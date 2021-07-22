ألمانيا .. خطط لتحقيق استقلالية عن الغاز الروسي

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في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، تدرس الحكومة الألمانية، على غرار دول الاتحاد الأوروبي، سبل تحقيق استقلالية آكبر عن النفط والغاز الروسي. ومن بين الخطط المطروحة للنقاش تمديد العمل بمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن أوروبا "تعمدت" استثناء إمدادات الطاقة الروسية من العقوبات لأن ذلك "سينعكس بشدة على اقتصاد الدول الأوروبية". ويستورد الاتحاد الأوروبي 40% من حاجاته من الغاز من روسيا.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستغناء عن الغاز الروسي، من جهته يهدد رئيس الكرملين، فلاديمير بوتين أيضاً بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. لكن ما هي الدول التي يمكن أن تسد الفجوة في أوروبا؟
متى سيتوقف اعتماد ألمانيا على النفط والفحم من روسيا؟ وزير الاقتصاد الألماني هابيك يحدد موعدا لذلك خلال العام الجاري. ولكن المشكلة الكبرى تتمثل في الغاز، حيث تبدو الأمور أكثر تعقيدا.
ترفض الحكومة الألمانية فكرة فرض حظر فوري على الغاز والنفط الروسيين، هذا ما أكد عليه المستشار شولتس أكثر من مرة. بيد أنّ هذا الموقف لا يحظى بإجماع في البلاد؛ حيث يرى البعض أن الحظر ضروري أخلاقيًا ويمكن إدارته اقتصاديًا.
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