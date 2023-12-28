ألمانيا: خمسة أشخاص يواجهون اتهامات بجمع أموال لداعش

كشف ممثلو النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا أن خمسة أشخاص يشتبه في أنهم من مؤيدي "داعش" يواجهون اتهامات أمام المحكمة بعد أن جمعوا تبرعات للتنظيم الإرهابي بلغت قيمتها أكثر من 250 ألف يورو. ومقتل قيادي بالتنظيم في سوريا.

وجه مكتب المدعي العام الاتحادي اتهامات إلى خمسة أشخاص، ثلاث نساء ورجلان، يشتبه في أنهم من مؤيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بتهمة جمع تبرعات بمبالغ كبيرة.

ويقال إن النساء الثلاث والرجلين قاموا بتحويل أكثر من 250 ألف يورو إلى "داعش" في سوريا عبر وسطاء، حسبما أعلنت السلطات القضائية، يوم الخميس (28 ديسمبر/كانون الأول 2023) في كارلسروه.

وأحال ممثلو الادعاء الاشخاص الخمسة إلى المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف على خلفية اتهامات بدعم منظمة إرهابية أجنبية وانتهاك قانون التجارة الخارجية والمدفوعات. وكل المشتبه بهم مواطنون ألمان عدا واحد. ولم تقرر المحكمة بعد ما إذا كان سيتم محاكمة المشتبه بهم في القضية.

واتهم مكتب المدعي الاتحادي في كارلسروه، سلطة الادعاء الأعلى، اليوم الخميس المشتبه بهم بجمع أموال نياية عن عضوين من "داعش" يقيمان في سوريا في الفترة من 2020 إلى 2022. وتم نقل الأموال عبر وسطاء.

ووجه المشتبه بهم نداءات لجمع التبرعات عبر تطبيق تليغرام. وكان من المقرر استخدام هذه التبرعات لتأمين إطلاق سراح أعضاء التنظيم المسجونين في مخيمي الهول وروج في شمال سوريا.

ويضم المعسكران في المقام الأول زوجات المقاتلين الذكور وقريباتهن البالغات الأخريات. وقال ممثلو الادعاء إن الهدف من جمع الأموال كان مساعدة المحتجزين على الهروب أو تهريبهم من المعسكرات.

إعلان مقتل قيادي بارز في "داعش" بسوريا

وفي حدث ذي صلة، قال بيان لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة إنها قتلت مسؤولا بارزا بتنظيم "داعش"، في عملية مشتركة مع وقوات التحالف بقيادة أمريكية. وأضاف البيان أن العملية، التي جرت ليل الأربعاء، أسفرت عن مقتل أبو عبيدة العراقي المعروف بأبي معاوية.

وقالت "قسد" إنه مواطن عراقي مسؤول عن التخطيط للأعمال الإرهابية في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن عملية القتل، وأضاف أن زوجة العراقي قد قتلت أيضا في العملية. وذكر المرصد أن العراقي وزوجته كانا يخططان لتنفيذ عمليات ضد القوات العسكرية في مخيم الهول، حيث عثر بحوزتهما على أسلحة ومخازن وأجهزة محمولة.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)