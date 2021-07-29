 ألمانيا... خبراء يحذرون من السجائر الإلكترونية! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 27.05.2022

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صحة

ألمانيا... خبراء يحذرون من السجائر الإلكترونية!

يرى بعض المدخنين، وخاصة الشباب منهم، في السجائر الإلكترونية أداة للتخلص من تدخين التبغ التقليدي، غير أن باحثين ألمان حذروا من خطر الإدمان على هذا البديل الذي يرتبط بمخاطر صحية لا حصر لها.

كشف الخبراء عن أن البخار المنبعث من السجائر الإلكترونية هو عبارة عن رذاذ له خصائص مسببة للالتهابات ومضرة باللأوعية الدموية ومسرطنة

كشف الخبراء عن أن البخار المنبعث من السجائر الإلكترونية هو عبارة عن رذاذ له خصائص مسببة للالتهابات ومضرة باللأوعية الدموية ومسرطنة

حذر باحثون في جامعة كيمنتس للتكنولوجيا من الآثار الضارة للسجائر الإلكترونية على الشباب، وفق ما نقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية. وقال الباحثون: "صحيح أن التدخين يعد أقل انتشاراً بين فئة الشباب في الوقت الحالي، غير أن استخدام المنتجات الإلكترونية البديلة، ومنها السجائر الإلكترونية آخذ في الازدياد بين الشباب". 

مختارات

الاقلاع عن التدخين ليس سهلا وهو ما يعلمه من حاول وقف هذه العادة. بداية العام الجديد تكون مناسبة للعديد من المدخنين من أجل الاقلاع عن هذه العادة الضارة. باتباع هذه النصائح قد يكون 2019 عام بلا تدخين بالنسبة لك ومن حولك.

قادت عملية فحص روتينية داخل متحف بجامعة أبردين الأسكتلندية إلى اكتشاف قطعة أثرية مصرية عريقة. وهو اكتشاف قد يساعد الباحثين على حلّ بعض ألغاز الأهرامات الفرعونية.

رغم أنه ينظر إليها على أنها أقل ضررا من السجائر العادية، تنطوي السجائر الإلكترونية على مخاطر عديدة. دراسة حديثة تكشف أن السجائر الإلكترونية تحدث تغيرا في البكتيريا النافعة بالفم وهو أمر له تداعيات خطيرة. فكيف يحصل ذلك؟

من جهته أوضح زورين كويتونين بول، من عيادة الإقلاع عن التدخين في كيمنتس: "يثير الإعلان عن مثل هذه المنتجات من قبل المؤثرين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي الفضول حول البديل الذي يبدو غير ضار لاستهلاك النيكوتين".

كشف الخبراء عن أن البخار المنبعث هو عبارة عن رذاذ له خصائص مسببة للالتهابات ومضرة باللأوعية الدموية ومسرطنة، مما يشكل مخاطر صحية لا حصر لها.

ويرى بعض المدخنين في السجائر الإلكترونية أداة للتخلص من تدخين التبغ. وينتقد خبراء جامعة كيمنتس هذا السلوك أيضاً. وأشاروا إلى أنه وفق التقييمات التي أجرتها الجمعية الألمانية لأمراض الرئة وطب الجهاز التنفسي، فإن غالبية مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين يسعون جاهدين نحو حياة خالية من التدخين يستمرون في استهلاك السجائر التقليدية أو السجائر الإلكترونية بشكل دائم ولا يتمكنون من التخلص منها.

جاء هذا التحذير بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ يوم 31 مايو/ أيار من كل عام. 

عيادة الإقلاع عن التدخين هي قسم تابع لمعهد علم النفس في جامعة كيمنتس للتكنولوجيا، حيث يجري فيها دعم الراغبين في الإقلاع عن التدخين. ووفقاً لبيانات العيادة، فقد تم أيضاً تقديم دورات رقمية منذ عام 2020.

إ.م/خ.س

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    سجائر مزودة ببطاريات، تنفث بخار الماء مصحوبا بالنيكوتين أو تبغا بطعم القهوة. يستنشقه المدخنون وكأنهم يدخنون سيجارة حقيقية مشتعلة، فهل هي آمنة ؟ تعرف على أسرارها في ملف للصور.

  • Infografik Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    كيف تعمل السيجارة الالكترونية

    السيجارة الالكترونية تتكون من بطارية يمكن أعادة شحنها، ومن حاوية صغيرة يوضع فيها التبغ السائل. وجهاز يسخن التبغ السائل وينفث البخار.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    نكهات حسب الأذواق

    ما يميز السيجارة الالكترونية هو تنوع التبغ والنكهات. ويمكن للمستخدم أن يدخن أيضا تبغا دون نيكوتين، أو تبغا بنيكوتين منخفض، أو تبغا بطعم الفواكه أو بطعم القهوة.

  • E-Zigarre

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    غليون الكرتوني

    توجد نوعيات مختلفة منها، مثل السيجارة التي تستعمل مرة واحدة فقط، أو التي تستعمل لمرات عدة، وهناك أيضا ما يسمى الغليون الالكتروني.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    أضرار أقل ؟

    تدخين السيجارة الحقيقية هو استنشاق دخان التبغ وإيصاله إلى الرئة. أما تدخين السيجارة الالكترونية فهو استنشاق بخار التبغ السائل. لذلك يدعو مناصري السيجارة الالكترونية إلى دعم استعمال هذا النوع المبتكر من السجائر لأن أضراره أقل من السجائر الحقيقية.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    حظر التدخين لا يشمل السيجارة الاليكترونية

    لكن لدى منظمة الصحة العالمية مخاوف من استعمال هذا النوع من السجائر إذ "لم يتم الكشف بشكل كامل حتى الآن عن طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة فيها". في ألمانيا شمل حظر التدخين في الأماكن العامة السيجارة الالكترونية أيضا في بعض الأماكن.

  • Swedish House Mafia HOPE Concert für den Iran 2013

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    محتويات لا تعرف أضرارها

    محتويات التبغ السائل في السيجارة الالكترونية مثيرة للشك. فمادة بروبيلين غليكول السائلة عديمة اللون مثلا تستخدم في نكهات التبغ السائل. هذه المادة تستخدم أيضا في تصنيع الضباب وفي بعض المعطرات ومستحضرات التجميل، ولا تُعرف أضرارها الحقيقية.

  • Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    ترك التدخين هو الأكثر أمانا

    لكن المتفق عليه من قبل العلماء هو أن أضرار السيجارة الالكترونية اقل من السيجارة غير الالكترونية على صحة الإنسان، قد يعود سبب ذلك إلى عدم وجود دراسات طويلة الأمد حول السيجارة الاليكترونية. لذلك ينصح العلماء بترك التدخين بجميع أنواعه لتجنب الأمراض.

    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري


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هل السجائر الإلكترونية صحية؟  

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