 ألمانيا: ″دوافع إسلاموية″ خلف سلسلة حوادث بالطريق السريع تسبب بها رجل عمداً | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.08.2020

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أخبار

ألمانيا: "دوافع إسلاموية" خلف سلسلة حوادث بالطريق السريع تسبب بها رجل عمداً

تسبب رجل بحوادث على طريق سريع في برلين أسفرت عن إصابة ستة أشخاص، في "هجوم بدوافع إسلاموية" كما أعلن متحدث باسم النيابة العامة في برلين، مشيراً إلى وجود أدلة على مشكلات نفسية لمرتكب الواقعة العراقي.

الحوادث حصلت في الطريق السريع (A100) في برلين

الحوادث حصلت في الطريق السريع (A100) في برلين

قال متحدث باسم النيابة العامة في برلين اليوم الأربعاء (19 آب/أغسطس) إن السلطات تحقق في سلسلة من حوادث السيارات أسفرت عن إصابة عدة أشخاص على طريق سريع في برلين مساء أمس الثلاثاء (19 آب/أغسطس) باعتبارها "هجوماً ذا دوافع إسلامية".

مختارات

ونقلت مجلة فوكوس الألمانية عن المتحدث قوله: "وفقاً للمعلومات الحالية كان الهجوم ذا دوافع إسلاموية". وأضاف أن هناك مؤشرات أيضاً على أن المشتبه به البالغ من العمر 30 عاماً، والذي يحمل الجنسية العراقية، يعاني من مشاكل نفسية.

وقال المتحدث أنه يُجرى التحقيق ضد العراقي بتهمة الشروع في القتل في العديد من الحالات، مضيفاً أن الاصطدامات كانت متعمدة، وقال: "وفقاً للظروف لا نرجح أن الحادثة وقعت مصادفة".

وتسبب الرجل بسلسلة حوادث صدماً بسيارته على طريق سريع يعبر برلين، في عمل أسفر عن جرح ستة أشخاص ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة.

وأفادت عدة وسائل إعلام أن مرتكب العمل عراقي عمره ثلاثين عاماً هتف "الله أكبر" حين خرج من سيارته بعدما صدم عدة سيارات ودراجات نارية على الطريق السريع (A100( في العاصمة الألمانية قرابة الساعة 18,30 (16,30 ت غ).

وأوضح شهود لصحيفة "بيلد" أن الرجل صاح: "إياكم أن يقترب أحد، وإلا ستموتون جميعاً" مهدداً بتفجير عبوة، قبل أن تعتقله قوات الأمن التي وصلت إلى الموقع بكثافة. وقطعت الشرطة حركة السير لعدة ساعات على الطريق السريع المكتظ  عادة بالسيارات، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في عدة نقاط، ريثما يتم التثبت من محتوى الصندوق المشبوه في سيارة الرجل. وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه عندما تم إيقاف الرجل، أعلن أن هناك "جسماً خطيراً" في الصندوق.

مشاهدة الفيديو 13:45

حملة أمنية ضد "أوساط إسلامية" في ألمانيا.. ماذا وراءها؟

وقام فنيو الطب الشرعي بمسح الصندوق المعدني بالأشعة السينية. وبحسب بياناتهم، فإن هذا الصندوق مناسب لتخزين ذخيرة. وتم فتح الصندوق لكن لم يتم العثور أي شيء مريب داخله.

ويحقق قسم أمن الدولة التابع للشرطة الجنائية، والمسؤول عن الجرائم ذات الدوافع السياسية، مع الرجل الذي ارتكب الحوادث "عمداً" حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن المحققين. وقال متحدث قضائي إن الشرطة تحقق أيضاً فيما إذا كان الجاني مضطرباً عقلياً، لكنه أضاف أنه لا يمكن استبعاد الدافع الإسلاموي.

والسلطات الألمانية في حال تأهب حيال الخطر الإسلامي منذ اعتداء صدماً بالسيارة أوقع 12  قتيلاً في كانون الأول/ديسمبر 2016 في برلين وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

 م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)

  • Berlin Al-Nur-Moschee (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استغلال المساجد لأهداف إيديولوجية

    تقدر السلطات الأمنية عدد السلفيين المتشددين في ألمانيا بنحو 6500 ولكن ليسو جميعا مستعدين لاستخدام العنف. ويستغل هؤلاء المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف بين المسلمين مثل مسجد النور في برلين الذي قامت السلطات الأمنية بإغلاقه، حيث كان يعتبر معقلا لسلفيين متشددين حسب هيئة حماية الدستور.

  • Dortmund Islamisten Werbung fuer den Koran (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    توزيع القرآن بالمجان

    بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!

  • Bonn Demonstrierende Muslime gegen Rechtsradikalismus (dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    صلاة وسط شارع عمومي

    يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.

  • Deutschland Scharia-Polizei Wuppertal (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    "شرطة الشريعة"

    عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان

    هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".

  • Bonn Pro NRW Salafisten Ausschreitungen (picture-alliance/dpa)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استعداد للقيام بأعمال عنف

    ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.

  • Bogida-Demonstranten protestieren am 22.12.2014 in Bonn (picture-alliance/dpa/Roberto Pfeil)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    جماعات مناهضة للسلفيين

    مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.

  • Deutschland Vollverschleierte Frauen bei Kundgebung von Pierre Vogel (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مشاركة نسائية في التحركات السلفية

    المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.

  • Deutschland Razzia in Hildesheim (picture-alliance/dpa/C. Gossmann)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مداهمة مقرات السلفيين وجمعياتهم

    تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.

  • Deutschland - Ibrahim Abou-Nagie verteilt Korane in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/R. Harde)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    حظر جميعة سلفية متشددة

    يسعى السلفيون من خلال نشاطاتهم إلى نشر الفكر الإسلامي المتشدد وتقديم "الإسلام على أنه دين العنف والكراهية والزواج القسري والإرهاب"، كما جاء في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت للجمعية السلفية "الدين الحق" التي تم حظرها من قبل السلطات الألمانية واعتُقل أحد مؤسسيها وأبرز وجوهها ابراهيم أبو ناجي.

  • Bonn Salafist Messerangriff Gericht Urteil (Hermann J. Knippertz/dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    محاكمة مشتبه به

    من يلجأ إلى العنف من بين السلفيين يقبض عليهم وتتم محاكمته مع حفظ حقه في محاكمة عادلة بوجود محامي الدفاع. في الصورة: السلفي مراد ك. بجانب المحامي أثناء جلسة المحاكمة في بون بتهمة الإيذاء الجسدي ومقاومة موظف عام أثناء القيام بمهامه.

    الكاتب: عارف جابو


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