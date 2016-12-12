 ألمانيا: شركة تيسن كروب تنقسم إلى شركتين منفصلتين | أخبار | DW | 27.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا: شركة تيسن كروب تنقسم إلى شركتين منفصلتين

أوضحت شركة تيسن كروب العملاقة لصناعة الصلب أنها تعتزم الانقسام إلى شركتين منفصلتين وذلك بعد أن طالب مستثمرون كبار بضرورة إجراء تعديلات بنيوية للشركة بهدف تحقيق ارباح أكبر وتقليص مجالات الخسائر في عملها.

Deutschland Duisburg Nordrhein Westfalen NRW DEU Feuerverzinkte Stahlcoils stehen am Ende der F (Imago/R. Oberhäuser)

قررت مجموعة تيسن كروب الألمانية العملاقة لصناعة الصلب في ألمانيا، الانقسام إلى شركتين مستقلتين بعد شهور من مطالبات المساهمين بتعديل جوهري في بنية المجموعة.

وأعلنت ذلك إدارة المجموعة اليوم الخميس(27 أيلول/سبتمبر 2018) في إسن غرب ألمانيا، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة سيقترح على مجلس الأمناء الخطة المتعلقة بهذا الانقسام في جلسة بهذا الشأن تعقد يوم الأحد المقبل. وجاء في بيان المجموعة أن الهدف هو تكوين "شركتين أكثر تركيزا على نشاطهما، وتتمتعان بقدرة أكبر على الإنجاز".

وأضافت المجموعة أن إحدى الشركتين سيطلق عليها "تيسن كروب للمعادن، شركة مساهمة"، وستمتلك هذه الشركة نسبة 50 % من شركة صناعة الصلب المندمجة مع الشريك الهندي تاتا، ويلحق بها أيضا تجارة المواد الصناعية وبناء السفن البحرية والغواصات.

أما الشركة الثانية فسيطلق عليها "تيسن كروب للصناعة، شركة مساهمة" وسوف تضطلع في المقابل بصناعة المصاعد وتوريد مستلزمات صناعة السيارات.

يذكر أن المغادرة المفاجئة لرئيس مجلس الإدارة هاينريش هيزينغر، ورئيس مجلس الأمناء على المجموعة أولريش لينر وضعت المجموعة خلال الصيف في أزمة عميقة، وما تزال المجموعة تواجه تبعات استثمارات خاطئة كلفتها مليارات اليورو.

ولا يعاني فقط قطاع الإنشاءات بشدة في المجموعة، والذي يقف على أعتاب تعديلات أخرى في الهيكلية، بل إن قطاع الصلب الذي دمجه هيزينغر قبل مغادرته مع مجموعة تاتا الهندية لم يكتمل اندماجه بعد. وكان أصحاب الأسهم مثل مجموعة كيفيان وصندوق تمويل إليوت الأمريكي مارسا مؤخرا ضغوطا على إدارة الشركة وطالبا بتغيير سريع وجذري داخل المجموعة.

وكان كلا المديرين أشارا إلى اختلافات داخل دائرة المساهمين قبل استقالتهما. وتلعب مؤسسة كروب، بوصفها أكبر مساهم منفرد، دورا محوريا في البحث عن استراتيجية جديدة للمجموعة.

ح.ع.ح/ي.أ(د.ب.ا)

 

  • عاملة في مصنع فولكسفاغن في مدينة فولفسبورغ

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    شبكة واسعة النطاق

    ما هو حال الاقتصاد الألماني دون قطاع صناعة السيارات؟ فإذا جمعنا عدد الشركات الموردة فقط والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة السيارات وتشغل أكثر من 20 عاملا، فإن العدد يصل إلى 1300 شركة.

  • مصنع فورد لصناعة السيارات في كولونيا

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    توفير الكثير من فرص العمل

    يعمل حوالي 828 ألف شخص في صناعة السيارات. بعبارة أخرى: كل واحد من سبعة أشخاص يعملون في مجال الصناعة في ألمانيا يجني نقوده من قطاع صناعة السيارات.

