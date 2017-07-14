ألمانيا ضمن قائمة أفضل 10 بلدان سياحية في العالم لسنة 2019

ذكر موقع صحيفة "ذي فيلت" أن ألمانيا احتلت المرتبة الثانية لأفضل الأماكن السياحية لعام 2019، حسب ليل السفر حول العالم "لونلي بلانت". وأضاف الموقع الألماني أن سريلانكا جاءت في المقدمة ثم أتت زيمبابوي في المرتبة الثالثة.
وأوضح موقع "ذي فيلت" أن أسباب حلول ألمانيا في رتبة متقدمة للغاية في قائمة "لونلي بلانت" يعود إلى سببين. أولهما هو الاحتفال بمئوية مدرسة باوهاوس الفنية (حركة للتصميم جمعت بين الفن والحرفة اليدوية. وتأسست في مدينة فيمار شرقي ألمانيا سنة 1919)، أما ثانيهما فهو الذكرى الـ 30 لسقوط جدار برلين.
وتابع نفس المصدر أن دليل "لونلي بلانت" يُوصي أثناء زيارة ألمانيا بوضع خطة سفر تبلغ مدتها 14 يوماً، فضلاً عن حضور حفلة موسيقية في دار الأوركسترا الشهيرة " Elbphilharmonie" بمدينة هامبورغ الشمالية، زيادة على زيارة مدن فيمار وديساو وميونيخ وكولونيا وفرانكفورت.
وفي سياق ذي شأن، احتلت بنما المرتبة الرابعة تليها قيرغيزستان، في حين حل الأردن سادساً في قائمة أفضل الأماكن السياحية لعام 2019، حسب دليل السفر حول العالم "لونلي بلانت"، وأضاف أن إندونيسيا أتت سابعة وبيلاروسيا ثامنة ثم ساو تومي وبليز.
وبخصوص أفضل المدن السياحية لسنة 2019 جاءت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في المقدمة تليها مدينة شينزين، التي تُلقب بوادي السيلكون في الصين، في حين حلت ثاني أكبر مدن صربيا، نوفي ساد في المرتبة الثالثة. أما عاشر أفضل مدينة سياحية لسنة 2019 فقد كانت من نصيب مدينة مكناس المغربية.
ويُشار إلى أن مدينة هامبورغ احتلت هذه السنة (2018) المرتبة الرابعة في قائمة أفضل المدن السياحية، فيما جاءت مدينة إشبيلية الإسبانية في المقدمة، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "الإندبندت" البريطانية.
ر.م/ع.خ
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هذه هي أجمل المدن في شمال ألمانيا!
روستوك
كانت مدينة روستوك من أهم مراكز تبادل البضائع التجارية في بحر البلطيق، وكانت المدينة عضوة في الرابطة الهانزية التي تُعتبر بمثابة اتحاد للتجار في شمال غرب، وأواسط أوروبا، مما جعلها تستحق لقب "بوابة الدول الإسكندنافية". في هذه الأيام الصيفية تستضيف روستوك مهرجان "هانزا سيل"، وهو احتفال سنوي للسفن الشراعية القديمة، تشارك فيه نحو 250 سفينة من كل الأحجام والأنواع.
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هذه هي أجمل المدن في شمال ألمانيا!
هامبورغ
استمرت سيطرة رابطة اتحاد التجار في المنطقة الممتدة على طول ساحل شمال أوروبا من القرن الثالث عشر وحتى القرن الخامس عشر. انضمت هامبورغ إلى التحالف التجاري في عام 1321. يتمتع ميناء هامبورغ الآن بشعبية بين السياح. وتصل أعداد الزوار إلى مليون زائر يأتون في بداية شهر مايو/ أيار للمشاركة بالاحتفالات بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيس الميناء.
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هذه هي أجمل المدن في شمال ألمانيا!
لوبيك
كانت مدينة لوبيك من أغنى مدن الاتحاد التجاري في شمال غرب وأواسط أوروبا ولقبت بـ "ملكة الرابطة الهانزية"، وقد تربعت على هذه المرتبة لسنوات طويلة. أدرج مركز المدينة في عام 1987 ضمن مواقع التراث العالمي لليونيسكو. تشكلت الرابطة من حوالي 200 مدينة تقع على طول سواحل بحر الشمال وبحر البلطيق، ويحتفظ متحف "هانزا" بسجلات تُبين صعود وأفول نجم "الرابطة التجارية الهانزية".
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هذه هي أجمل المدن في شمال ألمانيا!
شترالزوند
تُظهر الهندسة المعماربة لشترالزوند الطابع الذي كانت تتميز به المدن الهانزية في أوج ازدهار الرابطة التجارية في القرن الرابع عشر. احتفظ التصميم الأساسي لوسط المدينة الذي يعود إلى القرون الوسطى بشكله ولم يتعرض لكثير من التغيرات. أما المبنى الحديث أبيض اللون، فه متحف علوم المحيطات وبني في الموقع الكائن بين مستودعات الميناء القديم. باستطاعة الزوار ممارسة هواية الغوص والاطلاع على مكنونات بحر الشمال.
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هذه هي أجمل المدن في شمال ألمانيا!
بريمن
كان التجار الأغنياء في بريمن ينقلون بضائعهم بواسطة سفن كانت تُبحر في مياه نهر "فيزر" وكانت السفن تتجه نحو موانىء بحر الشمال حيث كانوا يصدرون بضائعهم إلى مختلف أنحاء العالم. وتعكس ساحة السوق الثقة بالنفس التي كانت تسود في العصور الوسطى. أدرجَ كل من المبنى المزخرف لبلدية "بريمن" ، وتمثال الإمبراطور رولاند ضمن موقع التراث العالمي لليونيسكو في عام 2004.
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هذه هي أجمل المدن في شمال ألمانيا!
فيسمار
يعد الطوب الأحمر العلامة المميزة لمباني مدينة فيسمار الساحلية الواقعة على بحر البلطيق، وأسلوب البناء الذي استخدم في تشييد هذه المدينة هو أسلوب فريد لايُمكن مشاهدته إلا في شمال ألمانيا. ولم يقتصر أسلوب البناء هذا على المباني العادية فقط، بل حتى الكنائس الكبيرة بُنيت بالطراز القوطي باستخدام الطوب الاحمر. أدرجت المدينة على موقع اليونيسكو للتراث العالمي الإنساني في عام 2002.
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هذه هي أجمل المدن في شمال ألمانيا!
لونيبورغ
كانت لونيبورغ التي تقع على نهر "إلميناو" من أشهر موردي الملح في شمال ألمانيا خلال العصور الوسطى. كان الملح المستخرج من لونيبورغ يُشحن عبر نهر إلميناو، الذي يصب في نهر"إلب". يجري نهر "إلب" لمسافة 100 كم ثم يصب بعدها في بحر الشمال. يعرض متحف الملح الألماني في المدينة تاريخ عمليات استخراج الملح وكيف أثرت على المدينة.
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هذه هي أجمل المدن في شمال ألمانيا!
كورباخ
تقع كورباخ في وسط ألمانيا، وهي بالتالي لاتقع على ساحل بحر، أو ضفة نهر، ومع ذلك انضمت المدينة إلى "الرابطة الهانزية" في القرن الخامس عشر، ويرجع ذلك إلى مكانتها الإقتصادية وموقعها على مفترق أهم الطرق التجارية. توجد في ألمانيا حالياً 25 مدينة تحمل اسم "الهانزية".