 ألمانيا .. خطط لتحقيق استقلالية عن الغاز الروسي | DW الأخبار | DW | 15.03.2022

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DW الأخبار

ألمانيا .. خطط لتحقيق استقلالية عن الغاز الروسي

في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، تدرس الحكومة الألمانية، على غرار دول الاتحاد الأوروبي، سبل تحقيق استقلالية آكبر عن النفط والغاز الروسي. ومن بين الخطط المطروحة للنقاش تمديد العمل بمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

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