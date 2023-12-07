ألمانيا: رجل فقد بصره يقاضي بيونتيك المنتجة للقاح كورونا

كسب معركة قضائية ضد شركات الأدوية في ألمانيا أمر ليس بتلك السهولة. رفضت المحكمة الإقليمية في مدينة روتفايل في ولاية بادن-فورتمبورغ الألمانية الأربعاء (السادس من كانون الأول/ديسمبر 2023) دعوى رفعها رجل يبلغ من العمر 58 عاماً يدعي فيها فقدان بصره بعد تطعيمه بلقاح بيونتيك-فايزر، مطالباً بتعويض قدره 150 ألف يورو من شركة بيونتيك عن جميع الأضرار المادية وغير المادية، حسب ما أوردت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" على موقعها الإلكتروني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع مثل هذا النوع من القضايا في ألمانيا. كما أنها ليست المرة الأولى التي ترفض محكمة ألمانية قبول النظر فيها بدعوة "عدم توفر الأسباب الموجبة"، كما ذكر الموقع الإلكتروني "دويتشلاند فونك" الألماني.

وتشمل لآثار الجانبية للقاحات كوفيد-19 التورم الموضعي والألم والحساسية والتهاب عضلة القلب وتجلط الدم والأمراض العصبية النادرة جداً والشلل، على سبيل المثال لا الحصر. وبالنظر إلى أنه تم تقديم أكثر من 192 مليون لقاح ضد كوفيد-19 من مختلف الشركات المصنعة في ألمانيا، ونحو 11 مليار لقاح في جميع أنحاء العالم، فإن الآثار الجانبية المؤكدة منخفض للغاية.

وفي القضية الأخيرة، لم تحقق محكمة روتويل الإقليمية في مسألة ما إذا كان لقاح بيونتيك قد تسبب في العمى، بل رأت أن متطلبات رفع القضية لم يتم استيفاؤها. وكان يتعين على المدعي، حسب المحكمة، أن يثبت حدوث أخطاء في عملية ترخيص اللقاح أو أن النتائج العلمية الجديدة أدت إلى تغيير في تقييم نسبة الفوائد إلى المخاطر. ووفق بيان المحكمة، اعتمد المدعي على "تقارير مشتبه بها لم يتم التحقق منها عن تلف اللقاح، وآراء فردية مأخوذة من الإنترنت، لا سيما بشأن بروتين سبايك" وادعاءات أخرى. ولم يقدم المدعي أي دليل على حصول تأثير سياسي مزعوم على عملية ترخيص اللقاح.

وتقدر شركة بيونتيك عدد من أخذ لقاحها بحوالي 1.5 مليار إنسان في العالم وأكثر من 65 مليون في ألمانيا.

خ.س/ح.ز (وكالات)