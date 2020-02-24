ألمانيا: سيارة تدهس مشاركين في كرنفال والشرطة تعتقل السائق

قالت الشرطة الألمانية إن سيارة اندفعت وسط حشد خلال عرض الكرنفال في بلدة فولكمارسن بولاية هيسن غرب ألمانيا اليوم ( الإثنين 24 فبراير/ شباط 2020)، في الوقت الذي تحتفل فيه مدن ألمانية عديدة بما يسمى "اثنين الورود".
وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الجرحى واعتقلت الشرطة سائق السيارة. وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه جاري استجواب السائق، دون أن يكشف عن هويته أو هوية ضحايا الحادث. وتقع فولكمارسن بالقرب من مدينة كاسل ويقطنها نحو 6800 نسمة. وأكدت الشرطة الألمانية أنها لا تعرف شيئا حتى الآن بشأن خلفية الحادث. وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة بمدينة كاسل، التي تتبعها مدينة فولكمارسن، إداريا، إنه لا يستطيع الآن الجزم بما إذا كانت الواقعة حادثا طبيا أو ناتجا عن عطل فني "أو ما إذا كان وراءه نية، في أسوأ الأحوال". وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) فإن السائق هو مواطن ألماني الجنسية.
صورة للسيارة التي صدمت حشدا خلال الاحتفال بالكرنفال في مدينة فولكمارسن
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الحادث خلف 30 جريحا ثلثهم جروحهم خطيرة، لكن الشرطة لم تتحدث حتى الآن عن وقوع قتلى. ونقلت بيلد عن "إذاعة هيسن" أن أحد شهود العيان قال إن السيارة صدمت الحشد حوالي الساعة اثنين ونصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي وأنها سارت لمسافة 30 مترا قبل أن تتوقف. ولم يتسبب سائق السيارة في قتل أحد، حسبما أكد المتحدث باسم الشرطة. كما أعلنت رئاسة الشرطة في غرب ولاية هيسن، في إجراء احترازي، إلغاء كل المواكب التي كان مقررا سيرها في الأيام المتبقية من الكرنفال.
يذكر أن مدينة هاناو بولاية هيسن شهدت الأسبوع الماضي هجوما إرهابيا بدوافع عنصرية، قام به شخص من اليمين المتطرف وأسفر عن مقتل 9 أشخاص بالإضافة إلى الجاني وأمه.
ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)
-
الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال
اشترك في الغناء حتى دون حفظ النص
يعرف من يعيش في ألمانيا، أنه من غير المألوف أن يضع أحدهم يده على كتفك أو حتى يدخل معك في حديث طويل دون سابق معرفة، أمور تتغير تماما في الكرنفال، فإذا فوجئت بيدين على كتفيك، فقد صرت على الأرجح عضوا في مجموعة غنائية، يمكنك التمايل معهم أو الغناء حتى دون دراية بكلمات الأغاني.
-
الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال
القبلات مسموحة
لا داعي للقلق: فتبادل هذه القبلات على الوجنات خلال الاحتفالات لا تهدف سوى للتعبير عن السعادة وخلق الأجواء الاحتفالية. فإذا طبعت إحدى المحتفلات قبلة على جبينك، فتأكد أن الأمر لا يتجاوز حدود الاحتفال والود وليس له علاقة بالإعجاب.
-
الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال
أطلق لخيالك العنان
يستثمر عشاق الكرنفال الكثير من الوقت في ابتكار الأزياء التنكرية المختلفة والمبهرة، بعيدا عن أشكال التنكر التقليدية المعروفة، أما من لا يحب فكرة التنكر الكامل، فربما يكفيه الابتكار في القبعات وتلوين الوجه.
-
الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال
وداعا للهدوء!
على عكس الهدوء الذي يسود شوارع ألمانيا عادة، تتعالى أصوات الطبول في الشوارع إذ تتجول الفرق الموسيقية في الشوارع لتجد المارة يرقصون بشكل تلقائي.
-
الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال
الحذر واجب
إلى جانب الموسيقى والأجواء الاحتفالية التي تبعث على السعادة، يزيد استهلاك الكحوليات بين المحتفلين، أمر ربما ستراه في الشوارع بوضوح خلال الكرنفال، لاسيما تلك التي تنتشر فيها الحانات والتجمعات الكبرى.
-
الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال
معايشة الأجواء عن كثب
أما إذا كنت ترغب في معايشة أجواء الكرنفال عن قرب، فحانات مدينة كولونيا هي المكان الأمثل لك. لا تحتاج هنا للذهاب إلى الحانات الموجودة في مركز المدينة المزدحم، فجميع أحياء كولونيا تحتفل بالكرنفال على أعلى درجة. المميز هنا أن طوابير الانتظار قبل الدخول لها أجواء خاصة، يتبادل فيها الزوار الدعابة والحوارات المسلية، بعيدا عن جمود الحياة اليومية.
-
الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال
قواعد خاصة داخل الحانات
لا توجد فرصة للجلوس داخل الحانات خلال الكرنفال، كما أنك لا تطلب مشروبك ولكن هو الذي يأتي إليك. الأطعمة المتوفرة هنا في معظم الأحيان عبارة عن وجبات باردة ومعظم الحانة مستغلة كمسرح للرقص. آنا تيرمتشي/ ا.ف