ألمانيا.. زيادة إقبال اللاجئين على التأهيل المهني

بحسب استطلاع لغرفة التجارة والصناعة الألمانية تم نشره اليوم الخميس (15 آب/أغسطس 2019) فإن 16 بالمئة من الشركات الألمانية تقوم بتدريب لاجئين. وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة هذه الشركات كانت تبلغ 14 بالمئة العام الماضي، و 7 بالمئة قبل عامين.

وبشكل إجمالي هناك نحو 25 ألف لاجئ يتدربون حالياً في شركات مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة بألمانيا، وإذا تم حساب المهن اليدوية بجانب ذلك، سيبلغ عددهم حينئذ 44 ألف لاجئ، بحسب الاستطلاع.

وأضاف الاستطلاع أن هناك حالياً 1,3 مليون متدرب بشكل إجمالي في ألمانيا. وبحسب غرفة التجارة والصناعة الألمانية فإن القطاعات التي يتم فيها تدريب العديد من اللاجئين هي المطاعم والبناء والنقل.



ويقول نائب رئيس الغرفة، أخيم ديركس، إن الشركات تخبرهم بأن اللاجئين يظهرون حافزاً كبيراً في التدريب، لكنه أشار إلى أن الموضوع الأساسي لا يزال ضرورة إتقان اللغة الألمانية، ويضيف: "يجب أن يتم استكمال التدريب بتدريس اللغة والمتابعة المستمرة قدر الإمكان عند الانتقال إلى التدريب".

وترى غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن الاتجاه المتراجع في عقود التدريب بألمانيا، توقّف في الوقت الحالي، على الرغم من التطور الديموغرافي و"الميل للدراسة" لدى كثير من الشباب. وقال نائب رئيس الغرفة، إنه من المتوقع أن يظل عدد عقود التدريب المبرمة مستقراً هذا العام، ولكنه أشار إلى أن الأوساط الاقتصادية لا تزال تواجه صعوبة في سدّ جميع أماكن التدريب الشاغرة، وأكد أن هناك حاجة كبيرة لقوى عاملة.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ)

مهاجر نيوز