ألمانيا .. خطط لتحقيق استقلالية عن الغاز الروسي

واردات الطاقة من روسيا.. هل تصمد الحكومة الألمانية أمام الضغوط؟

ترفض الحكومة الألمانية فكرة فرض حظر فوري على الغاز والنفط الروسيين، هذا ما أكد عليه المستشار شولتس أكثر من مرة. بيد أنّ هذا الموقف لا يحظى بإجماع في البلاد؛ حيث يرى البعض أن الحظر ضروري أخلاقيًا ويمكن إدارته اقتصاديًا.