ألمانيا رحَّلت ما لا يقل عن عشرين ألف طالب لجوء عام 2018

رحلت السلطات الألمانية حتى نهاية تشرين أول/ أكتوبر 2018 ما لايقل عن 19781 طالب لجوء مرفوضة طلبات لجوئهم. وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2018) استناداً إلى رد وزارة الداخلية الألمانية بشأن طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن عدد حالات الترحيل بلغ العام الماضي 23966 حالة.

وبحسب بيانات الوزارة، يوجد في ألمانيا 427 زنزانة توقيف للأفراد الذين يتعين ترحيلهم.

وجاء في التقرير أن هناك ثماني ولايات في ألمانيا ليس لديها زنازين مخصصة للاجئين المرحلين، ما يدفعها للاستعانة بولايات أخرى لإيداع المرحلين في زنازينها. واعتبرت خبيرة سياسة الهجرة في الحزب الديمقراطي الحر، ليندا تويتبرغ، هذه البيانات مثيرة للقلق، وقالت في تصريحات لـ"فونكه" "ذلك يزيد من خطورة اختفاء طالبي اللجوء المرفوضين وإقامتهم في ألمانيا على نحو غير شرعي على نحو دائم".

وينتقد سياسيو حزب اليسار (دي لينكه)، وكذلك مساعدون للاجئين، حبس طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم وكذلك ترحيلهم إلى بلاد مثل أفغانستان.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)