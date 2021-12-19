ألمانيا- خبراء يدقون ناقوس الخطر ووزير الصحة يستبعد الإغلاق

دق "مجلس خبراء كورونا"، وهو مجموعة مكونة من 19 من الخبراء، يقدمون المشورة للحكومة الألمانية، ناقوس الخطر مع استمرار تفشي متحور أوميكرون، ودعوا إلى الحد بشكل أكبر من المخالطة بين السكان "في أقرب وقت ممكن".

وكتب الخبراء في بيان منشور في برلين اليوم الأحد (19 ديسمبر/ كانون الأول 2021): "إذا استمر تفشي متحور أوميكرون في ألمانيا على هذا النحو، فإن قسما كبيرا من السكان سيصاب بالمرض أو سيوضع قيد الحجر"، محذرين من خطر حصول اضطراب كبير في عمل "البنى التحتية الحساسة" مثل المستشفيات وأجهزة الإسعاف والاتصالات وإمدادات الكهرباء والمياه.

ولم يتطرق الخبراء الـ19 إلى تفاصيل هذه الإجراءات، مع التأكيد أن أوميكرون يضفي على الوباء "بعدا جديدا" كونه "يصيب عددا أكبر من الأشخاص في وقت قصير ويطاول الملقحين ومن سبق أن تعافوا" من فيروس كورونا.

ونبهوا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى "تفش واسع النطاق"، مشددين على أن "حماية البنى التحتية الحساسة في بلادنا تتطلب استعدادا كاملا وفوريا".

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مجلس الخبراء: يجب فرض قيود إضافية

وأعلن مجلس خبراء كورونا، الذي شكلته الحكومة الألمانية الجديدة، أن هناك "حاجة إلى التدخل" في الأيام المقبلة بسبب انتشار متحور أوميكرون. وذكر المجلس في بيانه :"يجب تحضير تدابير مضادة فعالة ومنسقة على الصعيد الاتحادي للتحكم في انتشار العدوى ولاسيما فرض قيود مخططة ومنسقة جيدا على المخالطات".

وأضاف المجلس في بيانه أن هناك "أولوية قصوى" لتطبيق هذه الإجراءات ولاسيما بالنسبة لكبار السن وللأشخاص الآخرين الذين يعانون مخاطر الإصابة بمسار خطير لمرض كوفيد -19.

وأوضح البيان أن النماذج أظهرت أن الجرعات التنشيطية وحدها لا تكفل احتواء كاملا لموجة أوميكرون بل إن من الضروري فرض "قيود إضافية على المخالطات".

وفرضت ألمانيا قيودا عدة للحد من تفشي المتحور الجديد "أوميكرون" تشمل خصوصا غير الملقحين الممنوعين من دخول غالبية الأماكن العامة.

وقال الخبراء: "يجب دعوة السكان بشكل مكثف إلى السيطرة الفعالة على العدوى وذلك إلى جانب القرارات السياسية الضرورية، ومن ذلك تجنب التجمعات الكبيرة والارتداء المستمر لكمامات إف إف بي2 ولاسيما في القاعات الداخلية وتعزيز استخدام الوسائل السريعة للاختبارات في التجمعات قبل وأثناء أيام الأعياد".

وأعرب الخبراء عن اعتقادهم بضرورة الاستمرار في تطبيق القواعد السارية حاليا "بصورة أكثر صرامة، وبالتوازي مع هذا ينبغي تكثيف حملة التطعيم بشكل كبير، كما يجب الاستمرار والتعجيل بالتطعيمات التنشيطية والجرعات التطعيمية الأولى والثانية بكل الوسائل المتاحة".

وذكر الخبراء أن النمذجة الوطنية والدولية لديناميكية العدوى وحالات الذروة المحتملة لمعدلات العدوى أظهرت "نوعية جديدة للجائحة".

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وزير الصحة يستبعد الإغلاق قبل عيد الميلاد

ومن جهته، استبعد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الأحد فرض إغلاق "قبل عيد الميلاد" على غرار ما حصل في هولندا، مرجحا أيضا ألا يتم اتخاذ إجراء مماثل بعد الأعياد؛ لكنه حذر من أنه قد لا يكون بالإمكان وقف موجة خامسة لكوفيد-19، مضيفا أنه يبحث جعل التطعيم إلزاميا باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الجائحة.

وقال لاوترباخ للقناة الأولى الألمانية العامة "ARD": "لا، لن يكون لدينا هنا إغلاق قبل عيد الميلاد..".

وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ

وفي أحد برامج قناة بيلد، التابعة لصحيفة بيلد الألمانية، قال لاوتبرباخ "أنا سأستبعد القيام بإغلاق صارم الآن قبل عيد الميلاد، وهذا واضح"، حسبما نقلت بيلد. وحول سؤال عما إذا كان سيُنفًّذ إغلاقٌ في ألمانيا في فترة ما بعد أيام عيد الميلاد، قال لاوترباخ، بحسب بيلد "أعتقد أنه لن يكون هنالك أيضًا إغلاق صارم".

وكان لاوترباخ وهو طبيب وعالم فيروسات معروف، قد تحدث في المقابلة قبل ظهور رأي مجلس الخبراء وأضاف "على أساس هذه المعرفة الجديدة (لمجلس الخبراء) سنعرض خطتنا في الأيام القليلة المقبلة".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)