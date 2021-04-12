 ألمانيا - صوم رمضان في ظل قيود كورونا ″ليس صعبا″! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 20.04.2021

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ثقافة ومجتمع

ألمانيا - صوم رمضان في ظل قيود كورونا "ليس صعبا"!

على غير المتوقع، يرى عدد من الشباب المسلمين في ألمانيا أن قيود كورونا الصارمة لا تشكل عبئا كبيرا عليهم بل ربما أن رمضان في ظل الإغلاق بات بمثابة "نعمة في شكل نقمة"، رغم أن الأمر لا يخلو من تحديات.

الطالبة هما أولاه

هُما أولاه تشعر بالارتياح لصوم رمضان في البيت مع عائلتها في ظل قيود كورونا

يشكل المسلمون قرابة 6 بالمائة من إجمالي تعداد سكان ألمانيا، وفقا لتقديرات عام 2016 نشرها مركز بيو للأبحاث. وتعد الجالية المسلمة شابة مقارنة بباقي أطياف المجتمع الألماني، إذ أن متوسط أعمار المسلمين في ألمانيا هو 31 عاما، أي أنهم أصغر سنا 13 عاما مقارنة بغير المسلمين.

للعام الثاني على التوالي يحل رمضان في ظل الإغلاق وتدابير الوقاية من كورونا، لكن بالنسبة للمسلمين الشباب فإن تجربة رمضان في ظل هذه الأجواء في ألمانيا قد تغيرت.

راحة من كثرة الاستفسارات

هُما أولاه البالغة من العمر 19 عاما من بين الشباب المسلم في ألمانيا الذين يرون أن ثمة ميزة في أن يحل رمضان ويحتفى به في ظل أزمة كورونا والإغلاق. وفي حوار مع DW تقول إن الصيام يكون مريحا وهادئا في المنزل بين أفراد العائلة خاصة في بلد كألمانيا حيث أن المسلمين أقلية دينية وطقوس وممارسات هذا الشهر ليست بالأمر المألوف أو الشائع.

مختارات

أخيراً سيتلقى الطلبة الأجانب في ألمانيا مساعدات مالية ضمن حزمة معونات اقتصادية أقرتها حكومة المستشارة ميركل لمواجهة أزمة كورونا، فقد عانى الطلبة الأجانب في الفترة الأخيرة كثيراً لتأمين أساسيات الحياة. فكيف واجهوا الوضع؟

لم تؤثر جائحة كورونا على الموازنات المالية للشركات والدول فقط، بل كذلك على دور العبادة ومنها المساجد، ما دفع بالمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا إلى طلب مساعدات حكومية لإنقاذ المساجد من الإفلاس.

تدرس هُما اللغة الإنجليزية والفلسفة في مدينة فيسبادن غرب ألمانيا وخلال شهر رمضان في الأعوام السابقة كانت تسأم من الأسئلة المعتادة التي يطرحها زملاؤها عليها عن ممارستها الدينية في رمضان مثل سبب الصيام وغيرها. وفي بعض الأحيان تتضمن الأسئلة أحكاما مسبقة على حد وصفها. وتقول "في الجامعة، كثيرون ليس لديهم معلومات عن الصيام ورمضان. ودائما ما تطرح أسئلة مزعجة من قبيل: لا يمكن حتى شرب الماء؟ أليس ذلك مضر بالصحة؟ هل يُرغمك أ÷لك على الصيام؟'"

لكن الفتاة تشعر ببعض الارتياح الآن فيما تدرس عن طريق الأنترنت وليس في جامعتها بسبب القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، ومرتاحة من تلك الأسئلة. وتضيف "هذا أمر يبعث على الارتياح فصوم رمضان في المنزل أمر مريح وليس مستغربا كالصوم في الجامعة".

لكن بالنسبة للطلاب المسلمين الذين يتعين عليهم الذهاب إلى جامعتهم أو مدارسهم فإن تجربة رمضان ليست ممتعة، كما يؤكد أمين (16 عاما) من مدينة ميونيخ الألمانية. فيتعين على الطلاب في أماكن الدراسة ارتداء الكمامات لفترات طويلة ما يُضيف جفافا إلى الفم خلال الصيام، ويقول إن "الأمر ليس بالسهل إذ أن الكمامات تحبس رائحة الفم الكريهة وأنت صائم".

ملل الدارسة من المنزل

وفر العمل أو الدراسة من المنزل مشقة الذهاب إلى أماكن العمل والدارسة خلال ساعات الصيام. لكن في المقابل، يضطر الموظفون والطلاب للجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لساعات طويلة لكي ينجزوا أعمالهم. وخلال الصوم فإن هذا الأمر يكون شديد الصعوبة وهو ما تؤكده هُما. وتوضح هذا بقولها "عندما يتعين عليك التحديق في شاسة الكمبيوتر خلال محادثة عبر تطبيق زووم، بينما تقرأ وتذاكر لثلاث أو أربع ساعات متواصلة فتشعر بالإرهاق الشديد والحاجة إلى شرب بعض الماء أو تناول بعض الطعام كي تحصل على الطاقة اللازمة وتستطيع التركيز".

