ألمانيا: سيارة تدهس مشاركين في كرنفال والشرطة تعتقل السائق

قالت الشرطة الألمانية إن سيارة اندفعت وسط حشد خلال عرض الكرنفال في بلدة فولكمارسن بولاية هيسن غرب ألمانيا اليوم ( الإثنين 24 فبراير/ شباط 2020)، في الوقت الذي تحتفل فيه مدن ألمانية عديدة بما يسمى "اثنين الورود".

وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الجرحى واعتقلت الشرطة سائق السيارة. وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه جاري استجواب السائق، دون أن يكشف عن هويته أو هوية ضحايا الحادث. وتقع فولكمارسن بالقرب من مدينة كاسل ويقطنها نحو 6800 نسمة. وأكدت الشرطة الألمانية أنها لا تعرف شيئا حتى الآن بشأن خلفية الحادث. وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة بمدينة كاسل، التي تتبعها مدينة فولكمارسن، إداريا، إنه لا يستطيع الآن الجزم بما إذا كانت الواقعة حادثا طبيا أو ناتجا عن عطل فني "أو ما إذا كان وراءه نية، في أسوأ الأحوال". وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) فإن السائق هو مواطن ألماني الجنسية.

صورة للسيارة التي صدمت حشدا خلال الاحتفال بالكرنفال في مدينة فولكمارسن

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الحادث خلف 30 جريحا ثلثهم جروحهم خطيرة، لكن الشرطة لم تتحدث حتى الآن عن وقوع قتلى. ونقلت بيلد عن "إذاعة هيسن" أن أحد شهود العيان قال إن السيارة صدمت الحشد حوالي الساعة اثنين ونصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي وأنها سارت لمسافة 30 مترا قبل أن تتوقف. ولم يتسبب سائق السيارة في قتل أحد، حسبما أكد المتحدث باسم الشرطة. كما أعلنت رئاسة الشرطة في غرب ولاية هيسن، في إجراء احترازي، إلغاء كل المواكب التي كان مقررا سيرها في الأيام المتبقية من الكرنفال.



يذكر أن مدينة هاناو بولاية هيسن شهدت الأسبوع الماضي هجوما إرهابيا بدوافع عنصرية، قام به شخص من اليمين المتطرف وأسفر عن مقتل 9 أشخاص بالإضافة إلى الجاني وأمه.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)