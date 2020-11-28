 ألمانيا.. رئيس سابق للاستخبارات يترك عمله بمكتب محاماة بسبب حزب البديل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.01.2021

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ألمانيا.. رئيس سابق للاستخبارات يترك عمله بمكتب محاماة بسبب حزب البديل

أعلن مكتب محاماة في مدينة كولونيا الألمانية يمثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في دعوى قضائية ضد هيئة حماية الدستور أن الرئيس الأسبق للهيئة هانس غيورغ ماسن أنهى عمله في المكتب. فما سبب مغادرة ماسن؟

الرئيس الأسبق لهيئة حماية الدستور هانس غيورغ ماسن

الرئيس الأسبق للاستخبارات الداخلية بألمانيا هانس غيورغ ماسن ينهي عمله لدى مكتب محاماة يمثل حزب "البديل" اليميني الشعبوي.

أنهى الرئيس الأسبق لهيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)، هانس-غيورغ ماسن، عمله في مكتب المحاماة "هوكر" في مدينة كولونيا الألمانية.

مختارات

طرد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المتحدث السابق باسمه كريستيان لوت بعد تقارير تحدثت عن إدلائه بتصريحات، في فيلم وثائقي، تدعو لقتل المهاجرين. ولا يزال بعض الغموض يحوم حول حيثيات التصريحات التي أدلى بها لوت.

رغم إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، ووسط انتقادات حادة، يعقد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي مؤتمره العام على مدار يومين. وتم تسجيل مظاهرة ضد سياسات الحزب بمشاركة حوالي ألف شخص خارج مقر انعقاد مؤتمره.

وفق استطلاع للرأي، فإن الحزب اليميني الشعبوي قد انخفضت شعبيته إلى أقل من عشرة في المائة على الصعيد الوطني في الوقت الذي يدور فيه صراع داخل الحزب على السلطة.

وأعلن مكتب المحاماة في بيان على موقعه على الإنترنت، اليوم الثلاثاء (26 يناير/ كانون الثاني)، أن السبب في ذلك هو أن المكتب يمثلحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في دعواه القضائية ضد هيئة حماية الدستور، موضحا أن من المحتمل مثول ماسن كشاهد خلال القضية.

وقال ماسن، الذي أُجبر على ترك هيئة حماية الدستور في 2018، إن عمله في مكتب المحاماة لا يمثل تضاربا رسميا في المصالح، لكن هناك احتمال أن "يتم التشكيك في إدلاءاته كشاهد". وأضاف ماسن في البيان الصادر عن مكتب المحاماة: "من أجل تجنب ضرر قد يلحق بكل الأطراف المعنية، ولإتاحة محاكمة عادلة، قمت بتبكير رحيلي من المكتب لمدة ثلاثة أشهر".

وحرك الحزب دعوى قضائية ضد هيئة حماية الدستور لمنعها من وضعه رسميا قيد التحقيق وإعلان هذه الخطوة للرأي العام. ويحاجج الحزب اليميني الشعبوي في ذلك بأن هذا الإجراء يقوض حقه في تكافؤ الفرص مقارنة بباقي الأحزاب السياسية الأخرى.

وأُجبر ماسن على مغادرة جهاز الاستخبارات الداخلية، بعد أن شكك في صحة مقطع فيديو يُظهر متظاهرين من اليمين المتطرف يطاردون مهاجرين.

ع.ش/ ف.ي (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:49

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