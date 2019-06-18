ألمانيا.. شاب يهودي يرتدي الـ"كيباه" يتعرض لهجوم من قبل سوري

أعلنت الشرطة الألمانية أن شاباً كان يرتدي القلنسوة اليهودية "كيباه"، تعرض لهجوم أمام محطة القطار الرئيسية في بوتسدام شرقي ألمانيا و"تمت إهانته".



وقال متحدث باسم مقر شرطة ولاية براندنبورغ التي تقع بها مدينة بوتسدام يوم الأحد (28 تموز/ يوليو 2019) إن أفراد الشرطة الاتحادية أوقفوا سوريين للتحقيق معهما في الحادثة.

وأوضح المتحدث أن الرجل الذي تعرض للهجوم، والبالغ من العمر 25 عاماً، تعرض للهجوم أمس السبت، وأضاف أنه يتم التحقيق مع كلا السوريين حالياً للتحقق فيما إذا كان هناك دوافع معادية للسامية.



ونقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك.ن.أ) عن الشرطة أن السوري المشتبه به يبلغ من العمر 19 عاماً وتم الإبلاغ عليه بتهمة "التحريض.



وأضافت الشرطة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السوري الآخر الذي كان يرافقه (17 عاماً) لم يشارك في الهجوم، لكن تم الإبقاء عليه لدى الشرطة كشاهد على الحادث.



وأثارت الحادثة انتقادات واسعة في ألمانيا. وقال عمدة مدينة بوتسدام مايك شوبرت إنه "لن يتم التسامح مع الكراهية والعنف الناتجين عن دوافع سياسية ودينية". وأضاف: "بوتسدام مدينة التسامح وقد تعلمت من التاريخ".



وقال الرجل الذي تعرض للهجوم، وهو طالب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يرتدي الكيباه يوميا انطلاقاً من تقليد عائلي.



وأضاف قائلاً: "عندما خرجت من القطار في المحطة، لاحظت ظلاً خلفي"، مشيراً إلى أنه تم البصق عليه في اللحظة اللاحقة وإهانته على نحو معادي للسامية وتهديده بإيماءات، موضحاً أنه استدعى الشرطة بعد ذلك، وتم إلقاء القبض على الرجلين بعد وقت قصير.

م.ع.ح/ح.ز (د ب أ – ك ن أ)