ألمانيا: حلي ومجوهرات من لبن الأم!

اختارت مصممة مجوهرات من دويسبورغ (غرب ألمانيا) مادة خاصة لصناعة السلاسل والأساور. تصنع ميلاني كبيله، قطعها من لبن الأم وتقول إن السبب وراء الفكرة هو إعطاء نفسها وغيرها من الأمهات الفرصة لتذكر فترة الإرضاع الطبيعي "في شكل قطعة مجوهرات جميلة وفردية للغاية."

ترسل الأمهات المهتمات قطرات قليلة من لبنهن إلى المصممة. تقوم كبيله بتجفيفه وتخلطه بمادة الراتينج الصمغية وغيرها من مواد التصليب. وفي النهاية يتم صياغة القطعة بأكملها. كما يمكن استخدام الشعر أو أجزاء من الحبل السري. لقد كان هناك اهتمام كبير بالفكرة لدرجة أن المصممة تقول إنها سوف تضطر اختيار زبائنها المقبلين.

تصنع ميلاني كبيله قطع الحلي الخاصة بها من لبن الأمهات

وقوبلت الفكرة ببعض النقد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى المنتقدون الفكرة بأكملها مثيرة للاشمئزاز وآخرون يشعرون أنها توصم الأمهات اللائي يرفضن فكرة الإرضاع الطبيعي.

وتعقيبا على الخبر الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل في ألمانيا، كتبت إحدى المغردات:

"فترة إرضاعي لطفلي والتي كانت قصيرة مع الأسف، اتسمت بالإرهاق لكنها كانت جميلة للغاية. فكرة وجود قطعة زينة مصنوعة من لبن الأم، أمر مميز للغاية للتذكير بفترة الرضاعة..".

بعض المتحمسات للفكرة، شاركن بصور قطع الزينة الخاصة بهن على "تويتر".

على الجانب الآخر، اتسمت العديد من التعليقات بالنقد والسخرية من الفكرة:

"قديما كنا نتحدث في الحفلات عن الشباب والموسيقى والرياضة والحكول، بالأمس علمت بوجود مجوهرات مصنوعة من لبن الأم أو المشيمة...أريد العودة للماضي.

ا.ف/ هـ.د (د.ب.أ، DW)