  • تصدير السيارات عبر ميناء بريمن

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    أرقام مدهشة

    عام 2016 بلغت إيرادات شركات صناعة السيارات الألمانية 407 مليار يورو، 63% منها جاءت من الزبائن خارج ألمانيا.

  • محرك لفولكسفاغن

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    مع فضيحة فولكسفاغن بدأ غروب محركات الديزل

    بعد أن اعترفت فولكسفاغن بالتلاعب بمستوى الانبعاث في سياراتها ذات محركات الديزل، لم يعد الزبائن يقبلون على شراء تلك السيارات.

  • ازدحام مروري في هامبورغ

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    نسبة السيارات ذات محركات الديزل انخفضت

    حسب إحصاءات جديدة، فإن نسبة عدد السيارات ذات محركات الديزل انخفضت إلى أقل من 45%، في أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.

  • إنتاج السيارات في ألمانيا مستمر بمستوى جيد رغم فضائح التلاعب.

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    لكن النتائج بقيت مستقرة

    ولكن الفضائح لم يكن لها تأثير على إنتاج السيارات. منذ حوالي ثلاث سنوات والانبعاثات المرتفعة ثابتة، ولكن سنوياً يتم إنتاج 5,7 مليون سيارة. قبل خمس سنوات كان هذا العدد 4,1 مليون سيارة.


مختارات

استمرار أزمة صناعة الحديد والصلب في ألمانيا  

زيادة الطلب على تقنيات صناعة المناجم الألمانية

منتجو الحبال الفولاذية من مختلف أنحاء العالم يجلبون حبالهم إلى ألمانيا لتخضع لتجربة المتانة. ومركز فحص الحبال في مدينة يختبر الحبال الخاصة ببناء الجسور ومنصات استخراج النفط البحري، وحتى حبال دولاب لندن العملاق. (24.02.2013)  

غرفة التجارة والصناعة الألمانية: التطرف اليميني يعرض نموذجنا الاقتصادي للخطر

أعربت غرفة التجارة والصناعة الألمانية عن خشيتها من أن تتضرر سمعة البلاد الاقتصادية جراء الحوادث المعادية للأجانب التي وقعت في مدينة كمنيتس، شرقي ألمانيا. (17.09.2018)  

قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

رغم الفضائح الكثيرة التي تورطت بها شركات صناعة السيارات الألمانية، إلا أنه لا يمكن التهكم بها، لأنها تشكل قطاعا استراتيجيا في الاقتصاد. جولة مصورة في عالم صناعة السيارات في ألمانيا وأهمية هذا القطاع الصناعي في البلاد. (02.08.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

برمجيات حديثة لصناعة الصلب  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Israel U-Boot Lieferung

مصر تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا 12.12.2016

تتسلم البحرية المصرية غواصة جديدة من ألمانيا خلال مراسم تسليم احتفالية بترسانة شركة "تيسن كروب" الألمانية للأنظمة البحرية في مدينة كيل شمال ألمانيا.

U-Boote bei HDW-Werft in Kiel

برلين تمهد الطريق لبيع ثلاث غواصات ألمانية لإسرائيل 23.10.2017

يبدو أن مشكلة بيع ثلاث غواصات ألمانية إلى إسرائيل وجدت طريقها للحل، إذ أقرت الحكومة الألمانية الصفقة بعد توقف بسبب مزاعم فساد تتعلق بمحامي رئيس الحكومة الإسرائيلية. ألمانيا ستقدم دعما ماليا أيضا لتمويل الصفقة.

Deutschland Israel U-Boot Lieferung

إسرائيل: فتح تحقيق في صفقة غواصات مع ألمانيا 23.11.2016

وزارة العدل الإسرائيلية تأمر النائب العام بفتح تحقيق في صلة محامي رئيس الوزراء نتنياهو بشركة ألمانية تم التعاقد معها على بناء ثلاثة غواصات، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 600 مليون يورو.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  