ألمانيا- حكم بتوفير الحماية لذوي الإعاقات في حالة "الفرز" الطبي

أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا حكماً اليوم الثلاثاء (28 ديسمبر/كانون الأول 2021)، يلزم البرلمان "دون إبطاء" بتوفير احتياطات لحماية أصحاب الإعاقات حال عدم كفاية قدرات القطاع الطبي في ظل الجائحة.

ويطلق على هذه الحالة اسم حالة فرز المصابين التي تعطي أولوية لعلاج فئات معينة حال عدم توافر ما يكفي من الموارد لعلاجهم جميعاً.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن على النواب أن يتبعوا في أوقات الجائحة واجب التصرف الذي يلزمهم به القانون الأساسي. وأضافت المحكمة أن واجب التصرف الملقى على عاتق النواب ينبع من تكليفهم بحماية الناس بسبب وجود خطر يهدد الحياة التي تمثل حقاً رفيع المكانة يحميه القانون.

ورأت المحكمة أن الهيئة التشريعية خالفت هذا الواجب لأنها لم تتخذ الاحتياطات المناسبة مع وجود مجال أمامها للتقييم والتقدير وتحديد الاحتياطات.

يذكر أن حالة فرز المصابين بالألمانية (Triage) مشتقة من الفرنسية (triage) ويعني يفرز أو ينتقي، وهي تصف حالة يتعين على الأطباء فيها أن يقرروا من عليهم إنقاذه ومن لا، على سبيل المثال، عندما يكون لديهم عدد زائد عن الحد من مرضى كورونا في المستشفيات مع عدم وجود أسرة كافية في أقسام الرعاية المركزة.

كان تسعة أشخاص من ذوي الإعاقات والتاريخ المرضي تقدموا بشكوى دستورية أعربوا فيها عن تخوفهم من أن يتخلى عنهم الأطباء في حال عدم وجود تعليمات ملزمة، وقد أعطت لهم أعلى محكمة ألمانية بموجب هذا الحكم الحق في أخذ الأولوية في العلاج في هذه الحالة.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه عندما يصبح من غير الممكن أن يتوافر للجميع موارد العلاج من طب الرعاية المركزة اللازمة للبقاء على قيد الحياة، فإنه لا ينبغي إهمال أحد بسبب الإعاقة خلال توزيع هذه الموارد.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)