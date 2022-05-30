ألمانيا.. صفقة كبيرة لشراء 60 مروحية من إنتاج بوينغ

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت، اليوم الأربعاء (الأول من يونيو/حزيران 2022)، إن ألمانيا ستشتري 60 طائرة هليكوبتر من طراز شينوك من شركة بوينغ، لتحل محل أسطولها المتقادم من طراز سي.إتش-53 كيه، في ضربة لمنافستها لوكهيد مارتن، الأمريكية أيضا، التي تنافست أيضا على الطلب.

وأضافت لامبريشت، خلال خطاب ألقته أمام البرلمان الألماني: "من خلال هذا النموذج، نعزز قدرتنا على التعاون في أوروبا".

جاء ذلك في إخطار للوزارة قدمته لرؤساء اللجنة البرلمانية المختصة بشؤون الدفاع، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

وكانالجيش الألماني ينتظر منذ سنوات استئناف هذا المشروع. وقدرت الوزارة قيمة الصفقة بنحو 5 مليارات يورو سيتم دفعها من الصندوق الخاص للجيش، الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو.

ويجري استخدام هذه المروحيات في النقل الجوي السريع لمركبات وعتاد وجنود، كما أنها تحظى بأهمية بالنسبة للدفاع سواء على المستوى الوطني أو مستوى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكذلك في المهام الخارجية.

وتستخدم العديد من الدول الأعضاء في حلف الناتو هذا الطراز مثل هولندا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة وكندا وتركيا، الأمر الذي يتيح تعاونا واسع النطاق.

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وجاء في إخطار وزارة الدفاع إلى اللجنة البرلمانية المختصة أن تقييم الخبراء لهذا الطراز أعطى الأولوية بالدرجة الأولى "للأهمية الخاصة بإمكانية التعاون من أجل التكامل الأوروبي واختيار نموذج مُجَرَّب ومتوافر سوقيا لتقليل المخاطر". ولا تكاد تكون هناك قيود في الهبوط بالنسبة لهذا الطراز في ظل وجود الغبار وهي ميزة ضرورية للأجواء في أفريقيا.

وأعلنت بوينغ أنها تستطيع توريد هذا الطراز بقدرة على إعادة التزود بالوقود في الجو وقالت إن هذا ضروري في الرحلات في المسافات الطويلة.

وكانت شركة لوكهيد مارتن المنافسة عرضت على ألمانيا الطراز "سي إتش53- كيه" لكن هذا الطراز لا يستخدمه من شركاء ألمانيا في الوقت الراهن سوى الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويستطيع هذا الطراز أن يحمل شحنات على ارتفاعات أعلى وهي الميزة الضرورية عند نقل جنود من سفن إلى البر. وعرضت لوكهيد مارتن أيضا التعاون مع شركة راينميتال الألمانية.

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ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز)