 ألمانيا: شغب بمسبح يضع من جديد مهاجرين مغاربيين تحت المجهر! | سياسة واقتصاد | DW | 29.07.2019

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سياسة واقتصاد

ألمانيا: شغب بمسبح يضع من جديد مهاجرين مغاربيين تحت المجهر!

بعد إغلاق مسبح راينباد المفتوح بدوسلدورف للمرة الثالثة خلال شهر واحد بسبب أعمال شغب قام بها شريحة من الشباب، فرضت سلطات البلدية إجراء كشف هويات الداخلين إلى المسبح مع نصب كاميرات مراقبة لتوثيق الأحداث. DW زارت المسبح.

Deutschland Rheinbad Düsseldorf NEU (DW/M. Müller)

منذ الأحد الماضي، لا يُسمح بالدخول للمسبح المفتوح (مسبح الهواء الطلق) راينباد دوسلدورف دون إظهار بطاقة الهوية عند المدخل. هذا الإجراء الجديد تم اتخاذه بعد ثلاثة حوادث مقلقة داخل المسبح خلال الأسابيع الأربعة الماضية، آخرها كان يوم الجمعة الماضي. إذ قام حوالي 60 شاباً، جميعهم من أصول "شمال أفريقية"، حسب الشرطة، من احتكار مرافق داخل المسبح المفتوح لأنفسهم ومنع وصول باقي الزوار الآخرين إليها. وعندما حاول موظفو المسبح التدخل، تعرضوا للتهديد من قبل هؤلاء الشباب. كما يٌذكر أن زعيم المجموعة قام بتهديد إحدى الموظفات المشرفات على المسبح بأنه "سيضربها مع الحائط".

ولم يتمكن حراس الأمن الستة، الذين كانوا مسؤولين عن الحفاظ على النظام العام داخل المسبح منذ الحوادث الماضية، من تهدئة الوضع داخل المسبح هذه المرة. بعد تحرك 18 وحدة للشرطة، تم إخلاء المسبح، الذي كان يتواجد فيه حوالي 1500 شخص، بالكامل. وبعد هذا الحادث الذي وقع يوم الجمعة، عُقدت اجتماع طارئ خاص لمناقشة الأزمات يوم السبت الماضي والتي تم بعدها اتخاذ إجراء كشف الهوية أو البطاقة الشخصية للداخلين إلى المسبح وأيضاً زيادة عدد موظفي الأمن. فهل يمكن أن تحل هذه الإجراءات الظاهرة السلبية؟

من مسبح مفتوح إلى "حصن منيع"

من قصد مسبح راينباد صباح يوم الأحد، سئل عن هوياته عند الدخول. حتى الآن الوضع يبدو طبيعياً، لكن أندرياس باول شتيبر، عضو مجلس مدينة دوسلدورف، والذي زار راينباد، انتقد غياب قوات الأمن عن المكان صباح يوم الأحد وقال:" فقط لأن اليوم ليس مشمساً ولم تصل درجة الحرارة إلى 32 درجة، أجد تقريباً إهمالاً في الجانب الأمني".

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لكن المشهد تغير فجأة عند الساعة 12:30 ظهراً. في البداية التحق ثمانية أشخاص بخدمة الأمن الخاصة، وبعد نصف ساعة التحق بهم موظفو النظام العام، إضافة إلى ثمانية أشخاص آخرين رفقة كلب للحراسة.

وهكذا تحول المسبح المفتوح إلى حصن منيع. في الواقع، يبدو المدخل الرئيسي للمسبح أشبه بمنطقة تخضع لحراسة أمنية مشددة أو ما يشبه منطقة حدودية لإحدى الدول أكثر من كونه مكاناً للراحة والاستجمام.

من يسهر على راحة زوار المسبح؟

امرأة شابة، في طريقها إلى المدخل الرئيسي للمسبح، مخاطبة وحدات الأمن التي طوقت المسبح: "ما الذي يحدث هنا؟". "لا داعي للقلق، نحن هنا من أجل السلامة"، يجيبها أحد أفراد الأمن. الجو بداخل المسبح نفسه، هادئ للغاية، إن لم يقطع هذا الهدوء صوت طائرة منطلقة من مطار ديسلدورف القريب. وبقيت مرافق المسبح، منها حوض السباحة ومكان الانزلاق، كانت ممتلئة قبل يومين، خالية من الزوار. ماعدا البعض منهم. ولا آثر للمتسببين في أعمال الشغب أو غيرها من المشاكل. هل هذا يدل على نجاح الخطة الأمنية؟

Deutschland Rheinbad Düsseldorf | Stadtrat Andreas-Paul Stieber (DW/M. Müller)

أندرياس باول شتيبر، عضو مجلس مدينة ديسلدورف

ليس بالضرورة. ربما "النجاح" راجع إلى سوء الأحوال الجوية. إلى السماء الملبدة بالغيوم، وانخفاض درجات الحرارة إلى حوالي 20 درجة مئوية. الجو يختلف عن الجو خلال الأيام الأخيرة، حيث أشعة الشمس الساطعة ودرجات الحرارة التي وصلت إلى حوالي 40 درجة مئوية. وقد يتولد للمرء شعور بأن عدد قوات الأمن والموظفين داخل المسبح يتجاوز عدد زواره. لا يمكن الجزم بنجاح الخطة الأمنية، إلى عودة موجة حر مماثلة.

