ألمانيا.. رئيس سابق للاستخبارات يترك عمله بمكتب محاماة بسبب حزب البديل

أنهى الرئيس الأسبق لهيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)، هانس-غيورغ ماسن، عمله في مكتب المحاماة "هوكر" في مدينة كولونيا الألمانية.

وأعلن مكتب المحاماة في بيان على موقعه على الإنترنت، اليوم الثلاثاء (26 يناير/ كانون الثاني)، أن السبب في ذلك هو أن المكتب يمثلحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في دعواه القضائية ضد هيئة حماية الدستور، موضحا أن من المحتمل مثول ماسن كشاهد خلال القضية.

وقال ماسن، الذي أُجبر على ترك هيئة حماية الدستور في 2018، إن عمله في مكتب المحاماة لا يمثل تضاربا رسميا في المصالح، لكن هناك احتمال أن "يتم التشكيك في إدلاءاته كشاهد". وأضاف ماسن في البيان الصادر عن مكتب المحاماة: "من أجل تجنب ضرر قد يلحق بكل الأطراف المعنية، ولإتاحة محاكمة عادلة، قمت بتبكير رحيلي من المكتب لمدة ثلاثة أشهر".

وحرك الحزب دعوى قضائية ضد هيئة حماية الدستور لمنعها من وضعه رسميا قيد التحقيق وإعلان هذه الخطوة للرأي العام. ويحاجج الحزب اليميني الشعبوي في ذلك بأن هذا الإجراء يقوض حقه في تكافؤ الفرص مقارنة بباقي الأحزاب السياسية الأخرى.

وأُجبر ماسن على مغادرة جهاز الاستخبارات الداخلية، بعد أن شكك في صحة مقطع فيديو يُظهر متظاهرين من اليمين المتطرف يطاردون مهاجرين.

ع.ش/ ف.ي (د ب أ)