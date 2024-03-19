ألمانيا- دعوى قضائية ضد جندي ألماني بتهمة نقل معلومات للروس

قال الادعاء العام الألماني إنه تم تحريك دعوى قضائية بحق جندي ألماني في الخدمة تتعلق بنقل معلومات للاستخبارات الروسية، وإنه قدم في إحدى المناسبات معلومات حصل عليها في إطار عمله الوظيفي بغرض تحويلها إلى جهاز مخابرات روسي.

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، الثلاثاء (19 مارس/آذار 2024)، تحريك دعوى قضائية ضد جندي ألماني عامل بتهمة نقل معلومات إلى الاستخبارات الروسية.

ويتهم الادعاء الرجل بالقيام بأنشطة استخباراتية وانتهاك قواعد السرية الخاصة بعمله. ولم يذكر الادعاء تفاصيل عن هذه الاتهامات. وتنظر دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف في الدعوى وستبت فيما إذا كان سيتم عقد محاكمة أم لا.

وحسب البيان الصادر، فإن المتهم كان يعمل كجندي محترف في المكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات واستخدامات الجيش الألماني (BAAINBw).

ويقع مقر هذه المؤسسة في مدينة كوبلنز غربي ألمانيا، وهي مسؤولة عن تجهيز الجيش بالمواد والأسلحة وكذلك تطوير واختبار وشراء التكنولوجيا العسكرية.

ويُعْتَقَد أن الرجل قام ابتداء من أيار/ مايو 2023 - بدافع ذاتي بعرض التعاون على القنصلية العامة الروسية في بون والسفارة الروسية في برلين عدة مرات. وأضاف بيان الادعاء أنه " قدم في إحدى المناسبات معلومات حصل عليها في إطار عمله الوظيفي بغرض تحويلها إلى جهاز مخابرات روسي".

فضيحة التجسس.. هل تورط ألمانيا في مواجهة مباشرة مع روسيا؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن ضباطاً من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية ألقوا القبض على المتهم في كوبلنز في 9 أغسطس/آب. وهو محتجز منذ ذلك الحين. كما قام الضباط أيضًا بتفتيش منزل المتهم ومكان عمله، فيما أُجريت التحقيقات بالتعاون الوثيق مع المكتب الاتحادي لجهاز مكافحة التجسس العسكري (MAD) والمكتب الاتحادي لحماية الدستور، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في ذلك الوقت.

يُشار إلى أن هذه ليست الحالة الأولى لحالة تجسس مشتبه بها لصالح روسيا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، ففي برلين، تتم محاكمة موظف سابق في جهاز المخابرات الفيدرالية (BND) أمام محكمة الاستئناف في قضية تتعلق بشبهة الخيانة. ويُزعم أن المتهم قد نقل معلومات سرية إلى جهاز استخبارات روسي. ويقال إن المحتوى هو سر من أسرار الدولة بحسب التعريف الوارد في القانون الجنائي الألماني.

وشدد وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان على أنه "يجب أن نكون يقظين في جميع الأوقات، الآن أكثر من أي وقت مضى". وأضاف: "علينا أن نفترض أن تجسس الأجهزة التابعة لـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يتوقف عند أي شيء، ولا حتى في ألمانيا".

ع.ح/ف.ي (د ب أ)