ألمانيا: دخول أكثر من 11 ألف مهاجر عبر بيلاروسيا وبولندا

سجلت السلطات الألمانية وصول أكثر من 11 ألف مهاجر وطالب لجوء إلى البلاد في العام الحالي بشكل غير نظامي عبر بيلاروسيا وبولندا.

وأعلنت الشرطة الألمانية الخميس (30 كانون الأول/ديسمبر 2021) أنها سجلت حتى أمس الأربعاء 11 ألف و213 حالة دخول غير نظامية، مشيرة إلى أن الحدود البولندية الألمانية تمثل النقطة الساخنة في هذه الهجرة. وكان عدد كبير من المهاجرين وصلوا عبر الحدود البولندية إلى ولاية براندنبورغ الألمانية.

وزاد عدد المهاجرين القادمين عبر طريق بيلاروسيا على نحو متسارع منذ منتصف العام الحالي، ويرى الاتحاد الأوروبي خلف هذه الحركة سياسة متعمدة من جانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

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وكان عدد المهاجرين القادمين إلى ألمانيا عبر هذا الطريق وصل في أيلول/سبتمبر إلى 2049 شخصا دخلوا إلى البلاد بشكل غير نظامي، ووصل العدد إلى ذروته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي حيث بلغ 5294 شخصا.

واستمر العدد عند مستوى مرتفع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بـ2849 شخصا وذلك قبل أن ينخفض على نحو ملحوظ إلى 521 شخصا في كانون الأول/ديسمبر الحالي. وكان هناك العديد من الأشخاص من العراق وسوريا ومناطق أزمات أخرى في المرفق الرئيسي للإيواء الأولي في مدينة آيزنهوتنشتات آواخر الصيف الماضي.

وناشدت ولاية براندنبورغ في وقت سابق الحكومة الاتحادية الألمانية تقديم الدعم حتى يمكن توزيع المهاجرين وطالبي اللجوء على الولايات بصورة أسرع وتقليل العبء على مركز الإيواء الأولي في الولاية.

وتم افتتاح مركز تسجيل جديد للمهاجرين وطالبي اللجوء في مدينة فرانكفورت آن دير أودر الواقعة على الحدود البولندية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الأمر الذي ساعد في تخفيف العبء على مركز الإيواء الأولي في مدينة أيزنهوتنشتات.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)