ألمانيا... خبراء يحذرون من السجائر الإلكترونية!

حذر باحثون في جامعة كيمنتس للتكنولوجيا من الآثار الضارة للسجائر الإلكترونية على الشباب، وفق ما نقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية. وقال الباحثون: "صحيح أن التدخين يعد أقل انتشاراً بين فئة الشباب في الوقت الحالي، غير أن استخدام المنتجات الإلكترونية البديلة، ومنها السجائر الإلكترونية آخذ في الازدياد بين الشباب".
من جهته أوضح زورين كويتونين بول، من عيادة الإقلاع عن التدخين في كيمنتس: "يثير الإعلان عن مثل هذه المنتجات من قبل المؤثرين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي الفضول حول البديل الذي يبدو غير ضار لاستهلاك النيكوتين".
كشف الخبراء عن أن البخار المنبعث هو عبارة عن رذاذ له خصائص مسببة للالتهابات ومضرة باللأوعية الدموية ومسرطنة، مما يشكل مخاطر صحية لا حصر لها.
ويرى بعض المدخنين في السجائر الإلكترونية أداة للتخلص من تدخين التبغ. وينتقد خبراء جامعة كيمنتس هذا السلوك أيضاً. وأشاروا إلى أنه وفق التقييمات التي أجرتها الجمعية الألمانية لأمراض الرئة وطب الجهاز التنفسي، فإن غالبية مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين يسعون جاهدين نحو حياة خالية من التدخين يستمرون في استهلاك السجائر التقليدية أو السجائر الإلكترونية بشكل دائم ولا يتمكنون من التخلص منها.
جاء هذا التحذير بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ يوم 31 مايو/ أيار من كل عام.
عيادة الإقلاع عن التدخين هي قسم تابع لمعهد علم النفس في جامعة كيمنتس للتكنولوجيا، حيث يجري فيها دعم الراغبين في الإقلاع عن التدخين. ووفقاً لبيانات العيادة، فقد تم أيضاً تقديم دورات رقمية منذ عام 2020.
إ.م/خ.س
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أسرار السيجارة الإلكترونية في صور
سجائر مزودة ببطاريات، تنفث بخار الماء مصحوبا بالنيكوتين أو تبغا بطعم القهوة. يستنشقه المدخنون وكأنهم يدخنون سيجارة حقيقية مشتعلة، فهل هي آمنة ؟ تعرف على أسرارها في ملف للصور.
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أسرار السيجارة الإلكترونية في صور
كيف تعمل السيجارة الالكترونية
السيجارة الالكترونية تتكون من بطارية يمكن أعادة شحنها، ومن حاوية صغيرة يوضع فيها التبغ السائل. وجهاز يسخن التبغ السائل وينفث البخار.
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أسرار السيجارة الإلكترونية في صور
نكهات حسب الأذواق
ما يميز السيجارة الالكترونية هو تنوع التبغ والنكهات. ويمكن للمستخدم أن يدخن أيضا تبغا دون نيكوتين، أو تبغا بنيكوتين منخفض، أو تبغا بطعم الفواكه أو بطعم القهوة.
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أسرار السيجارة الإلكترونية في صور
غليون الكرتوني
توجد نوعيات مختلفة منها، مثل السيجارة التي تستعمل مرة واحدة فقط، أو التي تستعمل لمرات عدة، وهناك أيضا ما يسمى الغليون الالكتروني.
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أسرار السيجارة الإلكترونية في صور
أضرار أقل ؟
تدخين السيجارة الحقيقية هو استنشاق دخان التبغ وإيصاله إلى الرئة. أما تدخين السيجارة الالكترونية فهو استنشاق بخار التبغ السائل. لذلك يدعو مناصري السيجارة الالكترونية إلى دعم استعمال هذا النوع المبتكر من السجائر لأن أضراره أقل من السجائر الحقيقية.
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أسرار السيجارة الإلكترونية في صور
حظر التدخين لا يشمل السيجارة الاليكترونية
لكن لدى منظمة الصحة العالمية مخاوف من استعمال هذا النوع من السجائر إذ "لم يتم الكشف بشكل كامل حتى الآن عن طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة فيها". في ألمانيا شمل حظر التدخين في الأماكن العامة السيجارة الالكترونية أيضا في بعض الأماكن.
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أسرار السيجارة الإلكترونية في صور
محتويات لا تعرف أضرارها
محتويات التبغ السائل في السيجارة الالكترونية مثيرة للشك. فمادة بروبيلين غليكول السائلة عديمة اللون مثلا تستخدم في نكهات التبغ السائل. هذه المادة تستخدم أيضا في تصنيع الضباب وفي بعض المعطرات ومستحضرات التجميل، ولا تُعرف أضرارها الحقيقية.
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أسرار السيجارة الإلكترونية في صور
ترك التدخين هو الأكثر أمانا
لكن المتفق عليه من قبل العلماء هو أن أضرار السيجارة الالكترونية اقل من السيجارة غير الالكترونية على صحة الإنسان، قد يعود سبب ذلك إلى عدم وجود دراسات طويلة الأمد حول السيجارة الاليكترونية. لذلك ينصح العلماء بترك التدخين بجميع أنواعه لتجنب الأمراض.
الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري