 ألمانيا... سحب حق اللجوء من لاجئين بعد إعادة دراسة ملفاتهم | أخبار | DW | 14.01.2020

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أخبار

ألمانيا... سحب حق اللجوء من لاجئين بعد إعادة دراسة ملفاتهم

كشف "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" أن 3.3 بالمئة من قرارات منح حق اللجوء التي تمت إعادة دراستها في عام 2019 قد تم إلغاؤها. لكن لماذا تتخذ السلطات الألمانية مثل هذا الإجراء؟

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يعيد التحقيق في طلبات لجوء تعود إلى عام 2014

أظهرت عملية إعادة دراسة نحو 170 ألف طلب لجوء في عام 2019 أن 3.3 بالمئة فقط من الطلبات التي تم منح مقدميها حق اللجوء تم إلغاؤها. "النسبة المنخفضة تظهر أن قرارتنا كانت على صواب في قسمها الأعظم"، حسب ما أكد هانز-إيكهارد  سومر رئيس "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني/يناير 2020). وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قام بإعادة فحص نحو 115 ألف طلب لجوء مقدم من قبل سوريين مقابل 17 ألف طلب لجوء مقدم من طالبي لجوء عراقيين.

وتعد عمليات إعادة فحص طلبات اللجوء روتين مهم في إجراءات اللجوء. إذ تتيح إمكانية فحص ما إذا كان الشخص بحاجة لحق الحماية، أو تغيير نوع الحماية التي حصل عليها طالب اللجوء بما يتوافق مع المعطيات الآنية.

مختارات

تثير المكاسب التي حققها حزب الخضر في الانتخابات البرلمانية في سويسرا تساؤلات حول مدى تأثير نتائج هذه الانتخابات على سياسة اللجوء السويسرية. فهل تشهد سويسرا سياسة لجوء أكثر مناصرة للمهاجرين واللاجئين قريباً؟ (22.10.2019)

يهاجر سنويا عشرات الآلاف بطريقة غير قانونية إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتعارض مع مشروع الهجرة القانونية. ومن لا يملك فرصة اللجوء، فإن من حقة الحصول على عمل. غير أن دراسة تفيد بأن هذا لا يحصل إلا تحت شروط معينة. (22.11.2019)

وتحدث عمليات إعادة الفحص والدراسة بعد ورود إشارة بذلك من دائرة الأجانب أو السلطات الأمنية. إذ يتم التأكيد من قبلهما على أن طالب اللجوء لم يقدم معلومات مزورة عن هويته أو البلد الذي ينحدر منه أو فيما إذا كان طالب اللجوء قد ارتكب جرائم.

وجدير بالذكر أن 142 ألف ملف لجوء تعود لعامي 2014 و2015 تم إعادة فحصها العام الماضي 2019 يعود إلى عامي 2014 و2015. ومن المنتظر أن يصل عدد طلبات اللجوء التي سيتم إعادة فحصها حتى نهاية هذا العام 2020، إلى 480 ألف طلب لجوء. وبحسب سومر، فإن طلبات لجوء تعود إلى عام 2016 تم إعادة فحصها في العام الماضي.

د.ص/ خ.س ( ك ن أ)-مهاجر نيوز

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