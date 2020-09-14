 ألمانيا.. صلة محتملة بين هجوم شتولبيرغ والانتخابات المحلية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.09.2020

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ألمانيا.. صلة محتملة بين هجوم شتولبيرغ والانتخابات المحلية

رجحت السلطات الألمانية وجود صلة بين هجوم الطعن المشتبه بأنه ذو خلفية إسلاموية في مدينة شتولبرغ بولاية شمال الراين-ويستفاليا وانتخابات المحليات التي جرت في الولاية أمس الأحد.

السلطات الألمانية ترجح وجود صلة بين هجوم الطعن في مدينة شتولبرغ الألمانية وانتخابات المحليات.

السلطات الألمانية ترجح وجود صلة بين هجوم الطعن في مدينة شتولبرغ الألمانية وانتخابات المحليات.

قال متحدث باسم الادعاء العام في دوسلدورف، الذي بدأ التحقيقات اليوم الاثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2020) في حيثيات هجوم الطعن المشتبه بأنه ذو خلفية إسلاموية في مدينة شتولبرغ بولاية شمال الراين-ويستفاليا، إن والد ضحية الهجوم ظهر ضمن أحد الإعلانات المروجة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

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حتى الآن ظل الغرب ينظر للإرهاب على أنه فعل المتطرفين الإسلامويين بالدرجة الأولى. بيد أن الهجوم على مسلمين في نيوزيلاندا يظهر أن العداء للإسلام يمكن أن يكون له عواقب مميتة أيضاً، كما ترى رئيسة تحرير DW إنيس بول.

تسبب رجل بحوادث على طريق سريع في برلين أسفرت عن إصابة ستة أشخاص، في "هجوم بدوافع إسلاموية" كما أعلن متحدث باسم النيابة العامة في برلين، مشيراً إلى وجود أدلة على مشكلات نفسية لمرتكب الواقعة العراقي.

وذكرت السلطات أن الجاني المشتبه به صاح بعبارة "الله أكبر" قبل أو خلال ارتكاب الجريمة. وكان المشتبه به (21 عاما) قد فتح باب سيارة بطيئة الحركة من الخارج ليلة السبت/الأحد في شتولبرغ وطعن السائق فجأة بسكين بحسب بيانات الشرطة. وقالت الشرطة إن الضحية "أصيب بجروح خطيرة"، وخضع الشاب البالغ من العمر 23 عاما لعملية جراحية في أحد المستشفيات.

وبحسب بيانات السلطات، فإن والد الضحية كان ضمن خمسة رجال في إعلان ترويجي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" والذي جاء تحت شعار "أيضا الأتراك-الألمان يريدون التغيير". ووفقا للمحققين، ذكر الأب أنه لم يعط موافقة بظهوره على الإعلان.

وبحسب بيانات الادعاء العام فإن الوالد يحمل الجنسية التركية، ونجله يحمل الجنسية الألمانية، أما المتهم فيحمل الجنسيتين الألمانية والعراقية. وتم القبض على الجاني ومن المقرر عرضه على قاضي التحقيقات في وقت لاحق اليوم.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)

 

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