يوسور المظفر مع زوجها في اسطنبول عام 2020

تفتقد يوسور المظفر وزوجها مشاركة أجواء رمضان مع باقي أفراد العائلة

كذلك فرضت قيود كورونا على المسلمين في ألمانيا شعورا بالعزلة. فهذه القيود وإن كانت  تختلف من منطقة إلى أخرى لكن في مناطق عدة فإنه يُسمح لأفراد العائلة الواحدة بالتجمع مع أفراد عائلة أخرى لكن بحد أقصى خسمة أشخاص إجمالا. "أعتقد أن الإغلاق قد جعل الأمر صعبا على العائلات التي كانت دائما تتجمع مع بعضها البعض خاصة الأقارب وربما الجيران"،  تقول يوسور المظفر في مقابلة مع DW. وتضيف يسور (25 عاما) التي تعمل في صناعة الحلوى بمدينة بون، أن قيود كورونا "قلصت التجمعات واللقاءات الرمضانية." وتؤكد "أفضل شيء في رمضان هو مشاركة وجبة الإفطار في تجمع كبير."

وبسبب هذا الأمر وللمرة الأولى، تتجمع العديد من الأسر بعدد قليل وبشكل مقيد لتناول وجبة الإفطار. لكن هذا أعطى أفراد الأسرة، الفرصة لتوثيق الروابط وتجاوز الصعاب معا، وهي الميزة التي تشير إليها هُما. وتقول "أقضى الكثير من الوقت مع عائتلي ونتحدث كثيرا. بات لدينا الفرصة لنتحدث عن حياتنا والانفتاح على بعضنا البعض. يمكث أفراد عائلتي الأربعة حاليا في المنزل وهذا يدفعنا للتقارب وبات التواصل والتقارب بيننا أقوى".

قيود داخل المسجد

يرتبط شهر رمضان عند المسلمين بالصلاة وبالأخص صلاة التراويح في المساجد لكن حظر التجمعات في ألمانيا جراء جائحة كورونا يسري على صلوات الجماعة وهو ما أفسد بعض الشيء الأجواء الرمضانية كما يقول شيراز (19 عاما). ويضيف "لم يعد الأمر بالسهل القدوم إلى المسجد لأداء الصلاة وهذا أمر مؤلم في رمضان. الصلاة في المساجد واحدة من أفضل الأشياء في رمضان".

Deutschland Ramandan in Corona-Zeiten

فرضت قيود على الصلاة في المساجد خلال رمضان بسبب جائحة كورونا

ففي ولاية شمال الراين ويستفاليا، يُسمح للمسلمين بالصلاة في المساجد لكن يتعين عليهم أولا تسجيل أسمائهم وتقصير صلاة التراويح واستخدام باركود للدخول إلى المساجد والمحافظة على التباعد مسافة مترين بين المصلين وارتداء الكمامة أثناء الصلاة واستعمال سجادات الصلاة الخاصة بكل مصلٍ.

وتسعى الحكومة الاتحادية إلى تسريع وتيرة التصديق على تشريع من شأنه فرض تدابير طارئة لمكافحة جائحة كورونا في عموم البلاد. وفي حالة موافقة البرلمان، فإن التشريع الجديد يشمل فرض حظر تجول ليلا من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا في المدن والمناطق التي تشهدا زيادة كبيرة في معدلات العدوى بفيروس كورونا. ومع ذلك، قالت سلطات معظم الولايات في ألمانيا إنها ترغب في إعطاء استثناءات لممارسة الشعائر الدينية.

ورغم ذلك، لم يحدث وباء كورونا تغييرا كبيرا على الأجواء الروحانية في رمضان وإن كانت الجائحة قد فرضت بعض التحديدات. وهو ما ظهر في المقابلات الصحافية التي أُجريت مع المسلمين لإعداد هذا التقرير سواء أكان الإغلاق العام قد زاد صعوبة الاحتفاء أم لا فإن الأمر يتباين من شخص لآخر. يقول شيراز "لدي قناعة بأن المسلمين حول العالم سوف يستغلون شهر رمضان أفضل استغلال وندعو الله أن يمنح الجميع القوة والمثابرة."

غازية أوهانيس/ ع.م

  • Deutschland Tag der Offenen Moschee | Köln (Henning Kaiser/dpa/picture-alliance)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    ألقت جائحة كورونا بظلالها على فعاليات "يوم المسجد المفتوح" في ألمانيا في 2020 فحملت المناسبة السنوية هذا العام عنوان "الإيمان في أزمنة غير معتادة"، في إشارة إلى تأثير الجائحة حتى على الدين والعبادات. هنا نرى هنريته ريكر، عمدة مدينة كولونيا تجلس (السبت 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) مع زوار آخرين في مسجد "ديتيب" الكبير في كولونيا محافظة على قواعد التباعد الاجتماعي والقيود الصحية.

