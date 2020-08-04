ألمانيا- زيادة واضحة لجرائم العداء للسامية في العامين الأخيرين

قال توماس هالدنفانغ رئيس الاستخبارات الداخلية في ألمانيا (هيئة حماية الدستور) اليوم السبت لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في عدد نهاية الأسبوع: "ثبت لدينا أن الجرائم التي تحدث بدافع معاداة السامية من قبل اليمين المتطرف ارتفعت بنسبة 71 % عام 2018 وأن هذه الجرائم ارتفعت مرة أخرى خلال العام الماضي بنسبة 17 %".

وأضاف هالدنفانغ أن هذا يعني بالنسبة لمواطنينا من اليهود "أنهم معرضون بصورة أكبر للإساءات والتهديدات والهجمات"، خلال ممارساتهم لحياتهم اليومية.

وأوضح هالدنفاغ أن الهيئة ستنشر تقريرا عن وضع حالة العداء للسامية يشمل أكثر من مئة صفحة يوم الاثنين المقبل، مضيفاً: "إذا افترضنا أننا نحن مواطنات ومواطنين من اليهود فسنسأل أنفسنا، متى يأتي الوقت الذي نغادر فيه ألمانيا - وحين يصل الحال بهم إلى هذه الدرجة فمعنى ذلك أن الوضع سيء".

واستأنف هالدنفانغ القول إن هناك أيضا "أشكالا من العداء اليومي والنفور من السامية، محسوس خارج نطاق مسؤولية مؤسستنا - بما في ذلك داخل دوائر بورجوازية".

وكان يوزف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، قد صرّح بداية العام أن المجلس يتلقى رسائل معادية للسامية أكثر مما مضى وأن مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بدور كبير في ذلك أيضا.

ومن أكبر الجرائم التي سجلت في الفترة الماضية، الهجوم على كنيس يهودي في مدينة هاله، والذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، عندما حاول مسلح اقتحام الكنيس وقتل من كانوا يجتمعون داخله.

إ.ع/ص.ش (د ب أ)