من أين يأتي هذا الانفلات؟

خلال أحد أيام السبت من شهر يونيو/حزيران، تم إخلاء مسبح رايباد ديسلدورف، بعد سوء تصرف صدر من فئة من المراهقين تجاه زوار آخرين. وعندما حاول رب أسرة لوم المراهقين على تصرفهم. كانت النتيجة أنه واجه فجأة حوالي 400 شاب هددوه هو وأسرته. ومع تدخل عدد من قوات الشرطة، تم إخراج الأسرة من المسبح المفتوح ومن ثم أخلاءه بالكامل. كما تعرض المسؤولون في المسبح للهجوم اللفظي و رميهم بأشياء مختلفة. في اليوم التالي تم إخلاء المسبح بالكامل مرة أخرى بسبب حادث مماثل.

شهدت مسابح أخرى تزايد الهجمات على زوارها والعاملين بها. كما يقول بيتر هارتسهايم، رئيس الاتحاد الألماني للسباحة، في حوار له مع DW ويضيف أن "مثل هذه الحوادث كانت موجودة داخل المسابح، لكنها ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2015. من وجهة نظري، أرى أن الأمر متعلق بالأشخاص المنحدرين من شمال إفريقيا، من البلدان المغاربية ومن العالم العربي، الذين يدوسون قيمنا بالأقدام". وأضاف:" وتتعرض بالأخص موظفات الإشراف للإهانة. كما لا ينال الجناة العقاب اللازم، ولهذا يتمادون في أفعالهم".

Deutschland Rheinbad Düsseldorf NEU (DW/M. Müller)

مجموعة من أفراد الحفاظ على النظام العام أمام مسبح راينباد دوسلدورف

وفقاً لتقارير إعلامية، فإن الجناة المتورطين في الأحداث التي وقعت في راينباد في نهاية يونيو/ حزيران هم من أصول شمال أفريقية وعربية.

وذكر عضو مجلس البلدية، شتيبر أنه تحدث إلى أحد الأشخاص العاملين في مجال مساعدة اللاجئين: "والذي قال: إن هناك للأسف شباب يعرفون متى يمكنهم إثارة الشغب هنا وما يشجعهم هو مسألة عدم إلقاء القبض عليهم، ولهذا يقومون في المساء بنشر ما قاموا به على موقعي فيسبوك أو انستغرام والتباهي بشجاعتهم".

حل المشكلة؟

يعتبر أندرياس باول شتيبر أن قوات الأمن في عين المكان والمراقبة المكثفة عبر الكاميرات، مهمة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الأشرطة الحاجزة حول المسابح المفتوحة، كما التي تستخدم في مسابح النوادي أثناء العطل وهكذا يمكن الانتباه بشكل كبير لأي شخص، يحاول تسلق سياج المسبح ومن ثم تجاوز حاجز مراقبة الهوية عند المدخل.

يرى هارتسهايم أنه يجب معاقبة مرتكبي هذه الأفعال وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب من منطلق التسامح الخاطئ مع الثقافات الأخرى. كما يقول أن التدخل الأمني فقط هو ما سيساعد في مثل هذه الحالات.

ماركو مولر/ إ.م

  • Deutschland Frau trägt Burkini in einem Freibad in Berlin (picture-alliance/dpa/S. Pilick)

    قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا

    التقيد بارتداء ملابس السباحة

    بعض الألمان يحبون السباحة عراة في البحيرات، لكن هذا ممنوع في حمامات السباحة العامة. لا يمكنك القفز إلى الماء بملابسك الداخلية أيضا، يجب عليك ارتداء ملابس السباحة المناسبة. أما بالنسبة إلى البوركيني، نظرا لأنه مصنوع من مواد ملابس السباحة، فهو خيار مشروع للمرأة المسلمة، لكن رغم ذلك قد تسمع بعض التعليقات العنصرية.

  • Sommer in Sachsen (picture-alliance/dpa/S.Kahnert)

    قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا

    رسوم الدخول

    المسبح الصيفي المفتوح في الهواء الطلق"وزمر باد Sommerbad"، يرتاده الزائرون فقط في فصل الصيف. وكما في المسابح الشتوية المغلقة يجب على الزائر دفع رسوم الدخول فهي ليست مجانية. كما هناك مسابح محاطة بالأشجار الكثيقة يطلق اسم "فالد باد Waldbad"، ويجمع "كومبي باد Kombi-bad" بين حمام سباحة داخلي مغلق وآخر خارجي مفتوح.

