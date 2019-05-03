 ألمانيا - سجين أجنبي يحتجز امرأة كرهينة في سجن لوبيك | عالم المنوعات | DW | 17.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

ألمانيا - سجين أجنبي يحتجز امرأة كرهينة في سجن لوبيك

احتجز سجين أجنبي مسلح امرأة تعمل أخصائية نفسية لعلاج السجناء كرهينة في سجن مدينة لوبيك، وسط استنفار الشرطة الألمانية في المدينة، التي تمكنت في النهاية من تحرير السيدة المختطفة.

Deutschland Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

سجن مدينة لوبيك، الذي تكررت فيه حالات احتجاز رهائن.(صورة من الأرشيف)

يبدو أن سجن مدينة لوبيك يشهد مرة أخرى جريمة احتجاز رهينة، فقد كشف متحدث باسم وزارة العدل في ولاية شليزفيغ-هولشتاين الألمانية عن احتجاز سجين روماني مسلح لامرأة تعمل أخصائية نفسية لعلاج السجناء كرهينة في سجن بمدينة لوبيك، وذكر أن الشرطة انتشرت على نطاق واسع في المنطقة، ومشيرا إلى أن عملية الشرطة ستستمر حتى وقت مبكر من مساء اليوم، كما طلبت الشرطة استدعاء قوات خاصة. وفي النهاية نجحت الشرطة في السيطرة على الموقف وتحرير السيدة المختطفة، التي صارت بأمان الآن، دون أي جروح أو إصابة. فيما تعرض خاطفها السجين لجروح طفيفة، بحسب الشرطة.

وحسب معلومات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية فإنّ محتجز الرهينة هو سجين روماني وقد وقعت الجريمة بعد وقت قليل من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها جريمة احتجاز رهينة داخل سجن لوبيك حيث كان أربعة سجناء احتجزوا شرطيا بالسجن في الرابع والعشرين من كانون أول/ ديسمبر 2014 (ليلة عيد الميلاد)، في محاولة للهروب غير أن المحاولة فشلت وصدر قبل عامين حكم بالسجن لعدة أعوام على الرجال الأربعة.

وكان رجل قد احتجز في سجن لوبيك عام 1997 أخصائية اجتماعية في مكتبها بعد محادثة أجراها معها حيث قام فجأة بوضع سكين صنعه بنفسه على رقبتها وأبقاها تحت سيطرته لنحو خمس ساعات. وانتهى الأمر بدون إراقة دماء أثناء محاولة الرجل مغادرة السجن بصحبة رهينته على متن سيارة تم تجهيزها، وكانت الرهينة هي زوجة رئيس الادعاء آنذاك، وقد صدر حكم بسجن الرجل لمدة خمس سنوات.

م.م / ف.ي (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:12

تحرير الرهائن الفرنسيين في تولوز # geisel18c # 20.06.2012 19 Uhr # Journal Arabisch

مختارات

احتجاز رهائن وإطلاق نار في مركز للاجئين بألمانيا  

إنهاء عملية احتجاز أطفال كرهائن في صالة رياضية بألمانيا  

ضابط شرطة يبادل نفسه برهينة في الهجوم المسلح بفرنسا  

أرمينيا - انتهاء عملية احتجاز رهائن استمرت أسبوعين  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تحرير الرهائن الفرنسيين في تولوز # geisel18c # 20.06.2012 19 Uhr # Journal Arabisch  

مواضيع ذات صلة

Berlin Demonstration bei Staatsbesuch Erdogan

وجهة نظر: حرية الصحافة باتت رهينة للمصالح والصفقات 03.05.2019

اليوم نحتفل بيوم حرية الصحافة، حيث لا يوجد سبب للاحتفال، في ظل ما تعانيه الصحافة في العالم، حسب إينس بول رئيسة تحرير DW. وتقدم بول بتعليقها التالي مقترحات حول الكيفية، التي يمكن من خلالها تعزيز حرية الصحافة بشكل مستدام.

Imrali (Türkei) | PKK-Chef Öcalan wegen Hochverrats und Morden zum Tode verurteilt

عبد الله أوجلان يدعو إلى وقف الإضراب عن الطعام في سجون تركيا 26.05.2019

دعا الزعيم الكردي المسجون لدى تركيا عبد الله أوجلان نواب البرلمان الأكراد وآلاف السجناء لإنهاء إضرابهم عن الطعام الذي يقوم به آلاف السجناء بتركيا احتجاجا على ظروف اعتقاله، وذلك بعد 200 يوم من إطلاق أحد النواب الاحتجاج.

Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag | Prozess Kulbhushan Jadhav

مطالب أوروبية عراقية لإقامة محكمة خاصة لمقاتلي داعش في العراق 07.06.2019

مقاتلون سابقون في صفوف تنظيم داعش وعائلاتهم يقبعون في السجون في سوريا والعراق، والبلدان الأوروبية ترفض استقبالهم كمواطنين لها، وعوض ذلك تزداد الدعوات لإقامة محكمة خاصة.

إعلان
Themenbild Facebook

 