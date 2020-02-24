 ألمانيا: سيارة تدهس مشاركين في كرنفال والشرطة تعتقل السائق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا: سيارة تدهس مشاركين في كرنفال والشرطة تعتقل السائق

صدمت سيارة مسيرة كرنفال في فولكمارسن في غرب ألمانيا موقعة "العديد من الجرحى"، على ما أعلنت الشرطة المحلية. وأفادت الشرطة أنه تم "توقيف" سائق السيارة بدون أن تكشف أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به.

Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

قالت الشرطة الألمانية إن سيارة اندفعت وسط حشد خلال عرض الكرنفال في بلدة فولكمارسن بولاية هيسن غرب ألمانيا اليوم ( الإثنين 24 فبراير/ شباط 2020)، في الوقت الذي تحتفل فيه مدن ألمانية عديدة بما يسمى "اثنين الورود".

وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الجرحى واعتقلت الشرطة سائق السيارة. وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه جاري استجواب السائق، دون أن يكشف عن هويته أو هوية ضحايا الحادث. وتقع فولكمارسن بالقرب من مدينة كاسل ويقطنها نحو 6800 نسمة. وأكدت الشرطة الألمانية أنها لا تعرف شيئا حتى الآن بشأن خلفية الحادث. وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة بمدينة كاسل، التي تتبعها مدينة فولكمارسن، إداريا، إنه لا يستطيع الآن الجزم بما إذا كانت الواقعة حادثا طبيا أو ناتجا عن عطل فني "أو ما إذا كان وراءه نية، في أسوأ  الأحوال". وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) فإن السائق هو مواطن ألماني الجنسية. 

صورة للسيارة التي صدمت حشدا خلال الاحتفال بالكرنفال في مدينة فولكمارسن

صورة للسيارة التي صدمت حشدا خلال الاحتفال بالكرنفال في مدينة فولكمارسن

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الحادث خلف 30 جريحا ثلثهم جروحهم خطيرة، لكن الشرطة لم تتحدث حتى الآن عن وقوع قتلى. ونقلت بيلد عن "إذاعة هيسن" أن أحد شهود العيان قال إن السيارة صدمت الحشد حوالي الساعة اثنين ونصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي وأنها سارت لمسافة 30 مترا قبل أن تتوقف. ولم يتسبب سائق السيارة في قتل أحد، حسبما أكد المتحدث باسم الشرطة.  كما أعلنت رئاسة الشرطة في غرب ولاية هيسن، في إجراء احترازي، إلغاء كل المواكب التي كان مقررا سيرها في الأيام المتبقية من الكرنفال. 

يذكر أن مدينة هاناو بولاية هيسن شهدت الأسبوع الماضي هجوما إرهابيا بدوافع عنصرية، قام به شخص من اليمين المتطرف وأسفر عن مقتل 9 أشخاص بالإضافة إلى الجاني وأمه.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Karnevalsauftakt in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    اشترك في الغناء حتى دون حفظ النص

    يعرف من يعيش في ألمانيا، أنه من غير المألوف أن يضع أحدهم يده على كتفك أو حتى يدخل معك في حديث طويل دون سابق معرفة، أمور تتغير تماما في الكرنفال، فإذا فوجئت بيدين على كتفيك، فقد صرت على الأرجح عضوا في مجموعة غنائية، يمكنك التمايل معهم أو الغناء حتى دون دراية بكلمات الأغاني.

  • Karnevalsauftakt in Köln (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    القبلات مسموحة

    لا داعي للقلق: فتبادل هذه القبلات على الوجنات خلال الاحتفالات لا تهدف سوى للتعبير عن السعادة وخلق الأجواء الاحتفالية. فإذا طبعت إحدى المحتفلات قبلة على جبينك، فتأكد أن الأمر لا يتجاوز حدود الاحتفال والود وليس له علاقة بالإعجاب.

  • Weiberfastnacht (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    أطلق لخيالك العنان

    يستثمر عشاق الكرنفال الكثير من الوقت في ابتكار الأزياء التنكرية المختلفة والمبهرة، بعيدا عن أشكال التنكر التقليدية المعروفة، أما من لا يحب فكرة التنكر الكامل، فربما يكفيه الابتكار في القبعات وتلوين الوجه.

  • Weiberfastnacht, Köln (picture-alliance/Fotostand/Metzemacher)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    وداعا للهدوء!

    على عكس الهدوء الذي يسود شوارع ألمانيا عادة، تتعالى أصوات الطبول في الشوارع إذ تتجول الفرق الموسيقية في الشوارع لتجد المارة يرقصون بشكل تلقائي.

  • Weiberfastnacht in Köln (picture-alliance/R. Goldmann)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    الحذر واجب

    إلى جانب الموسيقى والأجواء الاحتفالية التي تبعث على السعادة، يزيد استهلاك الكحوليات بين المحتفلين، أمر ربما ستراه في الشوارع بوضوح خلال الكرنفال، لاسيما تلك التي تنتشر فيها الحانات والتجمعات الكبرى.

  • Weiberfastnacht in Köln (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    معايشة الأجواء عن كثب

    أما إذا كنت ترغب في معايشة أجواء الكرنفال عن قرب، فحانات مدينة كولونيا هي المكان الأمثل لك. لا تحتاج هنا للذهاب إلى الحانات الموجودة في مركز المدينة المزدحم، فجميع أحياء كولونيا تحتفل بالكرنفال على أعلى درجة. المميز هنا أن طوابير الانتظار قبل الدخول لها أجواء خاصة، يتبادل فيها الزوار الدعابة والحوارات المسلية، بعيدا عن جمود الحياة اليومية.

  • Rosenmontag in Koeln (picture-alliance/dpa Themendienst/H. Kaiser)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    قواعد خاصة داخل الحانات

    لا توجد فرصة للجلوس داخل الحانات خلال الكرنفال، كما أنك لا تطلب مشروبك ولكن هو الذي يأتي إليك. الأطعمة المتوفرة هنا في معظم الأحيان عبارة عن وجبات باردة ومعظم الحانة مستغلة كمسرح للرقص. آنا تيرمتشي/ ا.ف


مختارات

الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

إذا كنت تعيش في أحد "معاقل" الكرنفال في ألمانيا كمدينة كولونيا، فاستعد بداية من الغد لستة أيام من الاحتفالات المتواصلة. معلومات عن الكرنفال يجب أن تعرفها: (19.02.2020)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen

ألمانيا- دعوة للحذر بعد إصابة العشرات في حادث الدهس بفولكمارسن 24.02.2020

أصيب عشرات الأشخاص بعضهم إصابتهم جسيمة بعد قيام قائد سيارة ألماني بدهس حشد في مسيرة للكرنفال في بلدة بولاية هيسن قبل أيام الصوم الكبير المسيحية. وتضاربت المعلومات حول ما إذا كان هذا الحادث قد وقع عمدا.

Walter Lübcke ist tot

ألمانيا: احتجاز شخص على خلفية مقتل مسؤول محلي 08.06.2019

هز مقتل فالتر لوبكه، المسؤول المحلي في مدينة كاسل بولاية هيسن الوسط السياسي الألماني. ورغم أن التحقيقات لم تسفر بعد عن معرفة دوافع الجريمة، اكتفت الشرطة بالقول إنها تحتجز شخصا بشكل مؤقت على خلفية إطلاق النار على لوبكه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  