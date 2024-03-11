ألمانيا - حملة ضد التمييز تشارك فيها أندية الدوري الألماني

تشارك أندية الكرة المحترفة في ألمانيا في حملة تستهدف زيادة الوعي بمدى خطورة التمييز والتحيز في الحياة اليومية. وتحت شعار "معا أوقفوا الكراهية ولنكن فريقا واحدا" ستجري فعاليات الحملة بمباريات البوندسليغا والدرجة الثانية.

قالت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (DFL)، الاثنين (11 مارس/ آذار 2024)، إن أندية الدوري الممتاز (البوندسليغا) ودوري الدرجة الثانية ستطلق حملة ضد كافة أشكال التمييز في الجولة المقبلة.

وذكرت الرابطة أن الجولة المقبلة من البطولتين (الجولة 26) ستشهد إطلاق حملة ضد التمييز تحت شعار "TOGETHER! STOP HATE. BE A TEAM" (معا، أوقفوا الكراهية .. ولنكن فريقا واحدا)، مشيرة إلى أن الشعار سيكون منتشرا في المباريات من الجمعة إلى الأحد، وكذلك عبر البث التليفزيوني والمنصات الرقمية.

ويأتي ذلك في ظل حملة دولية تمتد لأسابيع ضد العنصرية، ما بين يومي 11 و24 آذار / مارس الجاري، كما ستظهر شعارات الحملة على الكرات التي ستلعب بها المباريات ولوحات التبديل.

وأوضحت الرابطة أن الحملة تستهدف زيادة الوعي بمدى خطورة التمييز والتحيز في الحياة اليومية. وأضافت: "سيكون التركيز هنا على التوعية بكافة أنواع التمييز بما في ذلك السن والعرق والجنسية والنوع والهوية الجنسية، والقدرات الجسمانية والذهنية والدين والميول الجنسية والخلفية الاجتماعية".

ف.ي/ ص.ش (د ب أ)