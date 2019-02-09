ألمانيا: رفض كل طلبات اللجوء الكنسي تقريبا في الربع الأول من 2019

رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (بامف) كل طلبات اللجوء الكنسي تقريباً في الربع الأول من العام الجاري. فوقفا لرد الحكومة الألمانية على سؤال من كتلة حزب "اليسار" بالبرلمان الألماني "بوندستاغ"، نشرته مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، فإنه وحتى نهاية شهر أبريل/ نيسان 2019، استجاب المكتب للنظر لما تبلغ نسبته 1.4 في المائة فقط من طلبات اللجوء الملتمسة من الجمعيات الكنسية. وجدير بالذكر أن هذه الطلبات من المفترض- وبحسب اتفاقية دبلن للاتحاد الأوروبي- أن يتم البت بها في دول أوروبية أخرى.

ورفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين 145 طلب لجوء مقدماً عبر الكنسية حتى نهاية أبريل/ نيسان، وتم قبول حالتين فقط. واتهم حزب اليسار "البامف" بالتخلي عن المبادئ الإنسانية من أجل هوس الترحيل.

ووفقا للحكومة الاتحادية الألمانية، فإنه من بين 647 طلب لجوء كنسي تم تقديمها في عام 2018 تمت الموافقة على 77 حالة فقط، أي ما يعادل 12 بالمئة تقريبا. وتقول الحكومة إن طلبات اللجوء الكنسي في الربع الأول من هذا العام بلغت 250 طلباً، بينما كان مجموع تلك الطلبات في 2018 نحو 1520 طلباً.

وجدير بالذكر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد شدد إجراءات التحقق من حالات استقبلت فيها الكنسية طالبي لجوء مرفوضين. وكانت الحكومة الألمانية قد اتفقت في عام 2015 مع الكنائس على إجراءات منظمة بخصوص اللجوء الكنسي. وينص الاتفاق على أن تقوم الكنائس بإبلاغ السلطات الألمانية عن كل طلب لجوء مقدم إلى الكنسية وفتح ملف خاص بطالب اللجوء الكنسي. ويحق للسلطات الألمانية فحص كل الحالات ثانية.

إجراءات التشديد، التي تم تطبيقها في العام الماضي، لاقت انتقادا من الكنائس. واشتكى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في المقابل من عدم حصوله على ملفات طالبي اللجوء الكنسي من قبل الكنائس.

وجدير بالذكر أن اللجوء الكنسي، يتيح للاجئين المرفوضين والمهددين بالترحيل إلى بلاد تسود فيها ظروف معيشة غير إنسانية أو التعذيب أو حتى الموت، الحصول على الدعم والمشورة ومأوى مؤقت، ما يجعل اللجوء إلى الكنيسة وسيطا بين العمل الخيري والسياسة.

المصدر: مهاجر نيوز