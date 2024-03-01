ألمانيا- شلل يصيب عدة ولايات بسبب إضراب عمال النقل العام

يدخل الاضراب الشامل لعمال النقل العام في عدد من الولايات الألمانية يومه الثاني على التوالي وسط اضطرابات ضخمة في ظل توقف خدمات الحافلات وقطارات الأنفاق وذلك بعد وصول المفاوضات بشأن الأجور مع الحكومة إلى طريق مسدود.

لليوم الثاني على التوالي يدخل عمال النقل العام المحليون في العديد من الولايات الألمانية إضراباً، يفترض أن ينتهي اليوم الجمعة (الأول من مارس/آذار 2024).

ويواجه الركاب اضطرابات ضخمة في ظل توقف خدمات الحافلات، والترام، وقطارات الأنفاق في كثير من المواقع.

وكانت نقابة العاملين في قطاع الخدمات (فيردي) دعت إلى الإضراب الذي يستمر ليومين، وتشمل المدن والولايات المتضررة: برلين، وهامبورغ، وساكسونيا السفلى، وساكسونيا أنهالت، وشمال الراين وستفاليا، وراينلاند بالاتينات. ومن المقرر تنظيم مظاهرات في العديد من المدن.

وكتبت نقابة (فيردي) في حسابها على موقع اكس: "اليوم نحن نكافح معًا من أجل الاستمرارية المستقبلية لقطاع النقل العام ونسير في أكثر من 100 مدينة معًا .. الركاب والموظفون معاً من أجل انتقال عادل اجتماعيًا وصديق للمناخ".

ونظم موظفو النقل العام العديد من الإضرابات على مدار الأسابيع الأخيرة، على خلفية مفاوضات جماعية محتدمة مع جميع هيئات النقل العام في البلاد، تقريبا. وهذا هو الإضراب التحذيري الثاني بعد أن وصلت المفاوضات بشأن الأجور مع الحكومة إلى طريق مسدود.

ويعد العاملون في بافاريا جزءا من المفاوضات ولكنهم ملزمون بعقود ولا يمكنهم المشاركة في الإضرابات.

وقالت نائبة رئيسة نقابة فيردي، كريستين بيهل، إن الإشارة "لم تكن مفهومة بشكل كافٍ على ما يبدو"، قاصدة بذلك الإضراب التحذيري السابق، مضيفة أن مفاوضات الأجور في الولايات الفيدرالية بشكل منفرد لم تسفر بعد عن أي نتائج. وقالت بيهل: "من أجل عودة المفاوضات، يجب الآن ممارسة ضغوط جديدة على أصحاب العمل"، بحسب ما نقل موقع القناة الأولى الألمانية.

تريد النقابات تقليل ساعات العمل الأسبوعية، وزيادة استحقاق الإجازة، وزيادة أيام الإجازة الإضافية صورة من: Peter Henrich/HEN-FOTO/imago images

وتريد النقابات تقليل ساعات العمل الأسبوعية، وزيادة استحقاق الإجازة، وزيادة أيام الإجازة الإضافية للمناوبات والعمل الليلي بالإضافة إلى الحد من المناوبات المقسمة والساعات غير مدفوعة الأجر في خدمات النقل.

وقال رئيس نقابة فيردي، فرانك فيرنكي، إن التركيز ينصب أيضًا على حماية المناخ. وكتب في بيان لوكالة الأنباء الألمانية: "قبل كل شيء، يتعلق الأمر بجعل وسائل النقل العام مستدامة كوسيلة نقل رئيسية وبالتالي تحديد المسار الحاسم لتحول ناجح في مجال النقل.. وهذا لن يفيد الموظفين والركاب فحسب، بل سيفيد المناخ أيضًا على المدى الطويل".

ومن المقرر تنظيم العديد من الإضرابات في مواقع متفرقة على مدار أيام مختلفة الأسبوع المقبل، رغم أن نقابة فيردي قالت إن الجمعة سوف يكون يوم الإضراب الرئيسي.

ع.ح/و.ب (د ب ا)