  • Freibad - Umkleidekabinen (Imago Images/Deutzmann)

    قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا

    احضار نقود معدنية "فكة"

    في معظم حمامات السباحة، لن تحتاج إلى قفل خاص بك لتأمين أغراضك الشخصية. فغرف تغيير الملابس مجهزة بخزائن تعمل بنظام إرجاع النقود المعدنية. حيث تتطلب إيداع واحد يورو و يتم إرجاعه عند إلغاء قفلها. في بعض المسابح تحتاج أيضا إلى 5 أو 10 سنتات معدنية لاستخدام مجفف الشعر.

  • Dusche Haare waschen (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا

    الاستحمام قبل وبعد السباحة

    عليك الاستحمام، لغسل العرق والتخفيف من حرارة الشمس قبل دخولك إلى حمام السباحة. معظم الناس يستحمون مرة أخرى بعد السباحة للتخلص من المواد الكيميائية المختلفة الموجودة في ماء حمام السباحة مثل "الكلور". غالبا ما تكون الحمامات جماعية، والناس يخلعون ملابس السباحة ليغسلوها.

  • Freibad - Flip Flops (Imago Images/blickwinkel)

    قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا

    اختيار الحذاء المناسب

    إذا كنت ترغب في المشي حول حمام السباحة يتعين عليك ارتداء حذاء مناسب للسباحة مثل "الزنوبة"، إذا قمت بارتداء الصنادل العادية أو أحذية رياضية سيتم تحذيرك من قبل المسؤولين وتنبيهك إلى أن ارتداء أحذية خارج المنزل (الشارع) ممنوعة.

  • Deutschland Esslingen Schwimmbad Junge springt von Turm (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

    قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا

    تجنب القفز خارج المكان المخصص لذلك

    يُمنع عموما القفز من حافة المسبح، ويجب التحقق من وجود علامات للقفز. تعد منصات الغوص ومنصات القفز من ضمن الميزات المعتادة في الكثير من المسابح وخاصة الصيفية المفتوحة منها، ولكن في بعض الأحيان يكون الدخول مقيدا؛ ورجال الإنقاذ هم المسؤولون عن إدارتها.

  • Freibad Ricklinger Bad Luftaufnahme aus Ultraleichtflugzeug (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا

    خيبة أمل للسباحين المحترفين

    ستكون محظوظا عندما تجد حوض سباحة يخلو من الناس في أيام الصيف الحارة، لذلك إذا كنت سباحا ماهرا وتمارسها كرياضة، فقد يكون الأمر محبطا لك. وغالبا ما يشتكي السياح الذين اعتادوا على استخدام ممرات مخصصة للسباحين السريعين من عدم انتظام الألمان في هذا الجانب. المسابح الداخلية ستكون فارغة في الصيف وهي خيار جيد إذا كنت تريد السباحة دون أن تصطدم بالآخرين.

  • Deutschland Kameras in vielen Bädern tabu (picture alliance/dpa/H. Christian Dittrich)

    قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا

    شروط خاصة لسباحة الأطفال

    لا يسمح للأطفال الذين يرتدون وسائل مساعدة على العوم بالسباحة في برك عميقة، حتى في لو كانوا برفقة أشخاص بالغين. يجب على الطفل اجتياز اختبار يُعرف باسم "Seepferdchen فرس البحر" ليكون سباحا. لكن هذا لا يعني أنه يمكن السماح لهم بمفردهم السباحة في المياه العميقة. وقد لاحظ الآباء من الولايات المتحدة أن رجال الإنقاذ في ألمانيا يتبعون نهجا مريحا؛ بأن تبقي عيناك أنت على أطفالك في جميع الأوقات.

  • Freibadsaison wird in Frankfurt-Hausen eröffnet (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا

    غالبا ما يسمح بإحضار الألعاب

    بعض المسابح تتيح للزوار إحضار ألعابهم الشخصية إلى حمام السباحة، ولكن هذا يختلف من مسبح لآخر. لذلك تحتاج إلى التحقق قبل نفخ بالون فرشة طائر فلامنغو الوردية. عندما يكون حمام السباحة ممتلئا، تكون الألعاب الضخمة مصدر إزعاج أكثر من أي شيء آخر.

  • Deutschland goldener Herbst Tübinger Freibad (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا

    احضار شيء ما للاستلقاء عليه

    عادة ما تكون المسابح المفتوحة في ألمانيا محاطة بالعشب حيث يسترخي الناس تحت ظلال الأشجار. تتمد بعض النساء تحت الشمس عاريات الصدر بهدف صبغ أجسادهن باللون الأسمر "برونزاج"، والذي تسمح به بعض حمامات السباحة مع منع التصوير فيها.

  • Freibad - Liegewiese (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا

    نزهة السباحة لا تكتمل بدون طعام

    الساعات التي تقضيها بين المسبح والعشب فترة زمنية طويلة نسبيا فتشعر بالجوع. وإذا لم تأخذ معك ما تأكله، فثمة مطاعم وكافتريات في المسبح تقدم المشاريب والوجبات والأطعمة الخفيفة، على رأسها البطاطا المقلية والآيس كريم. لكن عليك تجنب الأكل على حافة حمام السباحة، كما لا يسمح باصطحاب قوارير أو كؤوس زجاجية.


مختارات

قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا

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