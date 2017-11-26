 ألمانيا: رجل يدهس مجموعة من المارة بسيارته ويصيب خمسة | أخبار | DW | 29.12.2018

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أخبار

ألمانيا: رجل يدهس مجموعة من المارة بسيارته ويصيب خمسة

شهدت العاصمة الألمانية برلين حادثة دهس جماعي دوافعها غير معروفة بعد. وحسب المعلومات الأولية فإن شخصا دهس مجموعة من المارة بسيارته فأصاب خمسة بجروح. وتفيد المعلومات بأن السائق لم يكن مخمورا أو واقعا تحت تأثير مخدرات.

Deutschland Fünf Schwerverletzte bei Autounfall in Berlin Mitte (picture-alliance/dpa/TeleNews)

أفاد متحدث باسم الشرطة الألمانية بأن رجلا دهس بسيارته مجموعة من المارة في منطقة حي الوسط في العاصمة برلين في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت (29 كانون أول/ديسمبر 2019)، ما تسبب في إصابة خمسة أشخاص بجروح. وأوضحت قوات الإطفاء أن حالة ثلاثة من المصابين، على الأقل، خطيرة، بينهم سيدة في الـ 28 عاما.

مختارات

تحيي ألمانيا بالعاصمة برلين الذكرى الأولى لهجوم الدهس الذي وقع العام الماضي في سوق لأعياد الميلاد غربي برلين وأسفر عن مقتل 12 شخصا. ومن المقرر أن يزيح أقارب الضحايا الستار عن نصب تذكاري بهذا الشأن في ميدان بريتشيدبلاتز. (19.12.2017)

بعد عام على الهجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في برلين، تحيي ألمانيا ذكرى أسوأ اعتداء شهدته البلاد. وتقوم المستشارة ميركل بتدشين نصب تذكاري في موقع الحادث ويشارك الرئيس الألماني والعديد من المسؤولين في فعاليات تذكارية: (19.12.2017)

وذكرت أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى. وعلى العكس من المعلومات الأولية، فإن قائد السيارة لم يكن مخمورا، وفقا لما صرحت به متحدثة باسم الشرطة، والتي أضافت أنه لا توجد في الوقت الراهن دلائل على أن الرجل كان تحت تأثير المخدرات أو أي عقاقير، وقالت إنه تم سحب عينة من دمه لتحليلها.

وتابعت المتحدثة أن سبب الحادث غير واضح تماما حتى الآن، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة. وقالت إنه يتعين سؤال العديد من الشهود كما أن من المتوقع أن يتم إعداد تقرير فني. كما لم تكشف الشرطة عن هويته.

كما صرحت المتحدثة أنه لا شيء يشير في الوقت الراهن إلى أن ما حدث كان هجوما وأضافت أن كل الأمور تدل على أن الواقعة كانت حادثا. وكان متحدث باسم الشرطة ذكر أن الرجل انحرف عن مسار الطريق إلى رصيف المشاة وصدم المارة، وكان يُعْتَقَد أن السائق مخمور.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/TT News Agency/F. Sandberg)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    قالت الشرطة السويدية إن شاحنة دهست حشدا من الناس، ثم اصطدمت بمتجر بوسط ستوكهولم اليوم الجمعة (السابع من نيسان/أبريل 2017) مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

  • Schweden Stockholm LKW-Angriff | Premierminister Stefan Löfven (Reuters/TT News Agency/T. Johansson)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين للصحفيين خلال زيارة في وسط البلاد إن "السويد تتعرض لهجوم. كل شيء يشير إلى حقيقة أن هذا هجوم إرهابي." وعاد لوفين بشكل فوري إلى العاصمة.

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (picture-alliance/AP Photo/TT News Agency/A. Wiklund)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الشاحنة دهست جمعا من المارة في أحد شوارع التسوق الرئيسية اليوم الجمعة، ثم اصطدمت بأحد المتاجر.

  • Schweden Bild vom Verdächtiger des Attentats in Stockholm (Reuters/Police/Handout/TT News Agency)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وبالرغم من عدم إعلان أية جهة مسؤوليتها، إلا أن الشرطة استطاعت الحصول على صورة قالت بأنها تعتقد أنها تعود إلى الفاعل.

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/D. Dikson)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة السويدية عقب حادث

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/TT News Agency/N. Johansson)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وانتشر عدد كبير من أفراد الشرطة وخدمات الطوارئ في المكان وقالت الشرطة إنه لم يتم اعتقال أحد فيما يتعلق بالهجوم.

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/TT News Agency/A. Schyman)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وبحسب بيانات الشرطة، تم إغلاق مجمع "روزنباد"، مقر الحكومة السويدية، ومبنى البرلمان والقصر الملكي، كما تم وقف حركة القطارات وسط المدينة.

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/TT News Agency/N. Johansson)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    أكدت الحكومة الألمانية تضامنها مع الشعب السويدي عقب عملية الدهس التي تشتبه السلطات السويدية في أنها عمل إرهابي. وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نقف سوية في وجه الإرهاب".

  • Deustchland | Anschlag mit LKW auf Weihnachtsmarkt in Berlin (picture-alliance/rtn-radio tele nord rtn/P. Wuest)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وفي حال تأكد أن الحادث هو إرهابي، فقد سبق وأن شهدت مدن أوروبية مثل نيس وبرلين حوادث مماثلة .حيث قاد أنيس عامري الذي طلب اللجوء إلى ألمانيا لكن تم رفض طلبه، شاحنة إلى داخل سوق لعيد الميلاد في برلين في التاسع عشر من كانون الأول / ديسمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وجرح العشرات. (الكاتب: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

شهد وسط العاصمة السويدية ستوكهولم حادثة دهس بشاحنة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وفي حال ثبوت أن للحادث صلة بالإرهاب فإن ستوكهولم سوف تنضم إلى مدن أوروبية أخرى مثل برلين ونيس اللتان شهدتا حوادث مماثلة. (07.04.2017)  

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الشرطة الألمانية: لا دليل على عمل إرهابي في حادث كوكسهافن 26.11.2017

مع اقتراب عيد الميلاد، الذي شهد العام الماضي هجوما بشاحنة على مارة، وقعت حادثة دهس بسيارة ركاب صغيرة في مدينة كوكسهافن الألمانية. ولم تتضح بعد أسباب الحادث، غير أن الشرطة تستبعد حاليا وجود دافع سياسي على الأرجح.

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