  • Deutschland Tag der Offenen Moschee | Köln (Henning Kaiser/dpa/picture-alliance)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    عندما أصدرت الحكومة الألمانية في مارس/ آذار 2020 ما يعرف بقيود كورونا، أغلقت حتى دور العبادة بما فيها المساجد أبوابها. لكن بعد تخفيف القيود في مايو/ أيار، سمح بالعودة للمساجد بشروط من بينها ارتداء الكمامة والتابعد لمسافة 1٫5 متر بين كل شخص في المسجد. وفي يوم المسجد المفتوح 2020 يظهر جليا قلة أعداد الزوار وتباعدهم عن بعضهم البعض.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    منذ عام 1997، تقام فعالية "يوم المسجد المفتوح" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية. واختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، فالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يود في هذا اليوم أن يؤكد على "أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية بالإضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في ألمانيا". وفي هذه السنة يتوقع أن يبلغ عدد زوار المساجد 100 ألف شخص.

  • Tag der Offenen Moschee in Berlin 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Paul Zinken)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    الجاليات الإسلامية تريد في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ولعقد اللقاءات والندوات أيضاً.

  • Tag der offenen Moschee in Hürth (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    معظم المساجد تقدم جولات في هذا اليوم، وتظهر الصورة إحدى تلك الجولات في مسجد في بلدة هورت التابعة لمدينة كولونيا، حيث يتلقى الزوار معلومات عن العمارة والتاريخ والحياة اليومية في المساجد التي تعتبر أهم ملتقيات الجاليات الإسلامية في ألمانيا.

  • deutschland Tag der offenen Moschee (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    المسجد المركزي في مدينة دويسبورغ هو من أكبر المساجد في ألمانيا، وتم افتتاحه عام 2008. يشارك المسجد في نشاطات تدعم الاندماج في المدينة. في يوم المسجد المفتوح، يتيح المسجد لزواره، بالإضافة للجولة، فرصة مشاهدة صلاتي الظهر والعصر، بالإضافة إلى تقديم الشاي لهم.

  • Tag der offenen Moschee in Köln (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    يتعرف الزوار على الإسلام أكثر ابتداء من اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يخلعون أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان الصلاة، كما يشاهدون كيف يتوضأ المسلمون. ويقوم المسجد المركزي في كولونيا بتوضيح بعض الطقوس والقواعد للزوار في يوم المسجد المفتوح.

  • Tag der offenen Moschee in Hamburg (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي أخذ اسمه من المسجد الأزرق في إسطنبول، لا يقع على البوسفور، بل على نهر ألستر! وهو رابع أكبر مسجد في ألمانيا. في العام الماضي وفي يوم المسجد المفتوح، رسم الفنان حسن روح العالمين "مذبحة كربلاء"، ذات الأهمية الكبيرة في المذهب الشيعي.

  • Katholikentag 2012 Moscheebesuch (picture-alliance/dpa)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    أبواب المساجد لا تفتح في يوم المسجد المفتوح فقط، وإنما هناك فرصة لتبادل الزيارات في يوم الكاثوليك أيضاً، كما في مسجد يافوز السلطان سليم بمانهايم، حيث قامت الراهبات وطالبات الدين من كنيسة مريم العذراء المقابلة للمسجد بجولة تعرفن فيها على الإسلام بشكل أقرب.

  • Tag der offenen Moschee in Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    يحصل الناس أحياناً على بعض الهدايا الرمزية في هذا اليوم، كالصبي الصغير الذي يظهر في الصورة، والذي حصل على مَسبَحة في يوم المسجد المفتوح في منطقة بونامس بفرانكفورت.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    ويتيح يوم المسجد المفتوح للزوار مشاهدة المصلين عند تأدية الصلاة ولو لمرة واحدة. ورغم أنه لا يمكن للزوار دخول مكان الصلاة إلا أنهم يمكن أن يتابعوا الصلاة من أماكن تطل عليها، كما يظهر في الصورة.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    وبعد الجولة في يوم المسجد المفتوح، يمكن للزوار أن يستمتعوا بوجبات من جميع أنحاء العالم. وقد قدم مسجد شهيتليك (جامع الشهادة) في حي نويكولن ببرلين تشكيلة واسعة من الأطباق لزواره خلال السنوات الماضية.

  • Tag der Offenen Moschee in Hamburg 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Daniel Reinhardt)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    مسجد فضل عمر في هامبورغ والذي تم افتتاحه عام 1957 لديه شيء للجميع في يوم المسجد المفتوح، حيث تقام فيه ورشات عمل للرسم والخط العربي، بالإضافة إلى معرض يمكن فيه القيام بـ"رحلة عبر الزمن الإسلامي". كما يقدم الرعاية للأطفال، ومشروبات منعشة لراكبي الدراجات خلال استراحتهم.

  • Tag der offenen Moschee in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    وفي مدينة دريسدن أيضاً تدعو المساجد الناس للتعرف على الإسلام وإلى التبادل الثقافي. وقد أطلق مسجد المصطفى في المدينة برنامجاً يتم فيه تقديم القهوة للزوار إضافة إلى محاضرات توضيحية عن الإسلام. هيلينا فايزه/ محي الدين حسين


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