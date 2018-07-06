ألمانيا: ضبط كمية كبيرة من تبغ الشيشة تنتجها عشيرة عربية

صادرت مصلحة الجمارك بمدينة إيسن ومكتب المدعي العام في مدينة فوبرتال بألمانيا يوم الأربعاء (4 يوليو/تموز 2018) أطنانا من الشيشة لعشيرة عربية تنتج الشيشة في مدينة لانغنفيلد (غرب ألمانيا) وتبيعها بطريقة غير مشروعة.

وضبط المحققون في مصنع الشيشة قرابة طنين ونصف من تبغ الشيشة و550 كيلوغرامًا من التبغ الخام وآلات لتصنيع وتعبئة الشيشة. وبالإضافة إلى ذلك صادرت الشرطة سيارات فاخرة من نوع مرسيدس (غي إم غي) ومرسيدس فئة (سي) وأودي (إي 6) وبورشه كايان، كان أصحاب المصنع يستعملونها لنقل سلعتهم وتوزيعها على الزبائن، حسب ما ذكر موقع "بيلد" الألماني.

وتعتبر هذه أكبر كمية من تبغ الشيشة غير شرعية تضبطها الشرطة في ألمانيا حتى الآن. وشارك حوالي 150 عنصرا من رجال الأمن لتفتيش 29 منشأة في كل من زولينغن ولانغنفيلد وإيسن وهايلبرون.

وجاء في موقع "بيرلينر تسايتونغ" أن قوات الأمن كانت تراقب هذه العشيرة العربية منذ شهر (يناير/كانون الثاني 2018) من العام الجاري وألقت القبض على إثنا عشر عضوا منها، تتراوح أعمارهم مابين 15 و57 عاما.

والآن تواجه هذه العائلة تهمة تصنيع تبغ الشيشة وبيعها بطريقة غير مشروعة للحانات وأكشاك الشيشة في ألمانيا والدول الأوروبية المجاورة. أما مكونات تبغ الشيشة مثل الغليسرول والنكهات فمعظمها كانت العائلة تقتنيه من السوق الألمانية.

اع.ع. / هـ.د