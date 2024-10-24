ألمانيا... ضغوط الترحيل تهدد مستقبل اللاجئين في سوق العمل

يواجه العديد من اللاجئين في بافاريا تحديات منها إلغاء تصاريح العمل وعدم حصولهم على فرص التدريب. هذا ما أكده ستيفان دونوالد، المتحدث باسم مجلس اللاجئين البافاري. مع العلم أن سوق العمل في ألمانيا يعاني من نقص في العمالة.

تتبع ألمانيا سياسة متشددة بشأن الهجرة، حيث تعزز الرقابة على الحدود وتستأنف عمليات الترحيل، وفي بعض الحالات، حتى تلغي تصاريح العمل لطالبي اللجوء الذين لديهم وظائف مستقرة. تهدف هذه التدابير إلى مواجهة التدفق المتزايد للأشخاص الذين يدخلون البلاد بدون وثائق صحيحة. ومع ذلك، تتعارض هذه السياسات المناهضة للمهاجرين مع الجهود الحالية لمعالجة نقص العمالة الكبير في البلاد.

انتقد ستيفان دونوالد، المتحدث باسم مجلس اللاجئين البافاري، هذه السياسة، مشيرًا إلى أنها تلحق الضرر باقتصاد الولاية في جنوب ألمانيا. وأوضح دونوالد: "أن النقاش حول الهجرة، الذي يغذيه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، يدعو إلى الترحيل بأي ثمن تقريبًا". وأضاف: "يُدفع الاقتصاد البافاري ثمن هذا، حيث يتم ترحيل الأشخاص من العمل والتعليم، ويُحرم العديد منهم من الحصول على تصاريح التدريب".

طلبات اللجوء في بافاريا

بحلول نهاية عام 2023، استضافت بافاريا عددًا كبيرًا من اللاجئين. مثل الأوكرانيون المجموعة الأكبر. يليهم طالبو اللجوء من سوريا وأفغانستان. يشمل مصطلح طالبي لجوء أولئك الذين تقدموا بطلبات للحصول على الحماية في ألمانيا. إلى جانب أولك الذين تم رفض طلباتهم ولكن لديهم وثيقة "دولدونغ". وهي وثيقة تسمح للاجئين بالبقاء لفترة مؤقتة رغم رفض طلبات لجوئم. إضافة إلى الأوكران الذين حصلوا على الحمايةالجماعية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي. وجدير بالذكر، فإن ولاية بافاريا سجلت ثاني أعلى عدد من طلبات اللجوء في عام 2024، بعد ولاية شمال الراين ويستفاليا.

لاجئون في مركز استقبال في مدينة غيسن الألمانية صورة من: Boris Roessler/dpa/picture alliance

الترحيل وسياسات العودة

يوضح دونوالد أن نحو ثلثي اللاجئين في ألمانيا يحصلون على وضع الحماية، مما يتيح لهم بدء العمل أو متابعة التعليم بمجرد الاعتراف بهم.

ومع ذلك، يُضيف: "في بافاريا، يخشى طالبو اللجوء من الترحيل بسبب الخطاب السائد". كما يشير دونوالد إلى أن "السلطات غالبًا ما ترفض تصاريح العمل أو التدريب، مما يجعل أصحاب العمل يترددون في توظيف اللاجئين، خوفًا من العقبات البيروقراطية أو من تعرض موظفيهم أو متدربيهم لخطر الترحيل أو فقدان تصريح العمل".

دور التدريب في تعزيز فرص العمل

يقول دونوالد إن عقبات كثيرة تحول دون اندماج طالبي اللجوء في سوق العمل والتعليم، ويضيف "في بافاريا مثلا، في حال صدر قرار بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، تتم عملية الترحيل حتى لو كان لدى طالب اللجوء وظيفة أو يقوم بإجراء تدريب مهني". وهذا يعني أن العديد منهم يُرحّلون مباشرة من وظائفهم أو برامج التدريب، مما يؤدي إلى "إهدار هائل للموارد"، بحسب قول دونوالد.

"هذا ينطبق على جميع المهن، فمثلا حاليًا هناك حالة ترحيل متدرب يقوم بإجراء تدريب مهني في مهنة الجزارة من ولاية بافاريا السفلى، مما يترك صاحب العمل في حالة من القلق. ويشير إلى أن هذه الأمثلة أصبحت شائعة بشكل متزايد، مما يساهم في تردد أصحاب العمل في توظيف اللاجئين."

وقد شارك دونوالد المزيد من الأمثلة مع موقع "مهاجر نيوز"، بما في ذلك لاجئ من سيراليون أكمل السنة الأولى من التدريب المهني كمساعد تمريض. وبدلاً من الاستمتاع بإجازته الصيفية، تم احتجازه وترحيله إلى سيراليون في 16 أغسطس/آب 2024.

تريد ألمانيا جذب المزيد من العمال المهرة من جميع أنحاء العالم صورة من: Vladimir Menck/SULUPRESS/picture alliance

وتساهم حالات أخرى عديدة في خلق مناخ من الخوف بين طالبي اللجوء، حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم تصاريح عمل قائمة. على سبيل المثال، رُفض منح السيد ك.، وهو متدرب في مبيعات المخابز، الإذن لمواصلة تدريبه، وأُمر بمغادرة ألمانيا وإعادة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة تدريب.

التحديات التي تواجه جهود الترحيل

وفقًا لمكتب الدولة للجوء والعودة، تفشل العديد من محاولات ترحيل اللاجئين الذين لا يحملون تصاريح إقامة لأسباب مختلفة. في عام 2023، تم ترحيل 2364 شخصًا من بافاريا، بينما تم إلغاء وفشل 3110 عمليات ترحيل مخططة. وعلى الرغم من زيادة محاولات الترحيل، أشار متحدث باسم المكتب إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن الأفراد سيستمرون في البقاء في ألمانيا.

في النصف الأول من عام 2024، شهدت بافاريا نحو 1400 عملية ترحيل، مع إلغاء حوالي 1700 عملية أخرى، بسبب أسباب مثل إلغاء الرحلات الجماعية أو المرض.

وبحسب دونوالد، فإن "إنهاء الإقامة فعليًا من خلال الترحيل ليس دائمًا سهلاً"، حيث تتسم العديد من بلدان المنشأ بعدم التعاون، مما يزيد العبئ على عاتق الحكومة الفيدرالية. كما يمكن أن تفشل عمليات الترحيل إذا لجأ الأفراد للاختباء أو واجهوا تحديات قانونية وطبية.

مهاجر يعمل على قطعة عمل تحت إشراف مهني في ورشة التعلم في موقع بايرنكازيرن. صورة من: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

"لا يتم ترحيل معظم الأفراد المتضررين في النهاية، لكن التهديد المستمر وسنوات حظر العمل تجعل من الصعب عليهم إيجاد موطئ قدم في سوق العمل. إنه إهدار ضخم للموارد وشكل مهين من أشكال الإقصاء" يوقل دونوالد.

"إذا كنا نحتاج إلى عمال، يجب علينا أيضًا توفير السكن، وأماكن رعاية الأطفال، والمدارس. وإلا، سيذهب المهاجرون الذين نرغب في استقطابهم إلى أماكن أخرى. يمكن للاجئين المساهمة فعليًا في تخفيف العديد من حالات نقص العمالة - وكل ما نحتاجه هو السماح لهم بذلك"، حسبما يؤكد المتحدث باسم مجلس اللاجئين البافاري، لموقع مهاجر نيوز.

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نتاشا ميليرش