئين، كمخيم أكرابات بالقرب من الحدود مع تركيا. ويقوم العاملون في منظمة الأمم المتحدة بزيارة المخيمات لشرح مخاطر الإصابة بفيروس كورونا للاجئين.

  • Jordanien | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI156134/Noorani)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    الأردن

    هذه هي كفا، فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما، أثناء عودتها لأسرتها في أحد مخيمات اللاجئين في الأردن، حاملة مياه نظيفة حصلت عليها من محطة عامة للمياه. أما بالنسبة للصابون، فتقوم حاليا بعض النساء في مخيمات اللاجئين بتصنيعه يدويا باستخدام مواد طبيعية وتوزيعه دون مقابل على الأسر المحتاجة.

  • Philippinen | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI154811/Maitem)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    الفلبين

    وفي الفلبين على الجميع مواجهة الآثار طويلة المدى للكوارث الطبيعة، فالمنطقة مازالت تعاني منذ سنوات مما خلفه إعصار هايان من دمار. وتحولت دورات المياه العامة، كتلك الموجودة بمركز إيواء في مدينة تاكلوبان، إلى أرض خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد، ما يزيد من ضرورة النظافة والتعقيم.

  • Sambia | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI308267/Karin Schermbrucker)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    زامبيا

    لا يستطيع البعض لأسابيع متتالية الوصول لمياه نظيفة صالحة للشرب في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، مثل وادي ”غويمبي“ الذي يعاني من الجفاف بشدة على مدار العامين السابقين. وتدعم منظمة اليونيسيف حاليا عمليات إعادة تأهيل وحفر ستين بئرا لدفع الجميع إلى غسل اليدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والمخاطر الأخرى.

  • Kenia | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI322682/Ilako)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    كينيا

    وفي كينيا، تم تركيب محطات مياه جديدة في العديد من الأماكن العامة لتوفير سبل الوصول إلى مياه نظيفة. ويتبع الجميع التعليمات الخاصة بطريقة غسل اليدين جيدا، كهذا الطفل في منطقة كيبيرا في العاصمة نيروبي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

  • Indien | Corona Händehygiene in Slums (Goonj)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    الهند

    لا يقتصر العمل في دول تعاني الضعف في مواجهة كورونا على توفير المياه والصابون، إذ اتجه البعض فيها نحو صناعة أقنعة للوجه في المنزل. ويمكن لصناعة الأقنعة أن تكون مصدرا للمال، خاصة للنساء في الريف. تقوم هذه السيدة بصناعة الأقنعة في أحد المراكز التابعة لجمعية غونج التي لا تهدف للربح وتنشط في عدة ولايات هندية. وتعمل الجمعية على تنمية المجتمع المحلي وتقديم المساعدات الإنسانية والعون أثناء الكوارث.

  • Bangladesch | Corona Händehygiene in Slums (CDD)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    بنغلاديش

    يحرص العديد من أصحاب الإعاقات الجسمانية على التطوع للمساعدة في توزيع المواد المطهرة عبر مدينة داكا في بنجلاديش. ويشارك الشاب رومان حسين في عملية التوزيع والتوعية بأهمية غسل اليدين باستمرار.

  • Guatemala | Corona Händehygiene in Slums (ASEDEEs)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    غواتيمالا

    بالإضافة إلى أزمة نقص الغذاء التي تعاني منها غواتيمالا بسبب الجفاف، توجد حاجة كبرى للحد من التأثيرات التي يمكن أن يخلفها فيروس كورونا هناك. ينتظر السكان المحليون يوميا للحصول على الطعام وعلى أدوات للتنظيف ومعلومات وتوصيات باللغات المحلية حول ضرورة وطرق الحد من انتشار فيروس كورونا. دينا البسنلي


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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