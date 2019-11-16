ألمانيا ضمن مجموعة "الموت" في قرعة "يورو 2020"

مواجهات قوية تنتظر عددًا من المنتخبات الأوربية في كأس أمم أوروبا، الذي يقام لأول مرة في تاريخ النهائيات، في 12 مدينة أوروبية في الفترة ما بين 12 حزيران/ يونيو و12 تموز/ يوليو 2020.
وتعدّ المجموعة السادسة من أقوى المجموعات، إذ أوقعت القرعة فيها منتخب ألمانيا، بطل كأس العالم 2014، مع المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018، والمنتخب البرتغالي حامل اللقب الأوروبي في عام 2016.
وستجمع المباراة الافتتاحية المقررة في روما بين منتخبي إيطاليا وتركيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. كما تعد مواجهة كرواتيا وإنجلترا من في المجموعة الرابعة من أقوى مباريات البطولة.
وأجريت القرعة السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) في قاعة "روميكسبو" في العاصمة الرومانية بوخارست. وقد حسم 20 منتخباً حتى الآن تأهلهم للنهائيات، فيما سيحسم الدور الفاصل الذي تقام مبارياته في يومي 26 و31 آذار/ مارس المقبل، المقاعد الأربعة المتبقية.
وجاء توزيع المنتخبات المشاركة في النهائيات في مجموعات البطولة كما يلي:
المجموعة الأولى (التي تقام مبارياتها في روما وباكو) : تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا.
المجموعة الثانية (التي تقام مبارياتها في سان بطرسبرج وكوبنهاغن): الدنمارك - فنلندا - بلجيكا -روسيا.
المجموعة الثالثة (التي تقام مبارياتها في أمستردام وبوخارست): هولندا - أوكرانيا - النمسا - المتأهل من مسار التأهل الرابع.
المجموعة الرابعة (التي تقام مبارياتها في لندن وغلاسغو): إنجلترا - كرواتيا - المتأهل من مسار التأهل الثالث - التشيك.
المجموعة الخامسة (التي تقام مبارياتها في بلباو ودبلن) : إسبانيا - السويد - بولندا - المتأهل من مسار التأهل الثاني.
المجموعة السادسة (التي تقام مبارياتها في ميونخ وبودابست): المتأهل من مسار التأهل الأول - البرتغال - فرنسا - ألمانيا.
ولأسباب سياسية، كانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي (يويفا) قد قررت أن تجنب القرعة وقوع منتخبات في نفس المجموعة، حيث جنبت وقوع البوسنة والهرسك مع كوسوفو، وصربيا مع كوسوفو، وروسيا مع كوسوفو وأوكرانيا مع روسيا.
إ.ع/ ي.أ ( د ب أ)
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الكاتب: أندرياس شتين-تسيمونس / عبد الكريم اعمارا