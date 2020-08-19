ألمانيا: "دوافع إسلاموية" خلف سلسلة حوادث بالطريق السريع تسبب بها رجل عمداً

قال متحدث باسم النيابة العامة في برلين اليوم الأربعاء (19 آب/أغسطس) إن السلطات تحقق في سلسلة من حوادث السيارات أسفرت عن إصابة عدة أشخاص على طريق سريع في برلين مساء أمس الثلاثاء (19 آب/أغسطس) باعتبارها "هجوماً ذا دوافع إسلامية".

ونقلت مجلة فوكوس الألمانية عن المتحدث قوله: "وفقاً للمعلومات الحالية كان الهجوم ذا دوافع إسلاموية". وأضاف أن هناك مؤشرات أيضاً على أن المشتبه به البالغ من العمر 30 عاماً، والذي يحمل الجنسية العراقية، يعاني من مشاكل نفسية.

وقال المتحدث أنه يُجرى التحقيق ضد العراقي بتهمة الشروع في القتل في العديد من الحالات، مضيفاً أن الاصطدامات كانت متعمدة، وقال: "وفقاً للظروف لا نرجح أن الحادثة وقعت مصادفة".

وتسبب الرجل بسلسلة حوادث صدماً بسيارته على طريق سريع يعبر برلين، في عمل أسفر عن جرح ستة أشخاص ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة.



وأفادت عدة وسائل إعلام أن مرتكب العمل عراقي عمره ثلاثين عاماً هتف "الله أكبر" حين خرج من سيارته بعدما صدم عدة سيارات ودراجات نارية على الطريق السريع (A100( في العاصمة الألمانية قرابة الساعة 18,30 (16,30 ت غ).

وأوضح شهود لصحيفة "بيلد" أن الرجل صاح: "إياكم أن يقترب أحد، وإلا ستموتون جميعاً" مهدداً بتفجير عبوة، قبل أن تعتقله قوات الأمن التي وصلت إلى الموقع بكثافة. وقطعت الشرطة حركة السير لعدة ساعات على الطريق السريع المكتظ عادة بالسيارات، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في عدة نقاط، ريثما يتم التثبت من محتوى الصندوق المشبوه في سيارة الرجل. وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه عندما تم إيقاف الرجل، أعلن أن هناك "جسماً خطيراً" في الصندوق.

مشاهدة الفيديو 13:45 شارك حملة أمنية ضد "أوساط إسلامية" في ألمانيا.. ماذا وراءها؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3WD28 حملة أمنية ضد "أوساط إسلامية" في ألمانيا.. ماذا وراءها؟

وقام فنيو الطب الشرعي بمسح الصندوق المعدني بالأشعة السينية. وبحسب بياناتهم، فإن هذا الصندوق مناسب لتخزين ذخيرة. وتم فتح الصندوق لكن لم يتم العثور أي شيء مريب داخله.

ويحقق قسم أمن الدولة التابع للشرطة الجنائية، والمسؤول عن الجرائم ذات الدوافع السياسية، مع الرجل الذي ارتكب الحوادث "عمداً" حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن المحققين. وقال متحدث قضائي إن الشرطة تحقق أيضاً فيما إذا كان الجاني مضطرباً عقلياً، لكنه أضاف أنه لا يمكن استبعاد الدافع الإسلاموي.

والسلطات الألمانية في حال تأهب حيال الخطر الإسلامي منذ اعتداء صدماً بالسيارة أوقع 12 قتيلاً في كانون الأول/ديسمبر 2016 في برلين وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)